MSI Radeon HD 5870 Lightning hız aşırtmacıların yeni gözdesi olabilir

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7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarı için geri sayım başladı. Endüstri devi pek çok firma yeni nesil ürün ve çözümlerini ilk defa CES 2010 fuarında gösterecek Etkinlik kapsamında dünya prömiyeri yapılacak dikkat çekici donanımlardan birisi de MSI tarafından geliştirme çalışmalarında artık sona gelinen Radeon HD 5870 Lightning olacak. Hatırlanacağı üzere bu modele ait ilk bilgileri ve kartın baskılı devre şemasını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak yine bir MSI ürünü olan GeForce GTX 275 Lightning modelinin geçtiğimiz hafta içerisinde yeni bir dünya rekoruna imza atmasıyla birlikte Radeon HD 5870 Lightning bir kez daha gündeme geldi ve kartın bazı detayları netleşmeye başladı.

Lightning serisi yüksek performanslı ekran kartlarını "Military Class" serisi yüksek kaliteli komponentlerle baştan tasarlayan MSI, Radeon HD 5870 Lightning modeliyle sürpriz yapabilir. Baskılı devre tasarımı ve komponent tercihi açısından referans tasarımlı modele kıyasla ciddi farklılıklara sahip olması beklenen ekran kartında özel kapasitörlere, yeniden tasarlanarak detayları geliştirilen güç düzenleme modülüne ve yine özel olarak tasarlanan gelişmiş soğutucuya yer verilecek. Referans tasarımda yer alan iki adet 6pin güç konnektörü, Radeon HD 5870 Lightning modelinde yerini iki adet 8pin güç konnektörüne bırakacak yani yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı söylenen kart ihtyaç duyulacak güç gereksiniminin karşılanması için özel VRM tasarımına sahip olacak.

Afterterburner yazılımının eşlik edeceği MSI Radeon HD 5870 Lightning'in özel bir soğutucu ile gelmesi ve 1GHz'in üzerinde GPU çalışma frekanslarını sıkıntı yaşamadan görmesi bekleniyor. Öte taraftan Sıvı Azot kullanılarak yapılacak "extreme" hız aşırtma denemelerine de yatkın olması beklenen kartın, 1400MHz'in üzerinde GPU hızına ulaşıp ulaşamayacağı ise şimdiden merak konusu. Zira hatırlanacağı üzere massman rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı, MSI GeForce GTX 275 Lightning (55nm GT200b GPU'sunu kullanıyor) modeliyle 1380MHz civarında 3DMark skoru almış ve ekran kartının 1400MHz ve hatta belki bir miktar üstü hızlara çıkabileceği söylemişti. 40nm RV870 GPU'sunun güç verdiği HD 5870 Linghtning modelinin neler yapabildiğini ise zaman gösterecek.