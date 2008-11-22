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MSI Eclipse X58 ve Intel Core i7 video inceleme

10 yıl
110,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın X58 yonga setli anakartı Eclipse ve Intel'in merakla beklenen yeni nesil işlemcileri Core i7'ler mercek altında.

Intel'in merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesi Core i7, kısa bir süre önce satışa başlandı.

Intel Core i7 işlemciler kadar merak edilen bir diğer donanım bileşeni de X58 yonga setini taşıyan anakartlardı. Intel'in ilk SLI destekli yonga seti olma özelliği taşıyan X58 yongasını taşıtan MSI Eclipse video inceleme konuğumuz oluyor.


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efemurat21 10 yıl
iii cok güzel ama benim nezaman olacak pentüm 4 varbende haylan :(
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RoyalForce 10 yıl

Orjinalden alıntı: efemurat21

iii cok güzel ama benim nezaman olacak pentüm 4 varbende haylan :(


olsa ne olur olmasa ne olur.
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kerim_ali 10 yıl
eyavllah kardesım saolasın ...baktım verdıgın lınklere ıyı hadı bır kac ay ıcınde toparlarız bı sıstem...daha pek yaygın degıl ama yenı sıstem varken eskıyı toplamaya gerek yok ddr3 nehalem ıyı gıder...tr dısı online hardware siteleri ile aralarında 50, X>50 dolar fark var...tabı bırde bızdekı kdv oranı tr dısında yuzde kac muamma...
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işte alıntı işte sistemin getirileri denemeye değer...:)
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kerim_ali 10 yıl
artık yeni teknoloji varken eskiye donmenın luzumu yok fuzuli davranmıs oluruz...adamlar 24 gb kadar bellege sahip olacabilicegimiiz sistemiin temellerini atmıs sımdı ıse dıger uretıceler bu alana uygun parcaları uretmeye baslamıslar...drr3 ler x58 anakartlar falan ayrı sıstem...su an ıcın core2 duo yada pentium serisene donmeye gerek yok aynı olay nehalem ıcın de gecerlı bırkac teste bakıp QX9650 daha iyi demek de dogru olmaz.işletim sisteminin 8 cekirdekli anımsamasına sebep teknoloji karsımzda...
amd nın de sankı rekabet etmeye niyeti yok gibi "bizler ayrı kulvarın yarıscısıyız der gıbı havadalar.yarı iletken dunyasınn patronluk koltugunun ısmı bellı gıbı...
benım merak ettıgım tr dısı online donanım sitelerinde satılmaya baslanmıs olan core i7 ler ve x58 lere tr.de nasıl ulasabılırız...ne zaman satın alabılırız...?
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bezgin 10 yıl
tr dede satılmaya başladı ürünler.

exa.com.tr/...


exe.com.tr/...

exe.com.tr/...

mavibilgisayar.com/...


Orjinalden alıntı: kerim_ali

artık yeni teknoloji varken eskiye donmenın luzumu yok fuzuli davranmıs oluruz...adamlar 24 gb kadar bellege sahip olacabilicegimiiz sistemiin temellerini atmıs sımdı ıse dıger uretıceler bu alana uygun parcaları uretmeye baslamıslar...drr3 ler x58 anakartlar falan ayrı sıstem...su an ıcın core2 duo yada pentium serisene donmeye gerek yok aynı olay nehalem ıcın de gecerlı bırkac teste bakıp QX9650 daha iyi demek de dogru olmaz.işletim sisteminin 8 cekirdekli anımsamasına sebep teknoloji karsımzda...
amd nın de sankı rekabet etmeye niyeti yok gibi "bizler ayrı kulvarın yarıscısıyız der gıbı havadalar.yarı iletken dunyasınn patronluk koltugunun ısmı bellı gıbı...

benım merak ettıgım tr dısı online donanım sitelerinde satılmaya baslanmıs olan core i7 ler ve x58 lere tr.de nasıl ulasabılırız...ne zaman satın alabılırız...?

