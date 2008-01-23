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MSI Radeon HD 3450 ve 3650 OC modellerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi cephesinde yeni model akımına kapılan bir diğer büyük üretici de MSI oldu. Firma HD 3450 ve 3600 serisi dahilinde hazırladığı yeni modellerini duyurdu. MSI'ın anons ettiği ilk modeller arasında en dikkat çekici olan HD 3650 OC modeli. Tam adı R3650-T2D512-OC olan yeni modelin grafik işlemcisi 750MHz'de bellekleri ise 1600MHz'de çalışıyor. Özelleştirilmiş aktif fan ile çalışan ekran kartı üzerined 512MB GDDR3 bellek yer alıyor. Zaten MSI'ın bu modelin farklı kılan en önemli detay olarak yüksek bellek kapasitesinin üzerinde duruluyor. Segmetinde Crossfire konnektörüne sahip ilk model olduğu iddia edilen R3650-T2D512-OC ile birlikte MSI, 256 ve 512MB bellek ile donattığı iki yeni HD 3450 modelini de yine kullanıma sundu. HD 3450 serisi dahilinde yer alan kartlar 500MHz gpu ve 1GHz bellek saat hızında çalışıyorlar. Ayrıca düşük kesim PCB'ye sahip olduklarını ve özellikle HTPC'ler için geliştirildiklerini de ifade edelim. Haberimize konu olan tüm modellerin 55nm üretim teknolojisine, DirectX 10.1, Shader Model 4.1 ve PCI-Express 2.0 desteği ile geldiğini de ifade edelim.
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Ce5uR 11 yıl
Bu gidişle HD serisi satacakdir.
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(((TeAcHeR))) 11 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

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AMD-ATi cephesinde yeni model akımına kapılan bir diğer büyük üretici de MSI oldu. Firma HD 3450 ve 3600 serisi dahilinde hazırladığı yeni modellerini duyurdu. MSI'ın anons ettiği ilk modeller arasında en dikkat çekici olan HD 3650 OC modeli. Tam adı R3650-T2D512-OC olan yeni modelin grafik işlemcisi 750MHz'de bellekleri ise 1600MHz'de çalışıyor. Özelleştirilmiş aktif fan ile çalışan ekran kartı üzerined 512MB GDDR3 bellek yer alıyor. Zaten MSI'ın bu modelin farklı kılan en önemli detay olarak yüksek bellek kapasitesinin üzerinde duruluyor. Segmetinde Crossfire konnektörüne sahip ilk model olduğu iddia edilen R3650-T2D512-OC ile birlikte MSI, 256 ve 512MB bellek ile donattığı iki yeni HD 3450 modelini de yine kullanıma sundu. HD 3450 serisi dahilinde yer alan kartlar 500MHz gpu ve 1GHz bellek saat hızında çalışıyorlar. Ayrıca düşük kesim PCB'ye sahip olduklarını ve özellikle HTPC'ler için geliştirildiklerini de ifade edelim. Haberimize konu olan tüm modellerin 55nm üretim teknolojisine, DirectX 10.1, Shader Model 4.1 ve PCI-Express 2.0 desteği ile geldiğini de ifade edelim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


haber için teşekkürler yalnız kaç bit bu kartlar? ben göremedim heralde


eğer 3650 128bitse x1950yi gene yakalyamaz gibi geliyor[>:]
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channex 11 yıl

bu Radeon HD 3650 OC, 1950pro lara gore nasıl bir performans gostericek acaba?


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Albatros83 11 yıl
Giriş seviye için çok ideal kartlar, alıcısına hayırlı olsun...
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