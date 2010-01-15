MSI'dan AMD işlemciler yeni anakart: 785GM-P45

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Yeni nesil Intel işlemciler için USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilerle donattığı P55-GD85 modeli üzerinde çalışan MSI, AMD işlemciler için yeni bir anakart duyurdu. 785GM-P45 model isimli Micro-ATX anakart, AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcilerinin tamamına destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni model, kullandığı yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 IGP'sini beraberinde getiriyor ve bu sayede hem DirectX 10.1 hem UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunuyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu bulunan anakart, destek veren kartlarla Hybird Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor. Ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan MSI 785GM-P45'in diğer özellikleri arasında altı adet SATA-II konnektörü, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarını kullanan 785G çipsetli yeni anakartın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken etiket fiyatının 60 Avro civarında olması bekleniyor.

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