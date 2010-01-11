MSI Radeon HD 5870 Lightning 1GHz GPU hızıyla gelebilir

Tam Boyutta Gör

MSI daha önce söz verdiği gibi özel tasarımlı Radeon HD 5870 Lightning modelini, Las Vegas'da düzenlenen CES 2010 etkinliği kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. 13 fazlı güç tasarımı, 10 katmanlı baskılı devre kullanımı ve çift 8-pin PCIe güç girişiyle meraklı bakışları üzerine çeken ekran kartı, hız aşırtmacıların yeni gözdesi olmaya aday. Şimdiye kadar hazırlanan en güçlü HD 5870 modeli olarak dikkatleri üzerine çeken özel tasarımlı yeni model için merak edilen en önemli soru saat hızları çünkü kartı gün ışığına çıkaran MSI, GPU ve bellek hızları hakkındaysa henüz bir açıklama yapmadı.

Elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 5870 Lightning, 1GHz GPU saat hızıyla gelebilir. Sahip olduğu çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla serin çalışacağı belirtilen kartın özelleştirilmiş detayları sayesinde yüksek frekans konusunda sıkıntı yaratmadığı dolayısıyla MSI'ın gaz pedalına dokunarak Radeon DH 5870 için fabrika çıkışı 1GHz GPU frekansına sahip ilk özel çözümü sunacağı iddia ediliyor. Ancak öte taraftan, MSI'ın Radeon HD 5870 Lightning modelini standart saat hızlarıyla sunmak ve kartın sınırlarını keşfetme keyfini kullanıcılara bırakmak istediği de iddia edilmiyor değil.

Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen Radeon HD 5870 Lightning modeli için şimdiz gözler MSI da. Bakalım kart iddia edildiği gibi 1GHz GPU hızıyla gelecek mi, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.