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MSI ekran kartı ince ayar programı Afterburner'ın 1.5.0 sürümünü çıkardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI ekran kartı ince ayar programı Afterburner'ın 1.5.0 sürümünü çıkardı
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MSI tarafından ü.cretsiz olarak dağıtılan RivaTuner tabanlı ekran kartı ince ayar programı Afterburner'ın 1.5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Kullanıcıların uyumlu ekran kartlarında saat hızlarıyla birlikte grafik işlemci çalışma gerilimini ve fan dönüş hızlarını ayarlamasına ayrıca gerçek zamanlı olarak GPU sıcaklığının takip edilmesine olanak tanınıyor.

Çok sayıda yeni özelliğin eklendiği ve bir o kadar da hatanın yamalandığı yeni sürümün bize göre en dikkat çekici yeniliği ise MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning, 5870 Twin Frozr II ve 5850 Twin Frozr II modelleri için voltaj kontrolüne olanak tanıması. Bu önemli bir detay zira uygulama bazında gelen destek, kartların satışına çok yakında başlanacağını yönünde önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.

MSI Afterburner 1.5.0 hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
program açılmıyor şöyle bir uyarı veriyor failed to initalize display driver wrapper diye bu nder söyliyecek varmı
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DH Misafiri 8 yıl
PC RESET ATINCA DEFAULT AYARLARA DÖNÜO DÖNMEMESİ İÇİN HANGİ SEKMEYİ SECCEZ BİLEN VARMI
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Tony Tony 8 yıl

DH Misafiri

PC RESET ATINCA DEFAULT AYARLARA DÖNÜO DÖNMEMESİ İÇİN HANGİ SEKMEYİ SECCEZ BİLEN VARMI




+1
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Furkán 8 yıl

DH Misafiri

PC RESET ATINCA DEFAULT AYARLARA DÖNÜO DÖNMEMESİ İÇİN HANGİ SEKMEYİ SECCEZ BİLEN VARMI


Yaptığın değişiklikleri Profillerden birisine kaydedersen yeniden başladıktan sonra Default ayarlara dönmez.
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Tolgá 9 yıl
@mert_Allen ilk önce yazılımın çıkması donanımın çıkmasından iyi bence kartlar her halukarda çıkcak zaten
..bazen yazılım beklemek işkenceye dönebiliyor
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hellteam 9 yıl
Basit arayüzlü bi uygulama bende msi kart var voltaj a izin vermiyo
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NecroCyber-777 9 yıl
bence o kadar iyi değil evganın programı daha iyi
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barisdragon 9 yıl
Hazır konu açılmışken, bazen değerleri kabul etmiyor default ayarlara dönüyor. Neden olabilir?
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VenomS 9 yıl
hala ob hd4200'e oc desteği yok
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sahafiec 9 yıl
...
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