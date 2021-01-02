AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir

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Kırmızı ekip Ryzen Threadripper işlemcileriyle iş istasyonu sınıfında da Intel’e fırsat tanımıyor. Görünüşe göre Zen 3 mimarili yeni ailede nispeten az çekirdekli bir üye de yer alacak.

16/32 Ryzen Threadripper geliyor

AMD mevcut Castle Peak çözümlerinde açılışı 24 çekirdek 48 izlekle açılış yaparken üst seviyede 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper 3990X’i sunuyor. Ryzen Clocktuner ve DRAM Calculator’u hazırlayan 1usmus’un paylaşımı AMD’nin yeni nesilde sunacağı işlemciyi gün yüzüne çıkardı.

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Görünüşe göre AMD ilk 2 nesilde olduğu gibi yeniden 16 çekirdekli bir Ryzen Threadripper sunacak. Her ne kadar AM4 sokete sahip 16 çekirdekli işlemci bulunsa da Ryzen Threadripper modelleri daha fazla bellek kanalı ve bolca PCIe yolu ile masaüstü kardeşlerinden ayrılıyor. Son olarak Zen 3 mimarili Genesis Peak ailesinin CES 2021’de tanıtılması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-threadripper-5000-genesis-peak-zen3-series-might-feature-16-core-sku

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