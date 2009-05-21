MSI 790FX-GD70 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Son yıllarda sahip oldukları teknik özelliklerle fark yaratan anakartlara imza atan MSI, 790FX-GD70 ile AMD platformunda da iddialı.
Son yıllarda sahip oldukları teknik özelliklerle fark yaratan anakartlara imza atan MSI, 790FX-GD70 ile AMD platformunda oldukça iddialı.
Bu videomuzda otomatik hız aşırtma ve enerji tasarrufu gibi özellikleriyle dikkat çeken 790FX-GD70'i inceliyoruz.
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bir de msi de sanıyorsam quadfire yapabiliyoruz ama ben 4 ekran kartı takıcagmı zannetmiyorum..ikisinde de ozel o.c yapma ayarları war bunlar gzel olmus bence...bir de su an asus u bulmak cok zor nette stoklarda kalmams ve ben 15 gune alıcam bunlardan birisini...yorumlarnzla yardm edersenz cok sevinirm...
özelliklerinden bahsettiler şimdi ilk fırsatta gidip alacağım çok begendim OC drive ı test etmek istiyorum çünkü
vatanbilgisayar.com/...
birde biraz daha uygun fiyatlı G65 modeli var
vatanbilgisayar.com/...
ama tercühüm GD70 modelinden olacak
geçenlerde Vatan bilgisayarda dolanıyordum bi sorayım dedım bilgileri varmı diye. ve müjdeli haberi aldım bu hafta sonuna doğru raflarda yerını alacağını belirttiler.
haftasonu gidip tekrar bakacağım ve hemen alacağım. OC driver ile oynamam şart :D
Şaka bir yana UD5P ramseçme konusunda yarumlara göre epey can sıkıyor. Birazdaha araştırayım IMS daha bir alınır gibi bözüküyor. (UD5P ve GD70 artı ve eksi kıyası yapabileceklerde varsa yorumlarlarlarsa sevinirim) Birde 4 PCI Express 100 kullanıcıdan 2-3 ü takat. Ama PCI 100 Kullanıcıdan 90'ı kullanıyor. Birazdaha çok olsaydı şu PCI lar dört dörtlük olurmuş. Birde şu dümeleri kasa üstüne taşıma meselesi. Evde çoluk çocuk varsa kötü bir tecrübe olur. Ama onuda şifreleyip kilitler felan istenildiğinde aktif yapılırsa kanaatimce kısa zamanda görebileceğimiz teknolojiler olacaktır.
bit-tech.net/...
Motherboards:
* Gigabyte GA-MA790FX-UD5P (AMD 790FX/SB750 - F5c BIOS)
* MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX/SB750 - .131 beta BIOS)
* Asus M4A79-T Deluxe (AMD 790FX/SB750 - 0902 BIOS)
Common Components:
* AMD Phenom II X3 720 Black Edition
* 4GB G.Skill DDR3 Pi-Series F3-12800Cl7D-4GBPI
* Single Card Testing: Zotac GeForce GTX 280
* ATI CrossFire Testing: Two ATI Radeon HD 4890 1GB
* PC Power and Cooling Silencer 750W PSU
* Seagate 7200.10 250GB SATA hard drive
* Intel X25-M 80GB SSD
* Windows Vista Home Premium 64-bit SP1
* Nvidia Forceware 182.08 WHQL
* ATI Catalyst 9.4 WHQL
Crysis (Single GPU)
1680x1050 0AA 0AF, All High Settings Frames Per Second - higher is better
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P 36.7
Asus M4A79-T Deluxe 36.7
MSI 790FX-GD70 36.2
Crysis (CrossFireX)
1680x1050 0AA 0AF, All High Settings Frames Per Second - higher is better
Asus M4A79-T Deluxe 35.9
MSI 790FX-GD70 33.0
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P 32.5
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Far Cry 2 (Single GPU)
1680x1050 0AA 0AF, All High Settings Frames Per Second - higher is better
Asus M4A79-T Deluxe average 34.4 minimum 30.0
MSI 790FX-GD70 average 34.2 minimum 29.9
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P average 33.9 minimum 29.9
Far Cry 2 (CrossFireX)
1680x1050 0AA 0AF, All High Settings Frames Per Second - higher is better
Asus M4A79-T Deluxe average 34.6 minimum 29.3
MSI 790FX-GD70 average 30.8 minimum 25.2
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P average 30.4 minimum 25.8
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Power Consumption (Idle)
Power at wall socket. BIOS Defaults, all onboard hardware enabled. Prime95 Load Watts (lower is better)
MSI 790FX-GD70 95
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P 109
Asus M4A79-T Deluxe 110
GA-MA790FXT-UD5P(EasySaver) 114
Power Consumption (Load)
Power at wall socket. BIOS Defaults, all onboard hardware enabled. Prime95 Load Watts (lower is better)
MSI 790FX-GD70 161
GA-MA790FXT-UD5P(EasySaver) 164
Asus M4A79-T Deluxe 166
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P 167
örneğin stock fanla iyi OC. olan bir işlemci en iyi OC. seçeneğidir.
gelişinden iyi bir fanla gelseydi ve bu fanla ancak stabil olmaktadır yazsaydı, pek bir OC potansiyelinden söz edilemezdi.
muhahaha diyorum bende sana