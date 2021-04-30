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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI RTX 3080 Ti Suprim X'in kutusu görüntülendi

    Nvidia’nın yaklaşan üst seviye ekran kartı gün yüzüne çıktı. İddialara göre MSI’ın RTX 3080 Ti’ı temel alan üst segment çözümü distribütörlere çoktan ulaşmış ile.
    30 Nisan 2021, 18:30 (10 dk.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MSI RTX 3080 Ti Suprim X'in kutusu görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda kargo sürecinde ortaya çıkan RTX 3080 Ti’lar görünüşe göre raflardaki yerini almaya hazır.

    RTX 3080 Ti Suprim X

    Bir distribütör merkezinden paylaşılan fotoğraf MSI’ın RTX 3080 Ti Suprim X modeline ait. Geçtiğimiz eylül ayında satışa sunulan  plastik arka plakaklı Gaming Trio serisinin aksine Suprim X ailesi metal arka plakayla geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu"

    1500 dolarlık MSRP’ye sahip ağabeyinin aksine 12 GB GDDR6X VRAM’le gelecek RTX 3080 Ti 10240 CUDA çekirdeği taşıyacak. 18 Mayıs’ta detaylanması beklenen kartın raflardaki yerini alacağı tarihse 26 Mayıs olarak belirlenmişti.



    https://videocardz.com/newz/msi-geforce-rtx-3080-ti-suprim-x-pictured
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    U ulayrason 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    miningciler için güzel haber
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