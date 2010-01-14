Mushkin Blackline serisi üç yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Mushkin yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için Blackline serisi üç yeni bellek kiti hazırladı. Intel'in LGA1156 ve LGA1366 formundaki yeni nesil işlemcileri için hazırlanan çift ve üç kanal destekli yeni bellek kitleri 4GB, 8GB ve 12GB olmak üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyorlar. Özel olarak tasarlanmış Siyah renkli soğutucu kullanan DDR3 bellek kitlerinin teknik özellikleri şu şekilde;

- 996801 - 4GB (2GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | 9-11-9-27 | 1.65V

- 996798 - 8GB (4GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-9-8-24 | 1.65V

- 998798 - 12GB (4GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-9-8-24 | 1.65V



Ömür boyu garantiyle gelecek Blackline serisi yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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