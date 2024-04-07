NASA, 90 yaşında siyahi astronotu uzaya gönderecek

Havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, New Shepard'ın sıradaki görevinde 90 yaşındaki Ed Dwight'ı uzaya göndereceklerini açıkladı. ABD'nin ilk siyah astronot adayı, 63 yılın ardından amacına ulaşmış olacak.
Yeniden kullanılabilen bir roket-kapsül sistemine sahip olan New Shepard fırlatma aracı, yörünge altı uzay uçuşları gerçekleştiriyor. Ağustos 2022'den beri ilk insanlı uçuşunu yapacak aracın 6 kişilik mürettebatı dün duyuruldu.
Blue Origin yaptığı açıklamada "Eski ABD Hava Kuvvetleri Yüzbaşı Ed Dwight, 1961'de ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından ülkenin ilk siyah astronot adayı olarak seçildi fakat hiçbir zaman uzaya uçma fırsatı bulamadı" diye belirtti.
Ed, 1963'te Havacılık ve Uzay Araştırma Pilot Okulu programını başarıyla tamamladıktan sonra ABD Hava Kuvvetleri tarafından NASA Astronot Birlikleri'ne önerilse de seçilenler arasında yer almadı.
1933 doğumlu Dwight, 1961'de test pilot programına katıldığı Chuck Yeager'in özel bir konuşmada kendisine "beyazların ne kadar iyi olduğunu ve onun orada olmaması gerektiğini" söylediğini aktarıyor.
Uzaya giden ilk siyah Amerikalı astronot, Challenger Uzay Mekiği'nin 1983'teki STS-8 görevinde yer alan Guion Bluford oldu.
Blue Origin'in fırlatma aracının NS-25 adlı görevindeki mürettebatın diğer 5 üyesi şu şekilde: Risk sermayedarı Mason Angel, Fransa merkezli bira fabrikası Brasserie Mont Blanc'ın kurucusu Sylvain Chiron, yazılım mühendisi ve girişimci Kenneth L. Hess, emekli muhasebeci Carol Schaller ve havacı Gopi Thotakura.
Jeff Bezos'un şirketi bu 11 dakikalık deneyim için katılımcıların ne kadar ödediğini açıklamadı fakat 2021'de ilk koltuk 28 milyon dolara satılmıştı. Dwight'ın gezisinin sponsorluğunuysa sivil toplum kuruluşu Space For Humanity ve Jaison ve Jamie Robinson Vakfı üstleniyor. Uçuşun tarihi henüz açıklanmadı.
Araştırma uçuşları ve turistik geziler düzenleyen New Shepard, Eylül 2022'deki mürettebatsız uçuşunda bir anomali yaşamıştı. Roketin üst kısmındaki kapsül, fırlatmadan birkaç dakika sonra roket kısmında yaşanan sorun nedeniyle roketten ayrılarak ABD'ye iniş yapmış fakat roket kısmı infilak etmişti.
Yörünge altı aracı Aralık 2023'te düzenlediği mürettebatsız görevi başarıyla tamamlayarak uçuşlara geri dönmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...