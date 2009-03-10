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MSI yeni dizüstü bilgisayar modeli VX600'ü kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni dizüstü bilgisayar modeli VX600'ü kullanıma sunuyor
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarının öne çıkan isimlerinden birisi olan MSI, fuar sonrasında da hız kesmeyerek yeni model duyurularına devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla dizüstü bilgisayar gamına VX600 kod adını taşıyan yeni bir model daha eklediğini açıkladı.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı, özellikle giriş seviyesinde çoklu ortam uygulamalarıyla iyi ilişkiler kurabilecek dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcıları hedef alıyor. 15.4" ekrana sahip olan, 358 x 259 x 27-33 mm boyutlarındaki MSI VX600, Intel platformunu temel alıyor ve Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebiliyor.

SIS tarafından geliştirilen 672DX kodlu yonga setinin kullanıldığı anakartla gelen dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar bellek desteği sunabilirken, 320GB'a kadar farklı sabit seçenekleriyle konfigüre edilebileceği ifade ediliyor. Ekran kartı olarak, AMD-ATi'nin HD videoları oynatabilen Mobility Radeon HD 3410 (512MB bellekli) çözümüyle gelen sistem, çok formatlı DVD yazıcıya da sahip.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, WiFi ve 1.3MP kamera gibi detaylar bulunan VX600, 6 veya 9 hücreli pil ile tercih edilebiliyor. MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı Avrupa pazarında 560 Avro seviyesinden fiyat listelerine girmiş durumda.


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aoguz 10 yıl
@Vuze, çünkü LG anakartlarını MSI'dan temine diyor.
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Vuze 10 yıl
alt kasasını card okuyucu ses giriş çıkışları klavyesi bendeki lg e500 e baya benziyor ilginç geldi haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
fiyatı pahalı gibi..
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