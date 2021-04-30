MSI RTX 3080 Ti Suprim X'in kutusu görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda kargo sürecinde ortaya çıkan RTX 3080 Ti’lar görünüşe göre raflardaki yerini almaya hazır.
RTX 3080 Ti Suprim X
Bir distribütör merkezinden paylaşılan fotoğraf MSI’ın RTX 3080 Ti Suprim X modeline ait. Geçtiğimiz eylül ayında satışa sunulan plastik arka plakaklı Gaming Trio serisinin aksine Suprim X ailesi metal arka plakayla geliyor.
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1500 dolarlık MSRP’ye sahip ağabeyinin aksine 12 GB GDDR6X VRAM’le gelecek RTX 3080 Ti 10240 CUDA çekirdeği taşıyacak. 18 Mayıs’ta detaylanması beklenen kartın raflardaki yerini alacağı tarihse 26 Mayıs olarak belirlenmişti.
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