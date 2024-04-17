Tam Boyutta Gör NASA'ya, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ı keşfetmek için drone benzeri uçan bir iniş aracı gönderme izni verildi. Temmuz 2028'de aracı fırlatmayı hedefleyen ajans, yaptığı duyuruyla, Titan'da yaşamın oluşumu için gerekli olan prebiyotik kimyasal süreçleri tespit etmek için kullanılacak Dragonfly aracı için son tasarımı artık tamamlayabilecekleri açıklamasında bulundu.

2034 yılında Titan'a varması planlanıyor

Her şey planlandığı gibi giderse, 8 rotorlu insansız hava aracının 2034 yılında Titan'a varması planlanıyor. Dragonly, organik madde bakımından zengin olan Titan'da gelecek vadeden bölgelerde araştırmalarda bulunacak. Titan'ın Dünya'nınkinin yaklaşık dört katı yoğun atmosferi, aracın bir Titan gününde (16 Dünya günü) 8 km kadar seyahat etmesine yardımcı olacak.

Titan'da yaşamı araştıracak nükleer drone son aşamaya geçti 4 ay önce eklendi

Dragonfly'ın 32 aylık görevi boyunca 170 kilometreden fazla yol kat etmesi bekleniyor. Bu mesafe, NASA'nın tüm Mars ve Dünya-Ay gezginlerinin toplamından daha fazla bir mesafe. NASA, rotorlu taşıtın toplam yaşam döngüsü maliyetinin 3,35 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. 2019 yılında proje ilk duyurulduğunda tahmin edilen maliyetin iki katı bir maliyet oluşturacağı belirtildi.

NASA'nın duyurusu, Ocak ayındaki son uçuşunun ardından Dünya'ya son veri aktarımını yapan Mars helikopteri Ingenuity'ye veda edilmesinin hemen ardından yapıldı.

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NASA'nın Titan'da yaşamı araştıracak dronu Dragonfly onayı aldı