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    NASA uzay aracı, Jüpiter'in uydusundaki lav göllerini fotoğrafladı

    NASA'nın Juno aracı, güneş sistemi'ndeki en volkanik gezegen olarak bilinen Jüpiter'in uydusu IO'da kızılötesi görüntülenme teknikleriyle lav göllerini tespit etti.
    NASA, Jüpiter'in uydusundaki lav göllerini fotoğrafladı Tam Boyutta Gör
    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni ve uydularını yakından incelemeye devam ediyor.

    Jüpiter'in uydusu IO'da lav gölleri tespit edildi

    NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor. NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'in uydusu IO'da kızılötesi görüntülenme teknikleriyle lav göllerini görüntüledi.

    Araştırmacılardan Alessandro Mura, bu çalışma sayesinde IO'daki volkanik faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğini anlama şansı bulduklarını ve magma hareketlerini görebildiklerini söyledi. Araştırmacıların IO üzerinde, özellikle Juno'nun kızılötesi görüntüleri söz konusu olduğunda hala üzerinde çalışacakları çok şey olduğu düşünülüyor.

    San Antonio'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nde Juno'nun baş araştırmacısı olan Scott Bolton, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io'nun yakın uçuşlarından elde edilen JIRAM sonuçlarını incelemeye yeni başladıklarını söyledi.

    NASA'ya göre Juno misyonu, gaz devinin yer çekimsel ve manyetik alanlarını, dev manyetosferini, yoğun aurorasını araştırmayı ve Jüpiter'in renkli atmosferini oluşturan dönen bulutları incelemeyi, böylelikle Jüpiter'in nasıl oluşup evrildiğini öğrenmeyi amaçlıyor.

    NASA, Jüpiter'in uydusundaki lav göllerini fotoğrafladı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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