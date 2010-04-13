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MSI Big Bang Fuzion için DirectX 11 sürücüsü çıktı

9 yıl
8,2b
1
3
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lucid Hydra teknolojili MSI Big Bang Fuzion için DirectX 11 desteği getiren yeni sürücü çıktı. Bilindiği üzere Intel P55 çipsetli Big Bang Fuzion, sahip olduğu Hydra yongası sayesinde ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılabilmesine olanak tanıyor. 1.5.106 sürüm numaralı yeni sürücü sayesinde kullanıcılar ATi ve Nvidia kombinasyonundan oluşan sistemlerini, BattleForge, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Dirt 2 ve Metro 2033 gibi DirectX 11 destekli oyunlarda kullanabilecekler.

MSI Big Bang Fuzion için hazırlanan 1.05.106 sürüm numaralı sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.


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Batuist 9 yıl
sli yada crossfire gibi bir çözüm mü sunuyor??
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No Way Out 9 yıl

Batuist

sli yada crossfire gibi bir çözüm mü sunuyor??

Bu anakart ile üzerinde bulunan Lucid Hydra yongası sayesinde CF veya SLI gibi Nvdia ve ATI kartı bir arada kullanabiliyorsun.
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