NASA'nın CADRE Ay gezginleri fırlatılmaya hazır: Zorlu testleri geçmeyi başardılar

Tam Boyutta Gör NASA, planlanan üçlü Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) Ay gezgininin (rover) neredeyse hazır olduğunu duyurdu. NASA mühendisleri, Ay'ın yüzeyini bir takım olarak keşfetmek üzere tasarlanan el bagajı büyüklüğünde olan ve güneş enerjisiyle çalışan robotların, konuşlandırılmadan önce montajını ve kapsamlı testlerini tamamladı.

CADRE Ay gezginleriyle gelecekte Ay yüzeyinin haritasının çıkarılması planlanıyor. Ayrıca gelecekteki çok robotlu takım görevlerinin uygulanabilirliğini ispatlamaya çalışacaklar.

NASA mühendisleri, test ve montajı NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tamamladı. Testler, CADRE gezginlerinin uzaya yolculuğu sırasında maruz kalacakları zorlu koşullardan sağ çıkabilmelerini sağlamak için son derece zorlu aşamalara sahipti. Ayrıca sert ay yüzeyindeki dayanıklılıkları ve hayatta kalma kabiliyeti test edildi.

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Ay'ın haritasını çıkaracaklar

NASA basın açıklamasında, Roverların bir ay gününün (Dünya'da yaklaşık 14 güne eşdeğer) gündüz saatlerini bağımsız olarak keşif yaparak, haritalandırarak geçireceğini ve radarlar ile Ay yüzeyinin altını tarayarak deneyler gerçekleştireceğini söyledi.

Proje, robotik uzay aracı filosunun, Dünya'daki görev kontrolörlerinden özel talimatlar gerektirmeden görevleri yerine getirmek ve veri toplamak için etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Proje başarılı olması halinde, eş zamanlı olarak dağıtılmış bilimsel ölçümler yapmak için dağılan robot gruplarından oluşan ve astronotlara önemli faydalar sağlayabilecek gelecekteki görevlerin önünü açabilir.

Zorlu koşullarda test edildiler

NASA, testlerin kapsamlı olduğunu ancak en zorlu testlerin, gezginleri, görevleri sırasında karşılaşabilecekleri zorlu koşullara dayanma yeteneklerini garanti altına almak için aşırı çevre koşullarına maruz bırakılan testlerin olduğunu söyledi.

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Bu testlerde araç, uzayın havasız koşullarının yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk ortamını taklit eden bir termal vakum odasına kilitlendi. Ayrıca gezginlerin, Dünya atmosferinden çıkarken karşılaşacakları yoğun titreşimlere dayanıklılığını ölçmek için, yoğun şekilde titreşen özel bir tablada testleri gerçekleştirildi.

Bu testin ardından Intuitive Machines, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Nova-C iniş aracına CADRE gezicilerinin kurulumunu gerçekleştirecek.

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