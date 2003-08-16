MSI ve ASUS'a akıllı OC'da rakip: Gigabyte GA-81PE1000 2.0 serisi

Özellikle MSI'ın Corecell teknolojisi ile popüler hale gelen sadece gerektiğinde saat hızı arttırılarak yapılan akıllı OC bayağı tutmuşa benziyor: önemli üreticiler benzer özelliklerde ürünler sunuyor. Bu tarz OC ile hem daha stabil hem de uzun süre yüksek hızlarda çalıştırılmadığı için sstemlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacağı iddialarını kullanıcılarda sevmişe benziyor.
Bu kervana katılan Gigabyte'da yeni ürünlerini Pentium 4 Titan GT adı altında tanıttı. Yeni ürünler i865PE chipsetini kullanıyor ve GA-81PE1000 adı altında değişik varyasyonlardan oluşuyor.
Bunlar standart tüm özelliklere sahipler: FSB 800 MHz desteği, HT, AGP 8X, SATA, Gigabit LAN(bazı modellerde). Esas vurucu özellikleri ise benzerleri gibi yazılımın performans ihtiyacına göre OC yapan CPU intelligent accelerator (CIA) ve PAT muadili memory intelligent booster (MIB).
Toplam 4 modelden oluşan seri şöyle:
|
Model
|
GA 8IPE1000 Pro2
|
GA 8IPE1000 Pro (2.0)
|
GA 8IPE1000-L (2.0)
|
GA 8IPE1000 (2.0)
|
CPU
|
Socket 478
|
CPU FSB
|
800/533/400MHz
|
Chipset
|
Intel865PE/ICH5
|
Bellek tipi
|
Dual Channel DDR400/333/266
|
Bellek Yuvası
|
4 DDR
|
Maks. Bellek
|
4GB
|
AGP
|
1 AGP 8x
|
LAN
|
Intel PRO/1000 CT
|
Intel PRO/100 VE
|
Hayır
|
Ses
|
Realtek ALC658
|
ALC658
|
ALC658
|
ALC658
|
IDE ATA
|
2 SATA, 2 PATA
|
USB 2.0
|
8 (4 ek kablo ile)
|
Dual BIOS
|
Evet
|
Hayır
|
Hayır
|
PCB
|
30.5x24.4cm
|
Form faktör
|
ATX
|
IEEE 1394 (Firewire)
|
3
|
Hayır
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Yalnız Intel 865PE ler ile Easy Tune 4 yazılımında OC sorunu yaşayan arkadaşlar var. Hatta OC forumuna post atanlar var bu konuda. Haberiniz olsun...