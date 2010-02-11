MSI ekran kartı ince ayar programı Afterburner'ın 1.5.0 sürümünü çıkardı

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MSI tarafından ü.cretsiz olarak dağıtılan RivaTuner tabanlı ekran kartı ince ayar programı Afterburner'ın 1.5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Kullanıcıların uyumlu ekran kartlarında saat hızlarıyla birlikte grafik işlemci çalışma gerilimini ve fan dönüş hızlarını ayarlamasına ayrıca gerçek zamanlı olarak GPU sıcaklığının takip edilmesine olanak tanınıyor.

Çok sayıda yeni özelliğin eklendiği ve bir o kadar da hatanın yamalandığı yeni sürümün bize göre en dikkat çekici yeniliği ise MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning, 5870 Twin Frozr II ve 5850 Twin Frozr II modelleri için voltaj kontrolüne olanak tanıması. Bu önemli bir detay zira uygulama bazında gelen destek, kartların satışına çok yakında başlanacağını yönünde önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.

MSI Afterburner 1.5.0 hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.