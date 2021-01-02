AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir

Kırmızı ekip Ryzen Threadripper işlemcileriyle iş istasyonu sınıfında da Intel’e fırsat tanımıyor. Görünüşe göre Zen 3 mimarili yeni ailede nispeten az çekirdekli bir üye de yer alacak.
16/32 Ryzen Threadripper geliyor
AMD mevcut Castle Peak çözümlerinde açılışı 24 çekirdek 48 izlekle açılış yaparken üst seviyede 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper 3990X’i sunuyor. Ryzen Clocktuner ve DRAM Calculator’u hazırlayan 1usmus’un paylaşımı AMD’nin yeni nesilde sunacağı işlemciyi gün yüzüne çıkardı.
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Görünüşe göre AMD ilk 2 nesilde olduğu gibi yeniden 16 çekirdekli bir Ryzen Threadripper sunacak. Her ne kadar AM4 sokete sahip 16 çekirdekli işlemci bulunsa da Ryzen Threadripper modelleri daha fazla bellek kanalı ve bolca PCIe yolu ile masaüstü kardeşlerinden ayrılıyor. Son olarak Zen 3 mimarili Genesis Peak ailesinin CES 2021’de tanıtılması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-threadripper-5000-genesis-peak-zen3-series-might-feature-16-core-sku Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
zira bazı kullanıcılar sırf ram ve pcı hats ayısı ıcın thredrıpper alıyordu.
kullanmadıgı çekırdeklere bosuna para vermek ıstemeyen kullanıcılar tercıh edecektır.