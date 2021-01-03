MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

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Mavi ekip 14 nm’yi bir kere daha kullanmaya hazırlanıyor. Firmanıb PCIe 4.0 uyumlu yongalarının raflardaki yerini alacağı tarih paylaşıldı.

Rocket Lake çıkış tarihi

Güney Koreli bir teknoloji forumunda soruları yanıtlayan MSI yetkilisi kullanıcıların merakla beklediği bir detayı paylaştı. Şu ana kadar sızıntılardan takip ettiğimiz üzere Rocket Lake işlemcileri önümüzdeki mart ayında bizlerle olacak.

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Diğer taraftan H410, B460 ve Z490 yongasetli anakartlar 11. nesil modellerle çalışacak. Z490’dan başlayacak güncelleme dağıtımı zamanla giriş seviyesi anakartlara doğru gelecek. Son olarak yetkili mevcut modellerin Rocket Lake öncesinde gerekli yamaları alacağının müjdesini de vermiş.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/msi_claims_that_intel_s_11th_generation_rocket_lake_processors_will_launch_in_march/1

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