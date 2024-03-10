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    NASA'nın CADRE Ay gezginleri fırlatılmaya hazır: Zorlu testleri geçmeyi başardılar

    NASA, planlanan üçlü CADRE Ay gezgininin neredeyse hazır olduğunu duyurdu. Mühendisler, Ay'ın yüzeyini keşfetmek üzere tasarlanan el bagajı büyüklüğündeki robotların kapsamlı testlerini tamamladı.
    NASA'nın CADRE Ay gezginleri fırlatılmaya hazır Tam Boyutta Gör
    NASA, planlanan üçlü Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) Ay gezgininin (rover) neredeyse hazır olduğunu duyurdu. NASA mühendisleri, Ay'ın yüzeyini bir takım olarak keşfetmek üzere tasarlanan el bagajı büyüklüğünde olan ve güneş enerjisiyle çalışan robotların, konuşlandırılmadan önce montajını ve kapsamlı testlerini tamamladı.

    CADRE Ay gezginleriyle gelecekte Ay yüzeyinin haritasının çıkarılması planlanıyor. Ayrıca gelecekteki çok robotlu takım görevlerinin uygulanabilirliğini ispatlamaya çalışacaklar. 

    NASA mühendisleri, test ve montajı NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda tamamladı. Testler, CADRE gezginlerinin uzaya yolculuğu sırasında maruz kalacakları zorlu koşullardan sağ çıkabilmelerini sağlamak için son derece zorlu aşamalara sahipti. Ayrıca sert ay yüzeyindeki dayanıklılıkları ve hayatta kalma kabiliyeti test edildi.

    NASA'nın CADRE Ay gezginleri fırlatılmaya hazır Tam Boyutta Gör

    Ay'ın haritasını çıkaracaklar

    NASA basın açıklamasında, Roverların bir ay gününün (Dünya'da yaklaşık 14 güne eşdeğer) gündüz saatlerini bağımsız olarak keşif yaparak, haritalandırarak geçireceğini ve radarlar ile Ay yüzeyinin altını tarayarak deneyler gerçekleştireceğini söyledi.

    Proje, robotik uzay aracı filosunun, Dünya'daki görev kontrolörlerinden özel talimatlar gerektirmeden görevleri yerine getirmek ve veri toplamak için etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Proje başarılı olması halinde, eş zamanlı olarak dağıtılmış bilimsel ölçümler yapmak için dağılan robot gruplarından oluşan ve astronotlara önemli faydalar sağlayabilecek gelecekteki görevlerin önünü açabilir.

    Zorlu koşullarda test edildiler

    NASA, testlerin kapsamlı olduğunu ancak en zorlu testlerin, gezginleri, görevleri sırasında karşılaşabilecekleri zorlu koşullara dayanma yeteneklerini garanti altına almak için aşırı çevre koşullarına maruz bırakılan testlerin olduğunu söyledi.

    Bu testlerde araç, uzayın havasız koşullarının yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk ortamını taklit eden bir termal vakum odasına kilitlendi. Ayrıca gezginlerin, Dünya atmosferinden çıkarken karşılaşacakları yoğun titreşimlere dayanıklılığını ölçmek için, yoğun şekilde titreşen özel bir tablada testleri gerçekleştirildi.

    Bu testin ardından Intuitive Machines, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Nova-C iniş aracına CADRE gezicilerinin kurulumunu gerçekleştirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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