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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

    Intel’in LGA1200 sokete devam edeceği 11. nesil Core işlemci ailesinin piyasaya sürüleceği tarih MSI’ın yetkilisi tarafından ortaya çıkarıldı. Ayrıca geriye dönük uyumluluk da doğrulandı.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı
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    Mavi ekip 14 nm’yi bir kere daha kullanmaya hazırlanıyor. Firmanıb PCIe 4.0 uyumlu yongalarının raflardaki yerini alacağı tarih paylaşıldı.

    Rocket Lake çıkış tarihi

    Güney Koreli bir teknoloji forumunda soruları yanıtlayan MSI yetkilisi kullanıcıların merakla beklediği bir detayı paylaştı. Şu ana kadar sızıntılardan takip ettiğimiz üzere Rocket Lake işlemcileri önümüzdeki mart ayında bizlerle olacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir"

    Diğer taraftan H410, B460 ve Z490 yongasetli anakartlar 11. nesil modellerle çalışacak. Z490’dan başlayacak güncelleme dağıtımı zamanla giriş seviyesi anakartlara doğru gelecek. Son olarak yetkili mevcut modellerin Rocket Lake öncesinde gerekli yamaları alacağının müjdesini de vermiş.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/msi_claims_that_intel_s_11th_generation_rocket_lake_processors_will_launch_in_march/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eskibirkurt 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    eyvah. intelciler marta kadar ryzen 5000'in üstünlüğünü görüp azap çekmeye devam edecek.

    ( yanlız çok pis bilendiler. marttan sonra işimiz iş :D )
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    o uyumluluk olmasaydı, intel mezarı hazırdı...
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlığı okuyunca nce bir kafalar karışmıyor değil
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Piyasaya rekabet getirebilecek mi acaba? Getirirse tutabilir.
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    Nathan Spencer 6 gün ( Mesaj Silindi )
    editör 12. nesil değil 11. nesil rocket lake. alder lake 12. nesil
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Nathan Spencer
    Kafam karışmış hocam sağolun düzelttim.
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    eskibirkurt 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    eyvah. intelciler marta kadar ryzen 5000'in üstünlüğünü görüp azap çekmeye devam edecek.

    ( yanlız çok pis bilendiler. marttan sonra işimiz iş :D )
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