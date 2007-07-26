MSI RX2600XT ekran kartı video incemelesi

Pasif soğutmalı ekran kartları, medya bilgisayarı kurmak isteyenlerin ve sessizlik hastası donanım meraklılarının ilgi odağı olmuşlardır. Ekran kartları yapıları gereği hep fazla güç tüketen donanımlar olduklarından güçlü modellerin pasif olarak soğutulması zor olduğundan genelde performansı düşük modellerde pasif soğutma sistemlerini görmekteyiz.

Bu videomuzda oyun performansı ile tatminkar olan fakat HD video meraklılarının yüzünü güldürecek bir medya performansına sahip ATI'ın HD 2600XT grafik yongasını kullanan 512MB GDDR3 bellekli MSI RX2600XT ekran kartını inceliyoruz.

Ekran kartının fiyatının standart fanlı modele göre daha uygun oluşu en büyük özelliği oluyor. Eğer ortalama bir oyun performansını ve üstün medya yeteneklerini içeren sıfır ses bir ekran kartı istiyorsanız MSI'In RX2600XT'si tam size göre.

Teknik Özellikler

Ayrıntılı bilgi

http://www.msi.com.tr