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    SpaceX, üçüncü Starship test uçuşunun detaylarını paylaştı: Sınırlar zorlanacak

    SpaceX, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi Starship’in üçün test uçuşunu 14 Mart tarihinde gerçekleştirecek. Firma ayrıca bu uçuşun sınırları zorlayacak hedeflerini de açıkladı.
    SpaceX, üçüncü Starship test uçuşunda sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    İki aşamadan oluşan, toplamda 121 metre uzunluğa sahip dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan SpaceX Starship, üçüncü test uçuşu için gün sayıyor. Bundan tam bir hafta sonra, 14 Mart tarihinde fırlatılacak olan Starship uçuşunda önceki denemelere kıyasla daha zorlu görevler yerine getirilecek. En azından hedef sınırları zorlamak olacak.

    Starship’in üçüncü testinde sınırlar zorlanacak

    Üçüncü test uçuşuna dair canlı yayın SpaceX’in kendi sitesinden veya X’teki @SpaceX hesabından yayınlanacak. 14 Mart 14:30 tarihinde fırlatılacak roket için canlı yayın 30 dakika önceden başlayacak. Ancak tarihler ve saatlerin her zaman için değişme ihtimalinin olduğunu söyleyelim.

    SpaceX, üçüncü Starship test uçuşunda sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX yayınladığı görev detaylarında bazı ilklerden bahsediyor. Bunlar arasında Starship'in yük kapısının açılıp kapanması, üst aşamanın kıyıya yanaşma aşaması sırasında itici yakıt transferi denemesi, uzaydayken bir Raptor motorunun ilk kez yeniden ateşlenmesi yer alıyor. Firma ayrıca Starship'in kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapması gibi bir dizi iddialı görevi de hedefliyor. Ek olarak Starship'in Hint Okyanusu'na düşmesi için yeni bir yörüngede uçacağı açıklandı. Bu yeni uçuş yolu hem güvenliği artıracak hem de yeni denemelere olanak tanıyacak.

    Tamamıyla yeniden kullanılabilir

    SpaceX, Starship roketini Ay ve Mars’a insanların gitmesi için inşa etti. Bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, aynı zamanda tamamen ve hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı. Bilindiği üzere mevcut Falcon 9 roketleri de yeniden kullanılabilir ancak bu roketlerle birlikte fırlatılan üst kademe tekrar kullanılabilir değil, o kısım yörüngede bırakılıyor ve itici Dünya’ya iniyor.

    Starship’te ise hem alt kademe olan Super Heavy hem de üst kademe olan ana Starship yeniden kullanılabilir yapıda. Bundan önceki iki fırlatmada üst aşamanın Dünya’nın etrafında tur atması ve Pasifik Okyanusu'na düşmesi hedefleniyordu. Ancak her iki seferde de bu gerçekleştirilemedi.

    Nisan 2023'teki ilk uçuşta Starship'in aşamaları planlandığı gibi birbirlerinden ayrılamadı ve araç fırlatıldıktan yaklaşık dört dakika sonra kasıtlı olarak patlatıldı. Kasım 2023'te fırlatılan ikinci uçuşta çok daha iyi bir performans sergilendi. Aşamalar birbirinden ayrıldı ve üst kademe yaklaşık sekiz dakika sonra sıvı oksijen tahliyesi sırasında patladı. Bu tahliye işlemi normal bir uçuşta olmayacağı için patlama ihtimali çok düşük.

    Kaynakça https://www.space.com/spacex-starship-third-test-flight-objectives https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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