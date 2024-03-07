SpaceX, üçüncü Starship test uçuşunun detaylarını paylaştı: Sınırlar zorlanacak

Tam Boyutta Gör İki aşamadan oluşan, toplamda 121 metre uzunluğa sahip dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan SpaceX Starship, üçüncü test uçuşu için gün sayıyor. Bundan tam bir hafta sonra, 14 Mart tarihinde fırlatılacak olan Starship uçuşunda önceki denemelere kıyasla daha zorlu görevler yerine getirilecek. En azından hedef sınırları zorlamak olacak.

Starship’in üçüncü testinde sınırlar zorlanacak

Üçüncü test uçuşuna dair canlı yayın SpaceX’in kendi sitesinden veya X’teki @SpaceX hesabından yayınlanacak. 14 Mart 14:30 tarihinde fırlatılacak roket için canlı yayın 30 dakika önceden başlayacak. Ancak tarihler ve saatlerin her zaman için değişme ihtimalinin olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör SpaceX yayınladığı görev detaylarında bazı ilklerden bahsediyor. Bunlar arasında Starship'in yük kapısının açılıp kapanması, üst aşamanın kıyıya yanaşma aşaması sırasında itici yakıt transferi denemesi, uzaydayken bir Raptor motorunun ilk kez yeniden ateşlenmesi yer alıyor. Firma ayrıca Starship'in kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapması gibi bir dizi iddialı görevi de hedefliyor. Ek olarak Starship'in Hint Okyanusu'na düşmesi için yeni bir yörüngede uçacağı açıklandı. Bu yeni uçuş yolu hem güvenliği artıracak hem de yeni denemelere olanak tanıyacak.

Tamamıyla yeniden kullanılabilir

SpaceX, Starship roketini Ay ve Mars’a insanların gitmesi için inşa etti. Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, aynı zamanda tamamen ve hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı. Bilindiği üzere mevcut Falcon 9 roketleri de yeniden kullanılabilir ancak bu roketlerle birlikte fırlatılan üst kademe tekrar kullanılabilir değil, o kısım yörüngede bırakılıyor ve itici Dünya’ya iniyor.

Starship’te ise hem alt kademe olan Super Heavy hem de üst kademe olan ana Starship yeniden kullanılabilir yapıda. Bundan önceki iki fırlatmada üst aşamanın Dünya’nın etrafında tur atması ve Pasifik Okyanusu'na düşmesi hedefleniyordu. Ancak her iki seferde de bu gerçekleştirilemedi.

SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için tarihi açıkladı 1 gün önce eklendi

Nisan 2023'teki ilk uçuşta Starship'in aşamaları planlandığı gibi birbirlerinden ayrılamadı ve araç fırlatıldıktan yaklaşık dört dakika sonra kasıtlı olarak patlatıldı. Kasım 2023'te fırlatılan ikinci uçuşta çok daha iyi bir performans sergilendi. Aşamalar birbirinden ayrıldı ve üst kademe yaklaşık sekiz dakika sonra sıvı oksijen tahliyesi sırasında patladı. Bu tahliye işlemi normal bir uçuşta olmayacağı için patlama ihtimali çok düşük.

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SpaceX, üçüncü Starship test uçuşunda sınırları zorlayacak