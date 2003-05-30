Msi Ge-Force FX5600- VTDR128 İncelemesi

Nvidia'nın ortakları 5600 ürünlerini piyasaya sürmeye başladılar ve ülkemizde de bu ürünlerin tutulacağı şüphesiz yalnız performansı yönünde bir çok kaygı barındırmamak elde değil.

Nvidia'nın 5600 serisinde 4 veri yolu hattı x 1 tekstür kaplama ünitesi olduğu, halbuki Ge-Force 4 Ti 4200-8X'de ise 4x2 oranında ünitelerin olduğu düşünüldüğünde aslında durum rahatça anlaşılabiliyor. Bu durumda yeni ekran kartları multi tekstürleme kullanan bir çok oyunda halefine göre çok kötü performans göstermekteler.

Yinede Nvidia Ge-Force FX 5600'ün satış fiyatını 150$ civarı belirlerken anca 5600 Ultra'yı 199$ olarak belirledi. Bu arada eski ama sağlam performans veren Ge-Force 4 Ti 4200-8X ise 149$'a kadar çekildi. Yinede bu fiyatlandırmada bir sorun var. Ge-Force 4 Ti 4200-8X en yüksek performansı vermesine rağmen en düşük fiyatlı ürün.

Tüm bu testlerden ortaya çıkan ise Nvidia'nın performansı değil DirectX 9.0'ı satmaya çalıştığı. Zira performans isteyenler gönül rahatlığı ile Ge-Force 4 Ti 4200-8X alabilirler çünkü kesinlikle daha hızlı.

Tüm bunların içinde Msi, Nvidia'nın yeni ürününe çok hoş özellikler eklemiş. Bunlardan ilki özel T.O.P. Tech soğutma sistemi sayesinde fanın devrinin hep 3000 rpm yani sessizlikte kalabilmesi. Diğer markaların ürünleri 3D moda geçtiğinde gerçekten rahatsızlık verici ses üretebiliyorlar. Büyük kütleli, geniş yüzey alanlı bakır soğutucu ve 6 cm'lik fan bu işi çok sessiz yapabiliyor.

http://firingsquad.gamers.com/hardware/e-vga_e-geforce_fx_5600_ultra/default.asp