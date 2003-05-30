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Msi Ge-Force FX5600- VTDR128 İncelemesi

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
2,3b
1
15
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Nvidia'nın ortakları 5600 ürünlerini piyasaya sürmeye başladılar ve ülkemizde de bu ürünlerin tutulacağı şüphesiz yalnız performansı yönünde bir çok kaygı barındırmamak elde değil.

Nvidia'nın 5600 serisinde 4 veri yolu hattı x 1 tekstür kaplama ünitesi olduğu, halbuki Ge-Force 4 Ti 4200-8X'de ise 4x2 oranında ünitelerin olduğu düşünüldüğünde aslında durum rahatça anlaşılabiliyor. Bu durumda yeni ekran kartları multi tekstürleme kullanan bir çok oyunda halefine göre çok kötü performans göstermekteler.

Yinede Nvidia Ge-Force FX 5600'ün satış fiyatını 150$ civarı belirlerken anca 5600 Ultra'yı 199$ olarak belirledi. Bu arada eski ama sağlam performans veren Ge-Force 4 Ti 4200-8X ise 149$'a kadar çekildi. Yinede bu fiyatlandırmada bir sorun var. Ge-Force 4 Ti 4200-8X en yüksek performansı vermesine rağmen en düşük fiyatlı ürün.

Tüm bu testlerden ortaya çıkan ise Nvidia'nın performansı değil DirectX 9.0'ı satmaya çalıştığı. Zira performans isteyenler gönül rahatlığı ile Ge-Force 4 Ti 4200-8X alabilirler çünkü kesinlikle daha hızlı.

Tüm bunların içinde Msi, Nvidia'nın yeni ürününe çok hoş özellikler eklemiş. Bunlardan ilki özel T.O.P. Tech soğutma sistemi sayesinde fanın devrinin hep 3000 rpm yani sessizlikte kalabilmesi. Diğer markaların ürünleri 3D moda geçtiğinde gerçekten rahatsızlık verici ses üretebiliyorlar. Büyük kütleli, geniş yüzey alanlı bakır soğutucu ve 6 cm'lik fan bu işi çok sessiz yapabiliyor.


http://firingsquad.gamers.com/hardware/e-vga_e-geforce_fx_5600_ultra/default.asp Yorum Yaz
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Evren 16 yıl
Dostum o yeşil jumper safe bios için yanı olay şu:
Bios update yaptıgında sorun çıkarsa jumperı değiştirerek 2.biosu aktif yapabiliosun
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SworDLioN 16 yıl
Selamlar Arkadaslar 09-07-2003 Gününün Akşamı (Bu Gün Yani) Siteyi Ziyaret Ettim (Saat 22.35 şu anda)"MSI FX-5600TD128 (MS-8912)" Marka Model Ürün Fiyat Olarak Andromeda'da 82 $ görünüyor Hatta Linki Aşşağıda
"http://fiyat.donanimhaber.com/urun.asp?newsno=160&cat=138&tarih=05.07.2003"
Ama Gel Gelelim Firmanın 02-07-2003 Günü Güncellenmiş Fiyat Listesinde Ise En Ucuz 5600 178 $
Gerçi Gece Gece Firmayı Aramadım Ama Acaba Bu Kadar Kısa Süreden Böyle Bir Düşüş Olmuş Olabilirmi Yoksa Donanimhaber.com Yetkililerinin Ufak ve Masum Bir Hatasımı Bu ilgilenen Herkese Teşekkürler...
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userneym 16 yıl
paalı yaw fx5200 almak zorunda kaldım..
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SUPERMAN 16 yıl
ibrahimumitoz BENDEDE AYNI KARTTAN VAR O JUMPER ARAŞTIRDIM SADECE EKRAN KARTININ BIOSUNU GUNCELLEMEK İÇİN EKRAN KARTININ BIOSUNU AÇIP KAPATMAYA YARIYOR BAŞKA BIR ŞEYE YARAMIYOR SAYGILAR YOK FAN KONTROLU FALAN DEYIL YANI İNSANLARI YANLIS BILGILENDIRMEYELIM.
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gun 16 yıl
quote:
Originally posted by ibrahimumitoz
selam arkadaslar bendeki ekran kartı MSI VTD 8X Ti4200.....kartın ustundeki bir jumper dikkatimi cekti.yeşil bir jumper var ve 1 konumuna alınmıs...bunu 2 konumuna alırsak ne olur bılen varmı?

bilmem hiç fikrim yok [dntw]
ama istersen msi'a direkt bir mail at sor.
Olmadı türkçe atmak istiyorsan msi.com.tr sitesine bir türkçe bir mail at ingilizcem yok de cevap verirsenizde donanimhaber.com forumlarında yayınlayacağım de tahminimce mutlaka ilgilenirler ama bir hafta sürer cevabı biraz taknik olduğundan.
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ibrahimumitoz 16 yıl
selam arkadaslar bendeki ekran kartı MSI VTD 8X Ti4200.....kartın ustundeki bir jumper dikkatimi cekti.yeşil bir jumper var ve 1 konumuna alınmıs...bunu 2 konumuna alırsak ne olur bılen varmı?
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Can 16 yıl
quote:
Originally posted by gun
bizim haberlerimiz hep böyle olur ki nerser onun için sadece bir haber sitesi olarak bu kadar başarılıyız

[spr]
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gun 16 yıl
bizim haberlerimiz hep böyle olur ki nerser onun için sadece bir haber sitesi olarak bu kadar başarılıyız
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nerser 16 yıl
ana sayfadaki 5600 haberi bana haberden çok yorun gibi geldi!!!
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vampire5005 16 yıl
abicim en iyisi ati 9100 almak gerisi hikaye paranızı boşa harcamayın
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