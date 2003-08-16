MSI ve ASUS'a akıllı OC'da rakip: Gigabyte GA-81PE1000 2.0 serisi

Özellikle MSI'ın Corecell teknolojisi ile popüler hale gelen sadece gerektiğinde saat hızı arttırılarak yapılan akıllı OC bayağı tutmuşa benziyor: önemli üreticiler benzer özelliklerde ürünler sunuyor. Bu tarz OC ile hem daha stabil hem de uzun süre yüksek hızlarda çalıştırılmadığı için sstemlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacağı iddialarını kullanıcılarda sevmişe benziyor.

Bu kervana katılan Gigabyte'da yeni ürünlerini Pentium 4 Titan GT adı altında tanıttı. Yeni ürünler i865PE chipsetini kullanıyor ve GA-81PE1000 adı altında değişik varyasyonlardan oluşuyor.

Bunlar standart tüm özelliklere sahipler: FSB 800 MHz desteği, HT, AGP 8X, SATA, Gigabit LAN(bazı modellerde). Esas vurucu özellikleri ise benzerleri gibi yazılımın performans ihtiyacına göre OC yapan CPU intelligent accelerator (CIA) ve PAT muadili memory intelligent booster (MIB).

Toplam 4 modelden oluşan seri şöyle:

Model GA 8IPE1000 Pro2 GA 8IPE1000 Pro (2.0) GA 8IPE1000-L (2.0) GA 8IPE1000 (2.0) CPU Socket 478 CPU FSB 800/533/400MHz Chipset Intel865PE/ICH5 Bellek tipi Dual Channel DDR400/333/266 Bellek Yuvası 4 DDR Maks. Bellek 4GB AGP 1 AGP 8x LAN Intel PRO/1000 CT Intel PRO/100 VE Hayır Ses Realtek ALC658 ALC658 ALC658 ALC658 IDE ATA 2 SATA, 2 PATA USB 2.0 8 (4 ek kablo ile) Dual BIOS Evet Hayır Hayır PCB 30.5x24.4cm Form faktör ATX IEEE 1394 (Firewire) 3 Hayır