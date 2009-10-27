MSI Tegra tabanlı elektronik kitap okuyucusu hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Elektronik kitap pazarının öneminin gittikçe artmasıyla beraber elektronik firmalarıda bu sektörde söz sahibi olabilmek için çalışmalarına hız verdiler. Tayvan merkezli bilgisayar firması MSI'da bu firmalardan biri olmaya hazırlanıyor. Şirketin başındaki isim Joseph Hsu, uzakdoğunun önde gelen teknoloji gazetelerinden Digitimes'a yaptığı açıklamada bir süredir Nvidia'nın Tegra platformunun kullanıldığı bir elektronik kitap okuyucusu üzerinde çalıştıklarını ancak cihazla ilgili bazı sorunlar bulunduğundan detaylık teknik bilgilerini açıklamak için 2010 yılının ilk yarısına kadar bekleyeceklerini söyledi.

MSI'ın elektronik kitap okuyucusunda 720p video ve daha gelişmiş 3D grafikleri sunan Tegra'ı neden tercih edildiği ise bilinmiyor. Ancak firma kitap okuyucusunda alışılmış E Ink ekranı yerine farklı bir ekran kullanmış olabilir.

http://www.digitimes.com/news/a20091027VL201.html