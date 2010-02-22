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MSI özel tasarımlı GeForce GT240 Engine Fan modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı GeForce GT240 Engine Fan modelini tanıttı
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, özel tasarımlı ekran kartı çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Nvidia'nın GeForce GT240 çözümünü temel alan N240GT-MD1G/D5/Engine Fan isimli yeni mode, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Direct X 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan özel tasarımlı ekran kartında grafik işlemci 550MHz, paralel işlem birimleri 1340MHz ve bellekler de 3400MHz'de görev yapıyor.

Tamamı katı kapasitörlerle donatılan ekran kartı, sahip olduğu soğutucusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 8cm çapında fana sahip olan yeni modelin, soğutma performansı ve sessiz çalışma kriterleri açısından referans tasarımlı GeForce GT240 çözümüne göre daha başarılı olduğu belirtiliyor. Kaslı bir görünüme sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan kartın ısıl güç tasarımı ise 69 Watt olarak açıklandı.

CUDA ve PhysX gibi temel Nvidia teknolojilerini de destekleyen DirectX 10.1 destekli yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

MSI özel tasarımlı GeForce GT240 Engine Fan modelini tanıttı
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MSI özel tasarımlı GeForce GT240 Engine Fan modelini tanıttı
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XRacer 9 yıl
Soğutma güzel de,piyasada çözüm olmayınca mecburen böyle abidik gubidik kartlara acayip soğutmalar (Biri Batmobil mi dedi?) çıkıyor.
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Tolgá 9 yıl
gereksiz bir kartı bu kadar allayıp pulladılar
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IgorStravinsky 9 yıl
Şu kartı GT240 ilk çıktığında yapsa olmaz mı ?
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UzmaN345 9 yıl
Gereksiz bir iş
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Trecc11 9 yıl
güzel görünüyor..
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charcharodon carcharias 9 yıl
Ah be Nvidia; ne hale soktun iş ortaklarını. GT240 diye bir çözüm mü kaldı artık ortada; yeni kart alacak olan kaç kişi dx10.1 tercih eder ki şu an...
Hadi MSI sadece ekran kartı veya Nvidia odaklı bir firma değil; ya Nvidia'ya göbeğinden bağlı olan firmalar; adamlar kudurmanın eşiğine geldiler resmen...
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