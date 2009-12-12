MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: X600 Pro

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesini yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Firmanın ürün gamına eklediği en yeni modeli X600 Pro, Intel'in ultra-düşük güç tüketimli Core 2 Duo işlemcisini kullanıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekrana sahip notebook modelinde 4GB'a kadar bellek kullanılabilirken, ekran kartı olarak AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4330 çözümüne yer verildiği açıklandı. 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle gelen mobil bilgisayar tercihe bağlı olarak DVD veya Blu-ray sürücü ile de satın alınabilecek.

MSI'ın yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında sık sık karşımıza çıkan ECO Engine güç tasarruf teknolojisine sahip olan X600 Pro'nun diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi ve opsiyonel olarak sunulan Bluetooh / WiMAX gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği MSI X600 Pro'nun önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.