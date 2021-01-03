MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

Mavi ekip 14 nm’yi bir kere daha kullanmaya hazırlanıyor. Firmanıb PCIe 4.0 uyumlu yongalarının raflardaki yerini alacağı tarih paylaşıldı.
Rocket Lake çıkış tarihi
Güney Koreli bir teknoloji forumunda soruları yanıtlayan MSI yetkilisi kullanıcıların merakla beklediği bir detayı paylaştı. Şu ana kadar sızıntılardan takip ettiğimiz üzere Rocket Lake işlemcileri önümüzdeki mart ayında bizlerle olacak.
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Diğer taraftan H410, B460 ve Z490 yongasetli anakartlar 11. nesil modellerle çalışacak. Z490’dan başlayacak güncelleme dağıtımı zamanla giriş seviyesi anakartlara doğru gelecek. Son olarak yetkili mevcut modellerin Rocket Lake öncesinde gerekli yamaları alacağının müjdesini de vermiş.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/msi_claims_that_intel_s_11th_generation_rocket_lake_processors_will_launch_in_march/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
( yanlız çok pis bilendiler. marttan sonra işimiz iş :D )