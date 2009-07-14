Mushkin 250GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sunuyor

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Geçtiğimiz günlerde ekran kartı pazarına yeniden döneceğini açıklayan ve tek PCB GeForce GTX 295 modelini duyuran yüksek performans bellek ve depolama çözümleri üreticisi Mushkin ilk defa CeBIT 2009 fuarında tanıttığı SSD gamını yeni modellerle genişletiyor. Firma yaptığı açıklama ile Europa III serisi altında hazırladığı yüksek kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. NAND flash bellek teknolojisini temel alan yeni depolama çözümü, 2.5-inç boyutunda ve 250GB'lık depolama kapasitesi sunuyor.

Açıklanan detaylara göre MLC (Mutli Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına sahip olan yeni SSD'de ayrıca Samsung'un S3C29RBB kodlu bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. Okuma hızı 220MB/sn, yazma hızı ise 200MB/sn olarak açıklanan yeni depolama sürücüsü SATA-II ara birimini destekliyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine olanak tanıyor. Bekleme durumunda 0.15 Watt güç tüketen Europa III serisi 250GB kapasiteli yeni SSD modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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