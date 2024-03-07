SpaceX, üçüncü Starship test uçuşunun detaylarını paylaştı: Sınırlar zorlanacak

Starship’in üçüncü testinde sınırlar zorlanacak
Üçüncü test uçuşuna dair canlı yayın SpaceX’in kendi sitesinden veya X’teki @SpaceX hesabından yayınlanacak. 14 Mart 14:30 tarihinde fırlatılacak roket için canlı yayın 30 dakika önceden başlayacak. Ancak tarihler ve saatlerin her zaman için değişme ihtimalinin olduğunu söyleyelim.
Tamamıyla yeniden kullanılabilir
SpaceX, Starship roketini Ay ve Mars’a insanların gitmesi için inşa etti. Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, aynı zamanda tamamen ve hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı. Bilindiği üzere mevcut Falcon 9 roketleri de yeniden kullanılabilir ancak bu roketlerle birlikte fırlatılan üst kademe tekrar kullanılabilir değil, o kısım yörüngede bırakılıyor ve itici Dünya’ya iniyor.
Starship’te ise hem alt kademe olan Super Heavy hem de üst kademe olan ana Starship yeniden kullanılabilir yapıda. Bundan önceki iki fırlatmada üst aşamanın Dünya’nın etrafında tur atması ve Pasifik Okyanusu'na düşmesi hedefleniyordu. Ancak her iki seferde de bu gerçekleştirilemedi.
Nisan 2023'teki ilk uçuşta Starship'in aşamaları planlandığı gibi birbirlerinden ayrılamadı ve araç fırlatıldıktan yaklaşık dört dakika sonra kasıtlı olarak patlatıldı. Kasım 2023'te fırlatılan ikinci uçuşta çok daha iyi bir performans sergilendi. Aşamalar birbirinden ayrıldı ve üst kademe yaklaşık sekiz dakika sonra sıvı oksijen tahliyesi sırasında patladı. Bu tahliye işlemi normal bir uçuşta olmayacağı için patlama ihtimali çok düşük.
Kaynakça https://www.space.com/spacex-starship-third-test-flight-objectives https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.