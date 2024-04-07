NASA, 90 yaşında siyahi astronotu uzaya gönderecek

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Havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, New Shepard'ın sıradaki görevinde 90 yaşındaki Ed Dwight'ı uzaya göndereceklerini açıkladı. ABD'nin ilk siyah astronot adayı, 63 yılın ardından amacına ulaşmış olacak.

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Yeniden kullanılabilen bir roket-kapsül sistemine sahip olan New Shepard fırlatma aracı, yörünge altı uzay uçuşları gerçekleştiriyor. Ağustos 2022'den beri ilk insanlı uçuşunu yapacak aracın 6 kişilik mürettebatı dün duyuruldu.

Blue Origin yaptığı açıklamada "Eski ABD Hava Kuvvetleri Yüzbaşı Ed Dwight, 1961'de ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından ülkenin ilk siyah astronot adayı olarak seçildi fakat hiçbir zaman uzaya uçma fırsatı bulamadı" diye belirtti.

Ed, 1963'te Havacılık ve Uzay Araştırma Pilot Okulu programını başarıyla tamamladıktan sonra ABD Hava Kuvvetleri tarafından NASA Astronot Birlikleri'ne önerilse de seçilenler arasında yer almadı.

1933 doğumlu Dwight, 1961'de test pilot programına katıldığı Chuck Yeager'in özel bir konuşmada kendisine "beyazların ne kadar iyi olduğunu ve onun orada olmaması gerektiğini" söylediğini aktarıyor.

Uzaya giden ilk siyah Amerikalı astronot, Challenger Uzay Mekiği'nin 1983'teki STS-8 görevinde yer alan Guion Bluford oldu.

Blue Origin'in fırlatma aracının NS-25 adlı görevindeki mürettebatın diğer 5 üyesi şu şekilde: Risk sermayedarı Mason Angel, Fransa merkezli bira fabrikası Brasserie Mont Blanc'ın kurucusu Sylvain Chiron, yazılım mühendisi ve girişimci Kenneth L. Hess, emekli muhasebeci Carol Schaller ve havacı Gopi Thotakura.

Jeff Bezos'un şirketi bu 11 dakikalık deneyim için katılımcıların ne kadar ödediğini açıklamadı fakat 2021'de ilk koltuk 28 milyon dolara satılmıştı. Dwight'ın gezisinin sponsorluğunuysa sivil toplum kuruluşu Space For Humanity ve Jaison ve Jamie Robinson Vakfı üstleniyor. Uçuşun tarihi henüz açıklanmadı.

Araştırma uçuşları ve turistik geziler düzenleyen New Shepard, Eylül 2022'deki mürettebatsız uçuşunda bir anomali yaşamıştı. Roketin üst kısmındaki kapsül, fırlatmadan birkaç dakika sonra roket kısmında yaşanan sorun nedeniyle roketten ayrılarak ABD'ye iniş yapmış fakat roket kısmı infilak etmişti.

Yörünge altı aracı Aralık 2023'te düzenlediği mürettebatsız görevi başarıyla tamamlayarak uçuşlara geri dönmüştü.

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