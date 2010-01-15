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MSI'dan AMD işlemciler yeni anakart: 785GM-P45

9 yıl
12,4b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD işlemciler yeni anakart: 785GM-P45
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Yeni nesil Intel işlemciler için USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilerle donattığı P55-GD85 modeli üzerinde çalışan MSI, AMD işlemciler için yeni bir anakart duyurdu. 785GM-P45 model isimli Micro-ATX anakart, AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcilerinin tamamına destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni model, kullandığı yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 IGP'sini beraberinde getiriyor ve bu sayede hem DirectX 10.1 hem UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunuyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu bulunan anakart, destek veren kartlarla Hybird Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor. Ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan MSI 785GM-P45'in diğer özellikleri arasında altı adet SATA-II konnektörü, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarını kullanan 785G çipsetli yeni anakartın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken etiket fiyatının 60 Avro civarında olması bekleniyor.

MSI'dan AMD işlemciler yeni anakart: 785GM-P45
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talh4wk 9 yıl
@sertacaygun
chipset modeli :D
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sertacaygun 9 yıl
Yerleşim vs. güzel. Sonundaki P45'de bir gönderme mi , onu da anlamış değilim :D !
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CoreXXX 9 yıl
msi büyük bir firma ancak nedense anakartları sorunlu çıkıyor çoğu zaman, o yüzde asus gigabyte ve foxconn derim ben
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Tolgá 9 yıl
mosfetleri ve rengi kötü duruyor..(
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NemesisR3 9 yıl
amd anakart fiyatları çok güzel özellikle intel anakartlara göre çok daha ucuz.
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DH Misafiri 9 yıl
s.blaster kardeş ben de ka9a2-cf kullanıyorum. bir buçuk yıl oldu hala canavar gibi athlon 64 x2 5200 ile de kullandım şu anda da phenom 9750 ile kullanıyorum. gayet iyi hatta kardeşim kendi hatası ile bozdu. 15 gün içinde yaptılar geldi. gerçi ben vatanbilgisayara vermeyip ithalatçı firmaya kendim götürmüştüm süreci hızlandırmak için. Ancak renk konusunda haklısnız msı anakartlar çok çirkin. gigabtye ı bu konuda kutlamak lazım.
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S.BLaSTeR 9 yıl

DH Misafiri

s.blaster kardeş ben de ka9a2-cf kullanıyorum. bir buçuk yıl oldu hala canavar gibi athlon 64 x2 5200 ile de kullandım şu anda da phenom 9750 ile kullanıyorum. gayet iyi hatta kardeşim kendi hatası ile bozdu. 15 gün içinde yaptılar geldi. gerçi ben vatanbilgisayara vermeyip ithalatçı firmaya kendim götürmüştüm süreci hızlandırmak için. Ancak renk konusunda haklısnız msı anakartlar çok çirkin. gigabtye ı bu konuda kutlamak lazım.

birazda şans meselsi herhalde ama kartın en iyi özeliği ısınmıyordu
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DH Misafiri 9 yıl
MSI şu kırmızı huyundan vazgeçmeyecek mi?
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carloska 9 yıl
785 ler içinde Asus M4A785TD-V EVO yu tek geçerim...
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S.BLaSTeR 9 yıl
kartı görünce ilk aklıma gelen k9a2-cf oldu..eski anakartımdı:(( fakat hiç iyi tecrübelerim olmadı 5 ayın sonunda anakrt elimde kaldı.. garantiye gitti geldi fln 3 ay uğraştırdılar.. 3 ayın sonunda vatan bilgisayardan sonunda paramı alabildim..renginden yola çıkarak tavsiye etmiyorum kimseye:)))
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