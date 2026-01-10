GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (10 Ocak)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Supermarket Simulator dahil 6 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine StarRupture, Ancient Farm, Pathologic 3, Blood West, Paradise Killer ve Supermarket Simulator ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL

RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL

