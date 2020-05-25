Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir

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Henüz birkaç gün önce ortaya çıkan Ryzen 5 ve Ryzen 7 XT işlemcilerinin ardından bu sefer de bir Ryzen 9 çözümü gündemde.

Ryzen 9 3900 XT

Ortaya çıkan Ryzen 9 yongası hali hazırdaki Ryzen 9 3900X’ten taban frekansta 300 MHz’lik yükseltmeyle 4.1 GHz’de çalışırken boost değerde ise 200 MHz’lik artışla 4.8 GHz’e ulaşabilecek. Ryzen 9 3900 XT’nin yine 12 çekirdek 24 izlekli yapıda olması beklenirken 64 MB’lık önbelleğin de korunacağa benziyor.

Ayrıca Bkz. "6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"

Frekans artışlarının bir sonucu olarak Ryzen 9 3900 XT’nin daha yüksek bir TDP ile geleceğini söylemek de mümkün. AMD’nin yeni hamlesi Intel’in Core i9-10900K işlemcisine bir cevap niteliğinde görünüyor. Son olarak fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-3900xt-to-boost-up-to-4-8-ghz

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