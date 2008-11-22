MSI Eclipse X58 ve Intel Core i7 video inceleme

MSI'ın X58 yonga setli anakartı Eclipse ve Intel'in merakla beklenen yeni nesil işlemcileri Core i7'ler mercek altında.

Intel'in merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesi Core i7, kısa bir süre önce satışa başlandı.

Intel Core i7 işlemciler kadar merak edilen bir diğer donanım bileşeni de X58 yonga setini taşıyan anakartlardı. Intel'in ilk SLI destekli yonga seti olma özelliği taşıyan X58 yongasını taşıtan MSI Eclipse video inceleme konuğumuz oluyor.