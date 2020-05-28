MSI 16 MB ROM’lu anakartlarına Zen 3 desteği geleceğini doğruladı

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AMD geçtiğimiz haftalarda anakartların Rom kapasitesini bahane ederen başlangıçta sözünü verdiği ileriye dönük uyumluluğu bozmuştu. Ardından Reddit’te,Twitter’da ve çeşitli mecralarda kullanıcıların firmaya adeta alev püskürmesi üzerine AMD geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar geri adım olsa da B350/X370 yongasetli anakart kullanıcıları için olumsuz durumda bir değişiklik olmuş değil. Zira genişletilen desteğe sadece B450/X470 anakartlar dahil edildi.

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Diğer taraftan eski BIOS sürümlerine geri dönüşün engellenmesi olası durumlarda kullanıcıların Zen 3 destekli BIOS’a sahip anakartında örneğin ilk nesil Ryzen işlemcisini test amaçlı kullanabilmesinin önüne geçecek.

AMD'nin ROM büyüklüğü bahanesi çürüyor

AMD’nin bahanesi olan ROM büyüklüğü konusunda kullanıcıların en sık işaret ettiği anakartlar özellikle de MSI’ın 32 MB ROM’la güncellediği MAX serisi modeller olmuştu. Diğer taraftan farklı üreticilerin 16 MB’lık ROM’a sahip fakat 3 nesil işlemci destekleyen anakartları da kullanıcı topluluklarının AMD’ye karşı savunma argümanlarından birisi olmuştu.

MSI’ın bir video sunum videosundan öğrenilen bilgiye göre firma, MAX serisinde yer almayan 16 MB EEPROM’a sahip 400 serisi anakartlarına da Zen 3 mimarili işlemciler için destek sunacak.

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Bunun için eski işlemcilere desteğin kesilmesinin yanı sıra anakartların bazı özelliklerinden fedakarlık etmek gerekebileceğe benziyor. Diğer taraftan MAX serisi anakartlarda Ryzen 4000’e geçiş daha sancısız olacak.

https://www.techpowerup.com/267775/msi-confirms-zen-3-support-on-its-amd-400-series-chipset-motherboards-with-16mb-roms

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