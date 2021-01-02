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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir

    İş istasyonlarına yönelik çok çekirdekli Ryzen Threadripper 5000 ailesi son paylaşıma göre 16 çekirdekli bir üye içerebilir. AMD son nesilde 24 çekirdekten başlamıştı.
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    1
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekip Ryzen Threadripper işlemcileriyle iş istasyonu sınıfında da Intel’e fırsat tanımıyor. Görünüşe göre Zen 3 mimarili yeni ailede nispeten az çekirdekli bir üye de yer alacak.

    16/32 Ryzen Threadripper geliyor

    AMD mevcut Castle Peak çözümlerinde açılışı 24 çekirdek 48 izlekle açılış yaparken üst seviyede 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper 3990X’i sunuyor. Ryzen Clocktuner ve DRAM Calculator’u hazırlayan 1usmus’un paylaşımı AMD’nin yeni nesilde sunacağı işlemciyi gün yüzüne çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı"

    Görünüşe göre AMD ilk 2 nesilde olduğu gibi yeniden 16 çekirdekli bir Ryzen Threadripper sunacak. Her ne kadar AM4 sokete sahip 16 çekirdekli işlemci bulunsa da Ryzen Threadripper modelleri daha fazla bellek kanalı ve bolca PCIe yolu ile masaüstü kardeşlerinden ayrılıyor. Son olarak Zen 3 mimarili Genesis Peak ailesinin CES 2021’de tanıtılması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-threadripper-5000-genesis-peak-zen3-series-might-feature-16-core-sku Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    pcı hat sayısı azaltılmadıkça mantıklıdır.
    zira bazı kullanıcılar sırf ram ve pcı hats ayısı ıcın thredrıpper alıyordu.
    kullanmadıgı çekırdeklere bosuna para vermek ıstemeyen kullanıcılar tercıh edecektır.
    pcı hat sayısı azaltılmadıkça mantıklıdır. zira bazı kullanıcılar sırf ram ve pcı hats ayısı ıcın thredrıpper alıyordu. kullanmadıgı çekırdeklere bosuna ...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    pcı hat sayısı azaltılmadıkça mantıklıdır.
    zira bazı kullanıcılar sırf ram ve pcı hats ayısı ıcın thredrıpper alıyordu.
    kullanmadıgı çekırdeklere bosuna para vermek ıstemeyen kullanıcılar tercıh edecektır.
    Yanıtla +8
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