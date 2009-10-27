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MSI Tegra tabanlı elektronik kitap okuyucusu hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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MSI Tegra tabanlı elektronik kitap okuyucusu hazırlıyor
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Elektronik kitap pazarının öneminin gittikçe artmasıyla beraber elektronik firmalarıda bu sektörde söz sahibi olabilmek için çalışmalarına hız verdiler. Tayvan merkezli bilgisayar firması MSI'da bu firmalardan biri olmaya hazırlanıyor. Şirketin başındaki isim Joseph Hsu, uzakdoğunun önde gelen teknoloji gazetelerinden Digitimes'a yaptığı açıklamada bir süredir Nvidia'nın Tegra platformunun kullanıldığı bir elektronik kitap okuyucusu üzerinde çalıştıklarını ancak cihazla ilgili bazı sorunlar bulunduğundan detaylık teknik bilgilerini açıklamak için 2010 yılının ilk yarısına kadar bekleyeceklerini söyledi.

MSI'ın elektronik kitap okuyucusunda 720p video ve daha gelişmiş 3D grafikleri sunan Tegra'ı neden tercih edildiği ise bilinmiyor. Ancak firma kitap okuyucusunda alışılmış E Ink ekranı yerine farklı bir ekran kullanmış olabilir.


http://www.digitimes.com/news/a20091027VL201.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 10 yıl
gelişime ayak uydurmak lazım. elektronik kitap sadece elektronik kitapları okumak için değil bir nevi tablet pc... lanet olsun kahrolsun demek yerıne almazsın gıder normal kıtap alırsın.
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kjksa 10 yıl
Böyle teknolojinin canı cehenneme ! Büyük bir merak hevesle harçlığından arttırdığın parayla kitabını alacaksın yolda yürürken o kitapla için içine sığmayacak evine gidince çayını demleyip kitaptaki matbaa kokusunu içine çeke çeke kitabı okuyacaksın sarmaz gerisi
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rtlh.yil 10 yıl

kjksa

Böyle teknolojinin canı cehenneme ! Büyük bir merak hevesle harçlığından arttırdığın parayla kitabını alacaksın yolda yürürken o kitapla için içine sığmayacak evine gidince çayını demleyip kitaptaki matbaa kokusunu içine çeke çeke kitabı okuyacaksın sarmaz gerisi

Haklısın valla. Kitabın tadını hiçbirşey tutmaz.

Sanırım amaçları ekranı birazbüyütüp enerji harcamasını en azına indirmek ayrıca bence sadece e-kitap olarak değil belki video hizmeti de sunarlar.
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Moribito 10 yıl

kjksa

Böyle teknolojinin canı cehenneme ! Büyük bir merak hevesle harçlığından arttırdığın parayla kitabını alacaksın yolda yürürken o kitapla için içine sığmayacak evine gidince çayını demleyip kitaptaki matbaa kokusunu içine çeke çeke kitabı okuyacaksın sarmaz gerisi



Biraz dramatik bir yaklasim olmadimi. Egerki goz-sagligini tehdit etmiyecek bir teknoloji ile urunun uretilmesi basarilsa, bir aletle 1000lerce kitap okuyabilirsin, boylece 1000lerce kitap icin 100lerce agac kesilmemis olur. Devir artik data devri, onune gecilemez!
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TELESCOPE 10 yıl
kullanımdaki performansı ile ilgi alanını belirleyecektir,teknolojinin bir harikası daha
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