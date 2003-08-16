Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI ve ASUS'a akıllı OC'da rakip: Gigabyte GA-81PE1000 2.0 serisi

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
1,9b
1
3
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle MSI'ın Corecell teknolojisi ile popüler hale gelen sadece gerektiğinde saat hızı arttırılarak yapılan akıllı OC bayağı tutmuşa benziyor: önemli üreticiler benzer özelliklerde ürünler sunuyor. Bu tarz OC ile hem daha stabil hem de uzun süre yüksek hızlarda çalıştırılmadığı için sstemlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacağı iddialarını kullanıcılarda sevmişe benziyor.

Bu kervana katılan Gigabyte'da yeni ürünlerini Pentium 4 Titan GT adı altında tanıttı. Yeni ürünler i865PE chipsetini kullanıyor ve GA-81PE1000 adı altında değişik varyasyonlardan oluşuyor.

Bunlar standart tüm özelliklere sahipler: FSB 800 MHz desteği, HT, AGP 8X, SATA, Gigabit LAN(bazı modellerde). Esas vurucu özellikleri ise benzerleri gibi yazılımın performans ihtiyacına göre OC yapan CPU intelligent accelerator (CIA) ve PAT muadili memory intelligent booster (MIB).

Toplam 4 modelden oluşan seri şöyle:

Model

GA 8IPE1000 Pro2

GA 8IPE1000 Pro (2.0)

GA 8IPE1000-L (2.0)

GA 8IPE1000 (2.0)

 CPU

 Socket 478

 CPU FSB

 800/533/400MHz

 Chipset

 Intel865PE/ICH5

 Bellek tipi

 Dual Channel DDR400/333/266

 Bellek Yuvası

 4 DDR

 Maks. Bellek

 4GB

 AGP

 1 AGP 8x

 LAN

 Intel PRO/1000 CT

 Intel PRO/100 VE

 Hayır

 Ses

 Realtek ALC658

ALC658

ALC658

 ALC658

 IDE ATA

 2 SATA, 2 PATA

 USB 2.0

 8 (4 ek kablo ile)

 Dual BIOS

 Evet

 Hayır

 Hayır

 PCB

 30.5x24.4cm

 Form faktör

 ATX

 IEEE 1394 (Firewire)

 3

 Hayır

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
---Ali--- 16 yıl
Evet arkadaşımda duymuştum sorunlu!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NEWEST 16 yıl
Sanırım öyle oluyor ilker.. [arindr]
Yalnız Intel 865PE ler ile Easy Tune 4 yazılımında OC sorunu yaşayan arkadaşlar var. Hatta OC forumuna post atanlar var bu konuda. Haberiniz olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 16 yıl
ne yaw,bizim yaptıgımız "aptal oc"mi oluyor simdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim