MSI 890GX çipsetli yeni anakartı 890GXM-G65'i satışa sundu

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AMD tarafından resmi lansmanı 2 Mart'ta yapılan 890GX yonga seti, farklı üreticilerce hazırlanan yeni anakart modelleriyle birlikte raflara düşmeye başladı. Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, kendi sınıfının microATX form faktörüne sahip ilk temsilcilerinden biri olan 890GXM-G65 modelinin satışına başlıyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar bellek desteği sunan anakart, Crossfire ve Hybrid Crossfire teknolojilerini de destekliyor.

APS adı verilen aktif faz geçiş teknolojisiyle güç fazlarını dinamik olarak kontrol eden ve yük durumuna göre boşta bekleyen fazları kapatarak enerji tasaruffu sağlayabilen anakart, 890GX çipsetinin temel yeniliklerinden biri olarak DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 IGP'sini beraberinde getiriyor. 128MB SidePort bellek ile desteklenen entegre grafik birimi, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Çift PCIe x16, bir adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuna sahip olan anakarta güney köprüsü olarak SATA-III destekli SB850 yongasının eşlik ettiğini görüyoruz.

Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, bir adet eSATA, beş adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan MSI 890GXM-G65, Avrupa'da 119.90 Avro, Amerika pazarında ise 124.99 dolar seviyesindeki fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.