NASA uzay aracı, Jüpiter'in uydusundaki lav göllerini fotoğrafladı

Jüpiter'in uydusu IO'da lav gölleri tespit edildi
NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor. NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'in uydusu IO'da kızılötesi görüntülenme teknikleriyle lav göllerini görüntüledi.
Araştırmacılardan Alessandro Mura, bu çalışma sayesinde IO'daki volkanik faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğini anlama şansı bulduklarını ve magma hareketlerini görebildiklerini söyledi. Araştırmacıların IO üzerinde, özellikle Juno'nun kızılötesi görüntüleri söz konusu olduğunda hala üzerinde çalışacakları çok şey olduğu düşünülüyor.
San Antonio'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nde Juno'nun baş araştırmacısı olan Scott Bolton, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io'nun yakın uçuşlarından elde edilen JIRAM sonuçlarını incelemeye yeni başladıklarını söyledi.
NASA'ya göre Juno misyonu, gaz devinin yer çekimsel ve manyetik alanlarını, dev manyetosferini, yoğun aurorasını araştırmayı ve Jüpiter'in renkli atmosferini oluşturan dönen bulutları incelemeyi, böylelikle Jüpiter'in nasıl oluşup evrildiğini öğrenmeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.