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    Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir

    Görünüşe göre AMD,Intel’in Comet Lake hamlesine bir cevap hazırlığında.
    1 sa.
    727
    34
    15
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir
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    Henüz birkaç gün önce ortaya çıkan Ryzen 5 ve Ryzen 7 XT işlemcilerinin ardından bu sefer de bir Ryzen 9 çözümü gündemde.

    Ryzen 9 3900 XT

    Ortaya çıkan Ryzen 9 yongası hali hazırdaki Ryzen 9 3900X’ten taban frekansta 300 MHz’lik yükseltmeyle 4.1 GHz’de çalışırken boost değerde ise 200 MHz’lik artışla 4.8 GHz’e ulaşabilecek. Ryzen 9 3900 XT’nin yine 12 çekirdek 24 izlekli yapıda olması beklenirken 64 MB’lık önbelleğin de korunacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"

    Frekans artışlarının bir sonucu olarak Ryzen 9 3900 XT’nin daha yüksek bir TDP ile geleceğini söylemek de mümkün. AMD’nin yeni hamlesi Intel’in Core i9-10900K işlemcisine bir cevap niteliğinde görünüyor. Son olarak fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-3900xt-to-boost-up-to-4-8-ghz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 1 sa. en beğenilen
    4000 serisi 4.8 üstüne çıkmazsa ama kimse almaz. Yani AMD 4000 serisinde en azından 4.9u hedeflemiş. AMD artık 5ghz barajına ulaştıysa o kadar çekirdek sayısı ile intelin tabutuna son çiviyi çakmış demektir.
    4000 serisi 4.8 üstüne çıkmazsa ama kimse almaz. Yani AMD 4000 serisinde en azından 4.9u hedeflemiş. AMD artık 5ghz barajına ulaştıysa o kadar çekirdek sayısı i...
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    Yanıtla +9
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 sa.
    Intel işlemcileri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyo diyenler alın size 300MHz OC yapılmış yepyeni işlemci ister soğuk yiyin ister sıcak
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Six Feet Under. 1 sa. VETERINARY
    AMD yakında bu beceriksizlikle iflas eder zaten.
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    XSimurgX (Kartal Simurg) 1 sa. VETERINARY
    Ryzen 5 1600 ile ryzen 5 1600 af örneğini incelemenizi tavsiye ederim
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 1 sn.
    Amd fare kapanına peyniri koydu. İntel peyniri yedi.
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    Fistikkeit 11 dk. yeni yorumcu
    4.4 dedikleri 3700x ortalama 4.2ghz,

    4.2 dedikleri 3600x ortalama 4.0ghz çalışabiliyor ancak.

    Amd işlemciler asla overlock olmaz. 4.8 diyorlarsa siz kafadan 4.6 diyin ona.
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    kunGFu 13 dk.
    RYZEN 9 3900XT -> 4.1GHz base, 4.8GHz boost

    RYZEN 7 3800XT -> 4.2GHz base, 4.7GHz boost

    RYZEN 5 3600XT -> 4.0GHz base, 4.7GHz boost



    RYZEN 9 3900XT -> +300MHz base, +200MHz boost

    RYZEN 7 3800XT -> +300MHz base, +200MHz boost

    RYZEN 5 3600XT -> +200MHz base, +300MHz boost
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    koyunsayar 48 dk.
    Amd intel i resmen telef etti .
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    No Way Out (Mert A.) 49 dk.
    Sadece mhz arttı diye oyun performansı artacak diye gaza gelmeyin sonra üzülürsünüz, coffee lake ile zen 2 aynı mhz olsada zen 2 yine daha düşük oyun performansı alıyor.

    Zaten single core boost hızlarının oyunlarda bir önemi yok önemli olan all core boost hızıdır, 4.8 diye satılacak model gerçek olsa bile oyunlarda max 4.5 göreecektir ki 10900K 4.9'ghzde çalışıyor.

    Oyunda AMD'Nin ıntel ile yarışabilmesi için +%15 IPC artması ve tek CCX kullanması gerekli o da Zen 3 ile olacak.
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    fhrstw 54 dk.
    Arkadaşlar ryzenın önündeki en büyük engel belleklerin yüksek gecikme olayı o yüzden ddr5 çok önemli olacak bence amd için bugün youtube’da ryzen 3800x’i 5 ghzde subzero oc ile çalıştırdılar ve hiç bir fark yoktu özellikle oyunlarda.
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    Timeguard (HASAN T) 51 dk. fhrstw
    Bellek gecikmesini elle 60-65 civarına indiriyoruz o zaten uçuruyor %15-20 ye kadar üstüne mhz de gelince double gun double fun...



    3800xt serisinin imc si 4000mhz rame izin verecek deniyor.
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    brokengineer (on ) 1 sa.
    4.6, 4.7 ghz seviyelerinde çalışan geçikme değerleri düşmüş xt serisi işlemciler 10.gen intellerle farkı ciddi anlamda kapatır. Lakin bu konuda beklentiyi yüksek tutmamak lazım. amd zamanında ters köşe etti.
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    Dreadfrost (Tugay Öztürk) 1 sa.
    ben örneğin bir r5 4600'de 4.4,4.5 base 4,8 4,9 5,0 boost clock hızlarını bekliyorum.
    şahsi görüşüm bu yönde 5ghz base clock olurmu diye sorarsanız aşırı hayalcilik derim.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 1 sa.
    TDP merak konusu. Umarım geliştirme vardır. Yoksa inteli oyun performansı olarak geçse bile güç tüketiminde epey yaklaşan sonuçlar alabilir.
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    Timeguard (HASAN T) 1 sa.
    Amd intelin kocası kocası.





    @VETERINARY
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