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MSI nettop sistemi Wind Box DE200'de tasarım ve donanım değişiklikleri yaptı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI nettop sistemi Wind Box DE200'de tasarım ve donanım değişiklikleri yaptı
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MSI'ın ilk defa Mart ayında yapılan CeBIT 2009 fuarıyla birlikte tanıttığı nettop sistemi Wind Box DE200 üzerinde tasarım ve konfigürasyon değişiklikleri yapıldı. İlk versiyona göre daha dikkat çekici çizgilere sahip olan Wind Box DE200 tasarım anlamında ileri doğru bir adım atarken, donanım tarafında da bazı değişiklikler geçirmiş. Zira CeBIT 2009 fuarında tanıtılan sistemde Celeron işlemci ve Nvidia'nın GeForce 9400 yonga setine yer verilirken gün ışığına çıkan yeni detaylara göre sistemde artık Atom platformu kullanılıyor.

İlk versiyonunda yüksek tanımlı video oynatabilme yetenekleri de bulunan Wind Box DE200, düşük güç tüketimli Intel ATOM platformuna geçerken sistemde 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine ve GMA 950 IGP'si ile gelen 945GC yonga setine yer verilmiş. Diğer özelliklere arasında 1GB bellek, 160GB sabit disk, ve WiFi gibi detayların olduğu nettop sistem, Siyah, Beyaz, Mavi ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

MSI'ın önümüzdeki Tayvan'da yapılacak Computex '09 fuarında tanıtması beklenilen Wind Box DE200 modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Güzel bir LCD televizyonun yanına koymak ve HD filmler oynatmak için yeterli gibi. Harici ekran kartı olması cidden harika.
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Atom 230 ne oluyor yahu, netbooklarda bile 270 var
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