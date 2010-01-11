Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI Radeon HD 5870 Lightning 1GHz GPU hızıyla gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI Radeon HD 5870 Lightning 1GHz GPU hızıyla gelebilir
Tam Boyutta Gör

MSI daha önce söz verdiği gibi özel tasarımlı Radeon HD 5870 Lightning modelini, Las Vegas'da düzenlenen CES 2010 etkinliği kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. 13 fazlı güç tasarımı, 10 katmanlı baskılı devre kullanımı ve çift 8-pin PCIe güç girişiyle meraklı bakışları üzerine çeken ekran kartı, hız aşırtmacıların yeni gözdesi olmaya aday. Şimdiye kadar hazırlanan en güçlü HD 5870 modeli olarak dikkatleri üzerine çeken özel tasarımlı yeni model için merak edilen en önemli soru saat hızları çünkü kartı gün ışığına çıkaran MSI, GPU ve bellek hızları hakkındaysa henüz bir açıklama yapmadı.

Elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 5870 Lightning, 1GHz GPU saat hızıyla gelebilir. Sahip olduğu çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla serin çalışacağı belirtilen kartın özelleştirilmiş detayları sayesinde yüksek frekans konusunda sıkıntı yaratmadığı dolayısıyla MSI'ın gaz pedalına dokunarak Radeon DH 5870 için fabrika çıkışı 1GHz GPU frekansına sahip ilk özel çözümü sunacağı iddia ediliyor. Ancak öte taraftan, MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning modelini standart saat hızlarıyla sunmak ve kartın sınırlarını keşfetme keyfini kullanıcılara bırakmak istediği de iddia edilmiyor değil.

Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen Radeon HD 5870 Lightning modeli için şimdiz gözler MSI da. Bakalım kart iddia edildiği gibi 1GHz GPU hızıyla gelecek mi, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanerturk17 9 yıl
walla kaç watt lık psu lazım olurki buna???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Fiyatı da uygun olursa iyi olur. Anakart ve ekran kartlarında sapıttı , çıldırdı MSI da. Gidiş gidiş değil, SApphire'ı geçecek gibi bir izlenim yarattı bende şimdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dante 9 yıl
Çok ısındım ben bu karta. Fiyatının ne olacağını bekliyorum ve umarım TR'de de satılır. HIS 5870 i elden çıkarıp buna yönelesim geldi. 1ghz gpu ile gelir ve üstüne bir de oc başarımı güzel olursa 5970 performansını yakalar sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhangs37 9 yıl
lightning fiyatları genelde uçuk olur gtx260 lightning neredeyse gtx 275 fiyatına satılıyordu bu da tahminim enaz 100 150 lira fazla olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
şimdi bunu 1GHz yapıp 5970 fiyatına satmazlarsa iyidir.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 9 yıl

fx57

Ancak öte taraftan, MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning modelini standart saat hızlarıyla sunmak ve kartın sınırlarını keşfetme keyfini kullanıcılara bırakmak istediği de iddia edilmiyor değil.

Bu tam bir saçmalık, 1ghz'i rahat görebilen GPU sayısı az olduğundan kendimizi kasmadan standart saat hızıyla çıkarıp daha çok satmak istiyoruz demiyolarda, kullanıcılar keşfetsin bla bla bla... geçiniz. 1ghz gelmezse işe yaramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 9 yıl
modeller çeşitleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NemesisR3 9 yıl
bellekleride hızlı olursa 5890 gibi bişi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Çift 8pin güç girişi PCI-E'den gelen güçle birlikte 375W'ı buluyor. Kart görünüşe göre PCI-E standardını baya bir aşacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 9 yıl
bu kart 1ghz ile satılırsa rekorları çok rahat kırar bence HD5850 Lightning tam bir canavar olur gibime geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 9 yıl
Son üretim hali değil sanırım daha da güzel görünecektir herhalde yeni rekorlar gelecektir bu kartla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 9 yıl

Father Torque

Çift 8pin güç girişi PCI-E'den gelen güçle birlikte 375W'ı buluyor. Kart görünüşe göre PCI-E standardını baya bir aşacak gibi.

Hocam 375W ı bulacağını tahmin etmiyorum.Çift GPU lu HD5970 bile 300W ın altında bu nasıl o kadar çıkıcak tek GPU ile?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9906 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gpu ve
3 etiket daha özel tasarım lightning overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim