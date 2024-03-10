NASA'nın CADRE Ay gezginleri fırlatılmaya hazır: Zorlu testleri geçmeyi başardılar

CADRE Ay gezginleriyle gelecekte Ay yüzeyinin haritasının çıkarılması planlanıyor. Ayrıca gelecekteki çok robotlu takım görevlerinin uygulanabilirliğini ispatlamaya çalışacaklar.
NASA mühendisleri, test ve montajı NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tamamladı. Testler, CADRE gezginlerinin uzaya yolculuğu sırasında maruz kalacakları zorlu koşullardan sağ çıkabilmelerini sağlamak için son derece zorlu aşamalara sahipti. Ayrıca sert ay yüzeyindeki dayanıklılıkları ve hayatta kalma kabiliyeti test edildi.
Ay'ın haritasını çıkaracaklar
NASA basın açıklamasında, Roverların bir ay gününün (Dünya'da yaklaşık 14 güne eşdeğer) gündüz saatlerini bağımsız olarak keşif yaparak, haritalandırarak geçireceğini ve radarlar ile Ay yüzeyinin altını tarayarak deneyler gerçekleştireceğini söyledi.
Proje, robotik uzay aracı filosunun, Dünya'daki görev kontrolörlerinden özel talimatlar gerektirmeden görevleri yerine getirmek ve veri toplamak için etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Proje başarılı olması halinde, eş zamanlı olarak dağıtılmış bilimsel ölçümler yapmak için dağılan robot gruplarından oluşan ve astronotlara önemli faydalar sağlayabilecek gelecekteki görevlerin önünü açabilir.
Zorlu koşullarda test edildiler
NASA, testlerin kapsamlı olduğunu ancak en zorlu testlerin, gezginleri, görevleri sırasında karşılaşabilecekleri zorlu koşullara dayanma yeteneklerini garanti altına almak için aşırı çevre koşullarına maruz bırakılan testlerin olduğunu söyledi.
Bu testlerde araç, uzayın havasız koşullarının yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk ortamını taklit eden bir termal vakum odasına kilitlendi. Ayrıca gezginlerin, Dünya atmosferinden çıkarken karşılaşacakları yoğun titreşimlere dayanıklılığını ölçmek için, yoğun şekilde titreşen özel bir tablada testleri gerçekleştirildi.
Bu testin ardından Intuitive Machines, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Nova-C iniş aracına CADRE gezicilerinin kurulumunu gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.