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MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni panel bilgisayar: Wind Top AC1900

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni panel bilgisayar: Wind Top AC1900
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Hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarların en büyük destekçilerinden biri olan MSI, ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firma bugün yaptığı bir açıklamayla yeni modeli Wind Top AC1900'ü duyurdu. 18.5-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip bilgisayar, Intel platformundan güç alıyor.

Intel'in 2.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Celeron E3400 işlemcisinden güç alan ve 4GB'a kadar bellek desteği ile gelen sistem, ekran kartı olarak Intel'in entegre çözümlerinden GMA X4500 ile geliyor. Depolama için 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Wind Top AC1900, optik sürücü olarak DVD yazıcı ile geliyor ve 802.11n WiFi desteği sunuyor.

3 Watt kapaisteli iki adet hoparlör ile donatılan ve ek özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde kamera ile çok formatlı kart okuyucusu da olan bilgisayar, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI WindTop AC1900'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni panel bilgisayar: Wind Top AC1900
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Batuist 8 yıl
çözünürlüğe bakarsak boyutlarıda oldukça ufak gibi.. aslında bu çözünürlükteki bir ekran için orta segment bir ati ekran kartı çok daha iyi bir seçim olurdu... ama acer ve msi gibi firmaların daha çok intel çözümleri mevcut.. o da fiyatı düşük tutup pazarda daha fazla satış yapmak için.. TAbi bu konuda bilinçli olmayan müşteriler bu gibi pclerde oyun oynamak istediklerinde sonuç hüsran oluyor.. Bilinçli tüketici ise almıyor.. satıcıların ise umurunda değil amaçları satmak olduğu için iyi veya kötü farketmiyor daya gitsin mantığı hakim.. yinede küçük bir çocuğunuz varsa masa üstünde idare eder onu.. tıpkı resimdeki gibi :))
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resler 8 yıl
Birde bunları ülkemizde bulabilsek.
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Cose Turche 8 yıl

resler

Birde bunları ülkemizde bulabilsek.


vatanbilgisayar.com/...

hizlial.com/...

vatanbilgisayar.com/...

bu tarz ürünler mevcut ülkemizde..


...All in one mantıgıyla üretilmiş linkteki Vestel tasarım felaketi olmuş,ancak Vestelin yanında MSI,Acer,Gigabyte,Asus tarzı firmalar cücük gibi kalır bunuda belirteyim,Samsung,Toshiba,JVC,Hitachi,Whirlpool gibi markaların bazı modelleride Vestelde üretilmektedir..
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fx57 8 yıl
@CrySystem, evet belirttiğiniz çözümler de var.e
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CrySystem 8 yıl
fx57, MSI da buna benzer dokunmatik panel modeli de vardı sanırım, yanılıyor muyum?
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