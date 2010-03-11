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MSI 890GX çipsetli yeni anakartı 890GXM-G65'i satışa sundu

9 yıl
24,8b
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42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI 890GX çipsetli yeni anakartı 890GXM-G65'i satışa sundu
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AMD tarafından resmi lansmanı 2 Mart'ta yapılan 890GX yonga seti, farklı üreticilerce hazırlanan yeni anakart modelleriyle birlikte raflara düşmeye başladı. Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, kendi sınıfının microATX form faktörüne sahip ilk temsilcilerinden biri olan 890GXM-G65 modelinin satışına başlıyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar bellek desteği sunan anakart, Crossfire ve Hybrid Crossfire teknolojilerini de destekliyor.

APS adı verilen aktif faz geçiş teknolojisiyle güç fazlarını dinamik olarak kontrol eden ve yük durumuna göre boşta bekleyen fazları kapatarak enerji tasaruffu sağlayabilen anakart, 890GX çipsetinin temel yeniliklerinden biri olarak DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 IGP'sini beraberinde getiriyor. 128MB SidePort bellek ile desteklenen entegre grafik birimi, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Çift PCIe x16, bir adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuna sahip olan anakarta güney köprüsü olarak SATA-III destekli SB850 yongasının eşlik ettiğini görüyoruz.

Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, bir adet eSATA, beş adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan MSI 890GXM-G65, Avrupa'da 119.90 Avro, Amerika pazarında ise 124.99 dolar seviyesindeki fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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ccandan 8 yıl
Bende bu kartla 6850 cf planlıyorum. Micro olduğu için kartlar çok yakın duruyor. İnternette gördüğüm kadarıyla sorun teşkil etmiyor
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hachiko 8 yıl
Ucuz çözüm olmasına rağmen gayet iyi hoşuma gitti.
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SVSTRGMR 8 yıl
artık ben de bu anakarta sahibim ve 2 çekirdek işlemcim old 4 çekirdek

msi.com/...
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The@Thing 8 yıl
M4A89GTD-PRO USB3 Kullanıyorum bu anakartda 890gx chipseti mevcut fakat bu chipset ve soket bulldozer mimarisini uyucakmı,veya böyle bir söylenti varmı?
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SVSTRGMR 8 yıl
sipariş verdim bakalm nasıl birşeymiş göreceğiz
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emrahrasa 8 yıl

keskinbalta

sipariş verdim bakalm nasıl birşeymiş göreceğiz


Kullandığım anakart, malzeme kalitesi güzel, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım, piyasada daha iyi anakartlar var ancak bu da güzel bir seçenek, hızaşırtma konusuna hiç ilgim/bilgim yoktur, BIOS ayarlarından da hızaşırtma yapmaya hiç kafa yormadım, ancak bu anakart üzerinde hızaşırtma 'switch'i sayesinde AMD Phenom II X4 965 işlemcimi sorunsuz olarak 3910 MHz'de çalıştırdım ve bu benim için epeyce yeterli oldu, selamlar.
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FORZ@_53 9 yıl
-dehşet-
Pil Sorun Deil O Resimde Parmak Varya Onunyanındaki Yeşil Jamper I sok Yerdeiş Sonra Tekrar Eski Yerine Tak
Biose Full Reset;) MSI pili aştı yani:)
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arseniCem 9 yıl
türkiyede satıştamı bu? satışta değilse gireceği tarih bellimi?
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yelkowan 9 yıl
Bence de fiyatı yüksek. Bir de Türkiye giriş fiyatını düşünürsek.
100$ ve daha altına gerileyince HTPC için biçilmiş kaftan olur.
Hatta HTPC düşünmeyen biri için bile güzel seçenek umarım fiyatı hızla düşer.
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Tolgá 9 yıl
forumda 890GX çipset kullanan varmı acaba
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