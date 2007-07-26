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MSI RX2600XT ekran kartı video incemelesi

12 yıl
54,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Pasif soğutmalı ekran kartları, medya bilgisayarı kurmak isteyenlerin ve sessizlik hastası donanım meraklılarının ilgi odağı olmuşlardır. Ekran kartları yapıları gereği hep fazla güç tüketen donanımlar olduklarından güçlü modellerin pasif olarak soğutulması zor olduğundan genelde performansı düşük modellerde pasif soğutma sistemlerini görmekteyiz.

Bu videomuzda oyun performansı ile tatminkar olan fakat HD video meraklılarının yüzünü güldürecek bir medya performansına sahip ATI'ın HD 2600XT grafik yongasını kullanan 512MB GDDR3 bellekli MSI RX2600XT ekran kartını inceliyoruz.

Ekran kartının fiyatının standart fanlı modele göre daha uygun oluşu en büyük özelliği oluyor. Eğer ortalama bir oyun performansını ve üstün medya yeteneklerini içeren sıfır ses bir ekran kartı istiyorsanız MSI'In RX2600XT'si tam size göre.

Teknik Özellikler

Ayrıntılı bilgi


http://www.msi.com.tr
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dapda 4 yıl
Vay be, eski ekran kartım, ilk zamanlar rx1950 xt vardı ve iğrenç bir karttı çok ses çıkarıyordu ve yandı, yerine bunu gönderdiler ve 2015'e kadar bunu kullandım, sadece battlefield 4 ve cod ghosts vb oyunları açmıyordu, assasins'lerin ve cod'ların tüm serilerini bu kartta high modda oynadım ve çok sessiz fan olmadığı için. Mükemmelldi kısacası..
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feromen 11 yıl
ben kendim kulunanıyorum çok güzel bir ekran kartı ve sadece oyunların video başlangıçında takılma görüyorum ama oyunlar çokk rahat bir şekilde oynaya bilirsiniz hız aşırtma knusunda fazla bir bilgim olmadığından dolayı bunu yapamadım
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CanTnçr 11 yıl
Bunu yazmaktaki sebebin neydi.
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iktyas 11 yıl

Orjinalden alıntı: feromen

ben kendim kulunanıyorum çok güzel bir ekran kartı ve sadece oyunların video başlangıçında takılma görüyorum ama oyunlar çokk rahat bir şekilde oynaya bilirsiniz hız aşırtma knusunda fazla bir bilgim olmadığından dolayı bunu yapamadım

5 para etmez bir kart yanı geçti bunların devrı artık sadece onboard degıl bu kartlar o kadar yoksa bı oyun performansı yoktur yanı
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laboar 11 yıl
bu kartın fiyatı uygun girerse almayı düşünüyorum. ama genellikle kartlar piyasaya pahalı girip soradan yarı fiyatına ucuzladıgı için artık temkinliyim. ben x1950xtx i 650 ytlye aldıktan 4 ay sonra arkadas 300 ytlye almıştı. firmalardan soğudum bu olaydan sonra. en iyisi beklemek ama bekleyince de almıyorsun ki daha iyisi cıkıyor. birazdaha ver sunu al oluyor demi. yada gercekten beklenilcek ürünlerin fiyatıda fazla düşmüyor. yardım lütfen. oyunları 2 yıl falan sorunsuz oynayacağım 700 ytl civarı kart arıyorm 2600xt işimi görür mü bu konuda pm lütfen
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Kirk Lee 11 yıl
kartın fiyatı 120$ gayet uygun... sadece 128 bit olması dezavantaj ama bu fiyata göre gayet güzel bi kart... yeni sistem taplayınca bilgisayarıma dahil etmeyi düşünüyorum ama 2600xt çipsetlerinde alt+tab kominasyonunda kitlenmeler yaşandığı söyleniyor bu konuda bilgisi olan var mı??
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levent_yavuz 12 yıl
kart vatan bilgisayar da satışa çımıştır. ve fiyatıda gayet uygun gibi
herkese hayırlı olsun

vatanbilgisayar.com/...
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demircibu 12 yıl
inceleme için tşk istediğim bir incelemeydi bu msi ın 2600xt modeli
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
inceleme için teşekkürler Speed-Step.

ancak oyun için alınacak bir kart değil.
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mersin123 12 yıl
newegg.com/...
Yurt dışı satış fiyatı 135 $ mış. Düşünün artık Tr2de kaç lira olur!
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istanbul2007 12 yıl
Speed-Step tsk ederim inceleme icin

ama bi sorum var surekli yeni urunlerin incelemesini yapiyorsunuz. peki bu urunleri nerden temin ediyorsunuz ben bulamıyorum cogu urunu piyasada
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Speed-Step 12 yıl
@istanbul2007

Biz ürünleri direkt olarak üreticiden temin ediyoruz. Örnek ürünler çoğu zaman piyasaya çıkmadan elimize geçmiş oluyorlar bu yüzden incelemeler yayınlandığında bazı ürünleri piyasada bulamayabiliyorsunuz.

RX 2600XT'nin de elimizde örnek bir versiyonu bulunuyor. Piyasada RX 2600PRO ları bulabilirsiniz. Çok yakında RX 2600XT'ler de stoklara girecekler...
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.::oksijen::. 12 yıl
Teşekkürler...
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mersin123 12 yıl
Bu kart Tr'de satışa sunuldu mu?
Öyle ise kaç kuruş?
Ha bu arada inceleme için teşekkürler.
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