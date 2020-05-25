Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir

Henüz birkaç gün önce ortaya çıkan Ryzen 5 ve Ryzen 7 XT işlemcilerinin ardından bu sefer de bir Ryzen 9 çözümü gündemde.
Ryzen 9 3900 XT
Ortaya çıkan Ryzen 9 yongası hali hazırdaki Ryzen 9 3900X’ten taban frekansta 300 MHz’lik yükseltmeyle 4.1 GHz’de çalışırken boost değerde ise 200 MHz’lik artışla 4.8 GHz’e ulaşabilecek. Ryzen 9 3900 XT’nin yine 12 çekirdek 24 izlekli yapıda olması beklenirken 64 MB’lık önbelleğin de korunacağa benziyor.
Ayrıca Bkz. "6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"
Frekans artışlarının bir sonucu olarak Ryzen 9 3900 XT’nin daha yüksek bir TDP ile geleceğini söylemek de mümkün. AMD’nin yeni hamlesi Intel’in Core i9-10900K işlemcisine bir cevap niteliğinde görünüyor. Son olarak fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-3900xt-to-boost-up-to-4-8-ghz Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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4.2 dedikleri 3600x ortalama 4.0ghz çalışabiliyor ancak.
Amd işlemciler asla overlock olmaz. 4.8 diyorlarsa siz kafadan 4.6 diyin ona.
RYZEN 7 3800XT -> 4.2GHz base, 4.7GHz boost
RYZEN 5 3600XT -> 4.0GHz base, 4.7GHz boost
RYZEN 9 3900XT -> +300MHz base, +200MHz boost
RYZEN 7 3800XT -> +300MHz base, +200MHz boost
RYZEN 5 3600XT -> +200MHz base, +300MHz boost
Zaten single core boost hızlarının oyunlarda bir önemi yok önemli olan all core boost hızıdır, 4.8 diye satılacak model gerçek olsa bile oyunlarda max 4.5 göreecektir ki 10900K 4.9'ghzde çalışıyor.
Oyunda AMD'Nin ıntel ile yarışabilmesi için +%15 IPC artması ve tek CCX kullanması gerekli o da Zen 3 ile olacak.
3800xt serisinin imc si 4000mhz rame izin verecek deniyor.
şahsi görüşüm bu yönde 5ghz base clock olurmu diye sorarsanız aşırı hayalcilik derim.
@VETERINARY
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