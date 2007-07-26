MSI RX2600XT ekran kartı video incemelesi

Pasif soğutmalı ekran kartları, medya bilgisayarı kurmak isteyenlerin ve sessizlik hastası donanım meraklılarının ilgi odağı olmuşlardır. Ekran kartları yapıları gereği hep fazla güç tüketen donanımlar olduklarından güçlü modellerin pasif olarak soğutulması zor olduğundan genelde performansı düşük modellerde pasif soğutma sistemlerini görmekteyiz.
Bu videomuzda oyun performansı ile tatminkar olan fakat HD video meraklılarının yüzünü güldürecek bir medya performansına sahip ATI'ın HD 2600XT grafik yongasını kullanan 512MB GDDR3 bellekli MSI RX2600XT ekran kartını inceliyoruz.
Ekran kartının fiyatının standart fanlı modele göre daha uygun oluşu en büyük özelliği oluyor. Eğer ortalama bir oyun performansını ve üstün medya yeteneklerini içeren sıfır ses bir ekran kartı istiyorsanız MSI'In RX2600XT'si tam size göre.
Teknik Özellikler
Ayrıntılı bilgi
http://www.msi.com.tr Paylaş Tweetle
5 para etmez bir kart yanı geçti bunların devrı artık sadece onboard degıl bu kartlar o kadar yoksa bı oyun performansı yoktur yanı
herkese hayırlı olsun
vatanbilgisayar.com/...
ancak oyun için alınacak bir kart değil.
Yurt dışı satış fiyatı 135 $ mış. Düşünün artık Tr2de kaç lira olur!
ama bi sorum var surekli yeni urunlerin incelemesini yapiyorsunuz. peki bu urunleri nerden temin ediyorsunuz ben bulamıyorum cogu urunu piyasada
Biz ürünleri direkt olarak üreticiden temin ediyoruz. Örnek ürünler çoğu zaman piyasaya çıkmadan elimize geçmiş oluyorlar bu yüzden incelemeler yayınlandığında bazı ürünleri piyasada bulamayabiliyorsunuz.
RX 2600XT'nin de elimizde örnek bir versiyonu bulunuyor. Piyasada RX 2600PRO ları bulabilirsiniz. Çok yakında RX 2600XT'ler de stoklara girecekler...
Öyle ise kaç kuruş?
Ha bu arada inceleme için teşekkürler.