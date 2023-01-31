Mühendisler ve tasarımcılar için Formlabs'in 3D yazıcıları

Bu videomuzda Btech'ten Murat Yetim, mühendisler ve tasarımcılar için üretilen Formlabs'in üç boyutlu yazıcılarının teknolojisini ve süreci bizlere anlattı.

3D yazıcılar artık hayatımızın önemli bir konumunda. Özellikle sağlık sektöründe büyük bir fayda sağlayan bu yazıcıların merkezine gittik ve yetkilisinden tüm detayları dinledik. Ürünler arasında Formlabs'in Form 3, Form 3BL ve Formlabs Form 3B'yi gördük ve Uygulama Mühendisi Murak Sevim bizlere detaylı bir şekilde yazıcıları anlattı. Yazıcılara dair tüm detayları buradaki sayfada bulabilirsiniz.

Form 3BL

Yüksek Hacimli Medikal 3D Baskı için Yeni Standart

Form 3BL, minimum müdahale ile gece gündüz çalışmak üzere tasarlanmış, güvenilir yüksek üretim medikal 3D baskı için çıtayı yükselten geniş format medikal 3D yazıcıdır.

Form 3B

Formlabs 3D Yazıcılar ile Medikal Uygulamalarda Biyouyumlu, Doğru ve Hassas 3 Boyutlu Baskı

Form 3B, biyouyumlu malzemeler için optimize edilmiş gelişmiş bir masaüstü 3D yazıcıdır. Hassas, güvenilir ekosistemimiz, medikal üretimdeki varsayımları ortadan kaldırır, böylece birkaç tıklama ile daha hızlı iş akışlarına ulaşabilirsiniz.

Form 3

İşletmeniz büyüdükçe, endüstriyel kalitede uygun fiyatlı bir 3B yazıcı olan Form 3 ile istikrarlı bir şekilde prototip oluşturmaya ve üretime devam edin.