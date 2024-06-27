James Webb, Jüpiter'in üst atmosferinde şaşırtıcı şekiller buldu

Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'de Büyük Kırmızı Leke adı verilen bölgedeki atmosferin üst kısmının çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını belirledi. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu 3 yıldır gözlem yapıyor.

Jüpiter atmosferinde karmaşık yapılar bulundu

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, yeni bilgiler göndermeye devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansından (ESA) yapılan açıklamaya göre, bilim insanları Webb teleskobuyla Jüpiter'deki Büyük Kırmızı Leke'nin üzerindeki atmosferi inceledi.

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Uzmanlar, doğası gereği dikkat çekici olmadığı düşünülen bölgenin karanlık yaylar ve parlak noktalar gibi çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Normalde bölgeden yayılan ışığın Güneş ışığından kaynaklandığını belirten uzmanlar, Jüpiter atmosferinin üst kısmının şeklini ve yapısını değiştiren başka bir mekanizma olabileceğini aktardı.

Uzmanlar, fırtınanın yer çekimi dalgaları oluşturduğunu, bu dalgaların da atmosferin üst kısmına ulaşana kadar yukarı doğru hareket ettiğini ve tepeye ulaştığında da kırıldığını ifade etti.

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Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon (atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına) biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gök bilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyük Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

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