Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mushkin Blackline serisi üç yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mushkin Blackline serisi üç yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
Tam Boyutta Gör

Mushkin yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için Blackline serisi üç yeni bellek kiti hazırladı. Intel'in LGA1156 ve LGA1366 formundaki yeni nesil işlemcileri için hazırlanan çift ve üç kanal destekli yeni bellek kitleri 4GB, 8GB ve 12GB olmak üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyorlar. Özel olarak tasarlanmış Siyah renkli soğutucu kullanan DDR3 bellek kitlerinin teknik özellikleri şu şekilde;

- 996801 - 4GB (2GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | 9-11-9-27 | 1.65V
- 996798 - 8GB (4GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-9-8-24 | 1.65V
- 998798 - 12GB (4GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-9-8-24 | 1.65V

Ömür boyu garantiyle gelecek Blackline serisi yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Mushkin Blackline serisi üç yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
moravec 9 yıl
mushkin'in iyi ürünleri var(dı). ddr1 zamanında amd athlon xplerimizi az coşturmadı. ama blackline serisini daha bundan daha iyi olmasını isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
en iyisi corsair ondan vaşka ram kullanmam,ilk corsairimi 2006 da aldım o günden beri çok memnunum ,
bu ram zaten isimden kaybediyo ilk başta :D
Mushkin ne abi ya Muşmula der gibi :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
o mushkin değil pişkin sen yanlış okuyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bitdefender ile Bilgi Güvenliği üzerine söyleşi 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim