GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (10 Ocak)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine StarRupture, Ancient Farm, Pathologic 3, Blood West, Paradise Killer ve Supermarket Simulator ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- StarRupture (Steam)
- Ancient Farm ( Steam,)
- Pathologic 3 (Steam,)
- Blood West (Epic Games Store)
- Paradise Killer (Epic Games Store)
- Supermarket Simulator (Xbox, Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL