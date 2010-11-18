MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni panel bilgisayar: Wind Top AC1900

Hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarların en büyük destekçilerinden biri olan MSI, ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firma bugün yaptığı bir açıklamayla yeni modeli Wind Top AC1900'ü duyurdu. 18.5-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip bilgisayar, Intel platformundan güç alıyor.

Intel'in 2.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Celeron E3400 işlemcisinden güç alan ve 4GB'a kadar bellek desteği ile gelen sistem, ekran kartı olarak Intel'in entegre çözümlerinden GMA X4500 ile geliyor. Depolama için 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Wind Top AC1900, optik sürücü olarak DVD yazıcı ile geliyor ve 802.11n WiFi desteği sunuyor.

3 Watt kapaisteli iki adet hoparlör ile donatılan ve ek özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde kamera ile çok formatlı kart okuyucusu da olan bilgisayar, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI WindTop AC1900'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.