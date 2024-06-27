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    Anlık Bildirim

    James Webb, Jüpiter'in üst atmosferinde şaşırtıcı şekiller buldu

    James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan bilim insanları, daha önce görülmemiş çeşitli özellikleri keşfetmek için Jüpiter'in ikonik Büyük Kırmızı Noktası'nın üzerindeki bölgeyi gözlemlediler.
    James Webb, Jüpiter'in üst atmosferinde şaşırtıcı şekiller buldu Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'de Büyük Kırmızı Leke adı verilen bölgedeki atmosferin üst kısmının çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını belirledi. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu 3 yıldır gözlem yapıyor.

    Jüpiter atmosferinde karmaşık yapılar bulundu

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, yeni bilgiler göndermeye devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansından (ESA) yapılan açıklamaya göre, bilim insanları Webb teleskobuyla Jüpiter'deki Büyük Kırmızı Leke'nin üzerindeki atmosferi inceledi.

    Uzmanlar, doğası gereği dikkat çekici olmadığı düşünülen bölgenin karanlık yaylar ve parlak noktalar gibi çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Normalde bölgeden yayılan ışığın Güneş ışığından kaynaklandığını belirten uzmanlar, Jüpiter atmosferinin üst kısmının şeklini ve yapısını değiştiren başka bir mekanizma olabileceğini aktardı.

    Uzmanlar, fırtınanın yer çekimi dalgaları oluşturduğunu, bu dalgaların da atmosferin üst kısmına ulaşana kadar yukarı doğru hareket ettiğini ve tepeye ulaştığında da kırıldığını ifade etti.

    James Webb, Jüpiter'in üst atmosferinde şaşırtıcı şekiller buldu Tam Boyutta Gör

    Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon (atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına) biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gök bilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyük Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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