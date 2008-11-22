MSI Eclipse X58 ve Intel Core i7 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
MSI'ın X58 yonga setli anakartı Eclipse ve Intel'in merakla beklenen yeni nesil işlemcileri Core i7'ler mercek altında.
Intel'in merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesi Core i7, kısa bir süre önce satışa başlandı.
Intel Core i7 işlemciler kadar merak edilen bir diğer donanım bileşeni de X58 yonga setini taşıyan anakartlardı. Intel'in ilk SLI destekli yonga seti olma özelliği taşıyan X58 yongasını taşıtan MSI Eclipse video inceleme konuğumuz oluyor.
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olsa ne olur olmasa ne olur.
INTEL TURBO BOOST TEKNOLOJİSİ
Intel® Turbo Boost teknolojisi uygulamalar için gerekn hızı en üst seviyeye çıkarır. İhtiyaç duyduğunuzda İş yükünüze bağlı olarak gereken uygulamalar için hızı artırarak yüksek performans sağlar
INTEL HYPER-THREADING TEKNOLOJİSİ
Intel® Hyper-Threading teknolojisi aynı anda daha fazla işin aynı anda yapılmasını sağlar. İşletim sistemindeki 8 thread ile çoklu uygulamalar artık daha kolay!
INTEL SMART CACHE
Intel® Smart Cache daha yüksek ve etkin performans sunar
INTEL QUICKPATH INTERCONNECT
Intel® QuickPath Interconnect daha düşük gecikme değeri ile daha yüksek bant genişliği sunar. Extreme Edition serisi işlemcilerde 25.6 GB/sn'e kadar transfer imkanı sağlar
ENTEGRE BELLEK KONTROLCÜSÜ
Entegre bellek kontrolcüsü 3 kanal DDR3 1066 MHz desteği ile 25.6 GB/sn bellek bant genişliği sağlar.
INTEL HD BOOST MULTIMEDYA
Intel HD Boost multimedya ve hesap ağırlıklı uygulamalarda yükse bant genişliği sağlar. 128-bit SSE komut modları SSE4 optimizasyonlu uygulamalarda daha yüksek işlemci verimliliğine olanak tanır.
işte alıntı işte sistemin getirileri denemeye değer...:)
amd nın de sankı rekabet etmeye niyeti yok gibi "bizler ayrı kulvarın yarıscısıyız der gıbı havadalar.yarı iletken dunyasınn patronluk koltugunun ısmı bellı gıbı...
benım merak ettıgım tr dısı online donanım sitelerinde satılmaya baslanmıs olan core i7 ler ve x58 lere tr.de nasıl ulasabılırız...ne zaman satın alabılırız...?
exa.com.tr/...
exe.com.tr/...
exe.com.tr/...
mavibilgisayar.com/...
yorumlar genelde oyun üzerine videoda da qx6650 standart 920yi 4-5 hız aşırtılmışını 1-2 fps geçmiş bu değerler çok mu önemli anlamadım oyun ekran kartına bakar zaten işlemci o kadar da önemli değil
inceleme güzel olmuş anakarttan çok corei7 öne çıkmış çünkü beklentiler bu yönde kafalarda ki bazı soruları cevaplamış dolar düşük olsa buradaki yorumlar daha farklı olurdu bide asus gigabyte varken msi ya sıra zor gelir gibime geliyor özellikle mesut abinin kuzey köprüsü yorumlarıyla
Gereksiz özellikler. mesela işlemci soketi?
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birde donanım haber çalışanlarına merak ettiğim bir konuyu yansıtmadan geçemeyeceğim.intel işlemciler i daha detaylı olarak test etmelerine rağmen amd işlemcilerde aynı şey söz konusu olmuyor.özellikle ekran kartı testlerinde bu çok oluyor.nedense hep intel işlemcili sistemlerde bu testler gerçekleşiyor.ekran kartına darboğaz yaratmaması amacıyla bunu yapıyor olabilirler ama aynı ekran kartını birde amd sistemlerde test ederlerse kullanıcılar açısından ekstra bir fikir edinme şansı olur.
saygılarımla