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biostrike 10 yıl
mesut abi senin şu performans diyişine hastayım :D:D
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arbiter 10 yıl
bu işlemci 3d animasyon video edit ve render işleri ile haşır neşir olanların alabileceği bir işlemci gibi gözüküyor.
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Master_Evil 10 yıl
bu günden sonra q9550 sistem kuracağıma core i7 sistem kurarım ama asıl beklenmesi gereken amdnin yeni işlemcileri
yorumlar genelde oyun üzerine videoda da qx6650 standart 920yi 4-5 hız aşırtılmışını 1-2 fps geçmiş bu değerler çok mu önemli anlamadım oyun ekran kartına bakar zaten işlemci o kadar da önemli değil
inceleme güzel olmuş anakarttan çok corei7 öne çıkmış çünkü beklentiler bu yönde kafalarda ki bazı soruları cevaplamış dolar düşük olsa buradaki yorumlar daha farklı olurdu bide asus gigabyte varken msi ya sıra zor gelir gibime geliyor özellikle mesut abinin kuzey köprüsü yorumlarıyla
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Promity 10 yıl
Mesajım silinmiş nedense Nehalem Patates olmuş açıkçası üzüldüm şimdi soruyorum arkadaşlara daha ucuza q9550li sistemmi kurarsnız daha pahalıya patatesİ7 920 mi:)
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melyyh 10 yıl
fiyatın ne olucağını bilmiyorum ama en az 600 olur diye düşünüyorum , 600 dolar lık bir anakart için bu denli özellikler çok ilginç değil. aslında. ordan 4 w. enerji tasarrufu yapıyolar ama diğer yandan gereksiz özellikleri var. saçmalamışalr bence...
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bezgin 10 yıl
Fiyatı 400$

Gereksiz özellikler. mesela işlemci soketi?

Orjinalden alıntı: melyyh

fiyatın ne olucağını bilmiyorum ama en az 600 olur diye düşünüyorum , 600 dolar lık bir anakart için bu denli özellikler çok ilginç değil. aslında. ordan 4 w. enerji tasarrufu yapıyolar ama diğer yandan gereksiz özellikleri var. saçmalamışalr bence...

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enesx3 10 yıl
YAW BU VİDEO AÇILMIO DAKİA GÖSTERGESİNDE 00:00 YAZIO İLERLEMİO DELİ OLDUM YAHUUU
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Speed-Step 10 yıl
@enesx3

Flash player'ın son versiyonunu yükleyip sayfayı CTRL+F5 ile yenilerseniz sorun kalmayacaktır.
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gazilim 10 yıl
Aslında yeni çıkan bir teknolojiye hemen atlamamak gerektiğini teyit eden bir video olmuş. Bu işlemcileri ve 1366 soket yapılı anakartları yenileri çıktıkça ve testler yapıldıkça artılarını ve eksilerini daha iyi göreceğiz. Çünkü hem donanımsal sorunlar daha aza indirilecek hem de program ve oyunlarda yeni donanımsal alt yapıya uygunluk sağlanacak. Sonuç olarak arkadaşlar bence bir yıl beklemek lazım. Hele ki şu kriz ortamında kesinlikle...
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marvinous 10 yıl
Oyunlardaki bu kötü performans bende hayal kırıklığı oldu şahsen [>:]
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VMTX 10 yıl
bu işlemcilerin oyunlarda ve diğer bazı programlarda geri kalabileceğini tahmin etmiştim.çünkü 3 kanal ddr özelliği gibi yeni birçok özelliği kullanan programlar ve doğal dört çekirdek özelliğini destekleyen programlar henüz yaygın olmadığından dolayı eski intel işlemciler bu işlemcileri geride bırakıcaktır.aynı durum amd phenom larında başına geldi.bence bu işlemciler ileride kendini daha net bir şekilde gösterecektir.

birde donanım haber çalışanlarına merak ettiğim bir konuyu yansıtmadan geçemeyeceğim.intel işlemciler i daha detaylı olarak test etmelerine rağmen amd işlemcilerde aynı şey söz konusu olmuyor.özellikle ekran kartı testlerinde bu çok oluyor.nedense hep intel işlemcili sistemlerde bu testler gerçekleşiyor.ekran kartına darboğaz yaratmaması amacıyla bunu yapıyor olabilirler ama aynı ekran kartını birde amd sistemlerde test ederlerse kullanıcılar açısından ekstra bir fikir edinme şansı olur.

saygılarımla
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max975 10 yıl
bence bu yeni donanımlar cıktıktan sonra optimize edildikten ve destekler verildikten sonra alınmalı ben biraz bekleyeceğim
belki işlemçime 9550 yaparım fiyat ucuzlarsa
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ET 7 10 yıl
bu i7 almanin hic bi mantigi yok :)
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