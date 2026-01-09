Giriş
    Rockstar doğruladı: GTA 6 resmen üç kez sızdırıldı

    Rockstar Games, mahkeme belgeleriyle Grand Theft Auto 6'nın üç kez sızdırıldığını doğruladı. Açıklama, daha önce tartışmalı görülen bazı GTA 6 sızıntılarını yeniden gündeme taşıyor.

    Rockstar doğruladı: GTA 6 resmen üç kez sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, devam eden bir hukuki süreç kapsamında Grand Theft Auto 6'ya ait bilgilerin üç kez sızdırıldığını resmen doğruladı. Şirket, yaptığı açıklamada bu sızıntıların her birinin çalışanlarla ilişkilendirildiğini ve işten çıkarmalarla sonuçlandığını söylüyor.

    GTA 6 resmen üç kez sızdırıldı

    Hukuki belgelere göre Rockstar, Nisan 2025'te Birleşik Krallık'ın Lincoln kentinde görev yapan bir çalışanını, GTA 6'ya ait gizli bilgileri üçüncü bir tarafa ilettiği gerekçesiyle işten çıkardı. Söz konusu bilgilerin daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşıldığı belirtiliyor. Buna ek olarak, Kasım 2023'te ABD'de bir çalışan ve Kasım 2025'te Hindistan'da görev yapan başka bir çalışan da benzer gerekçelerle şirketten ayrıldı.

    Rockstar'ın Nisan 2025 tarihli sızıntıyı doğrulaması ise, X platformunda GameRoll kullanıcı adıyla paylaşılan GTA 6 sızıntılarıyla örtüşüyor. Bu paylaşımda, oyunda kilo mekaniği, "relationship bar" sistemi, kadın ve erkek karakterler arasında farklı oynanış seçenekleri, çift ana karakter yapısı ve karakter detayları gibi birçok unsur yer alıyordu.

    Ayrıca Rockstar'ın bazı sızıntıları resmen kabul etmesi, daha önce yanlış bilgi olarak değerlendirilen içerikleri yeniden gündeme taşıyor. Özellikle GameRoll kaynaklı paylaşımlar, şu ana kadar GTA 6 hakkında ortaya çıkan en kapsamlı ve tutarlı sızıntılar arasında gösterilmeye başlandı. Bunlar arasında, 6 yıldızlı arama seviyesi, ağırlık mekaniği, keşfedilebilir su altı bölgeleri, selamlaşma ve düşmanlık, 700'den fazla dükkan ve iç mekan, sınırlı sayıda silah sistemi ve daha fazla bilgi yer alıyor. 

