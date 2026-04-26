Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA TESS, TOI-201’de benzersiz gezegen dizilimini ortaya çıkardı

    NASA TESS, TOI-201 adlı sıra dışı ötegezegen sistemini keşfetti. Gerçek zamanlı yörünge değişimleri ise bilim dünyasında yeni sorular doğuruyor. İşte detaylar: 

    NASA TESS tarafından keşfedilen TOI-201 ötegezegen sistemi, alışılmış gezegen dizilimlerinin dışına çıkan yapısıyla bilim dünyasında dikkat çekiyor. Dünya’dan yaklaşık 370 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu sistem, hem NASA’nın Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu hem de Antarktika’daki ASTEP teleskobu tarafından gözlemlendi. Araştırmaya göre sistemdeki gezegenlerin yörüngeleri olağan dışı bir hızla değişiyor ve bu değişimler ilk kez insan ölçeğinde, yani gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

    TOI-201 sisteminde yörünge dinamikleri neden farklı?

    TOI-201 sistemi, gezegenlerin benzer boyutlarda ve aynı düzlemde sıralandığı klasik gezegen sistemi modeline meydan okuyor. Güneş’in yaklaşık 1,3 katı kütleye sahip olan yıldızın etrafında dönen üç farklı gezegen, hem boyut hem de yörünge özellikleri bakımından büyük çeşitlilik gösteriyor. Sistemde yer alan kayalık süper Dünya, Dünya’nın yaklaşık altı katı kütleye sahip ve yıldızının etrafındaki turunu yalnızca 5,8 günde tamamlıyor. Bu durum, Merkür’ün Güneş etrafındaki 88 günlük yörüngesiyle kıyaslandığında oldukça hızlı bir döngüye işaret ediyor.

    Diğer yandan sistemde bulunan gaz devlerinden biri, Jüpiter’in yaklaşık yarı kütlesine sahip ve 53 günde yıldızının etrafında dönüyor. Daha dışta yer alan üçüncü gezegen ise yaklaşık 16 Jüpiter kütlesine ulaşarak sistemin en büyük üyesi konumunda bulunuyor ve yörüngesini yaklaşık 2883 günde, yani 7,9 yılda tamamlıyor. Bu üç gezegen arasındaki büyük kütle ve mesafe farkları, sistemin dinamik dengesini alışılmadık bir hale getiriyor.

    Araştırmacılar, özellikle en dıştaki gezegenin oldukça eliptik ve eğik bir yörüngeye sahip olmasının kritik rol oynadığını belirtiyor. Bu tür bir yörünge, sistemin iç kısmındaki gezegenler üzerinde sürekli değişen bir kütle çekim etkisi yaratıyor. Güneş Sistemi’nde gezegenlerin büyük ölçüde aynı düzlemde hareket ettiği düşünülürse, TOI-201 sisteminin bu açıdan belirgin bir istisna oluşturduğu görülüyor.

    Bu kütle çekim etkileşimleri, iç gezegenlerin yörünge düzlemlerinde kaymalara neden olurken aynı zamanda geçiş zamanlaması olarak adlandırılan gözlemsel parametrelerde de sapmalara yol açıyor. Normalde bir gezegenin yıldızının önünden geçişi düzenli aralıklarla, adeta bir metronom gibi gerçekleşir. Ancak TOI-201b gezegeninde bu düzen bozulmuş durumda. Yapılan gözlemlerde gezegenin geçişinin yaklaşık yarım saat geciktiği tespit edildi. Bu tür ani değişimler, klasik gezegen hareketi modelleriyle açıklanması zor olaylar arasında yer alıyor.

    TOI-201 sistemini benzersiz kılan bir diğer unsur ise bu değişimlerin zaman ölçeği. Çoğu gezegen sisteminde benzer yörünge değişimleri milyonlarca hatta milyarlarca yıl içinde gerçekleşirken burada bu süreçler yalnızca birkaç on yıl veya yüzyıl içinde gözlemlenebilir hale geliyor. Araştırmacılara göre yaklaşık 200 yıl içinde sistemdeki gezegenler artık yıldızlarının önünden geçmeyecek ve bu da mevcut gözlem yöntemlerini etkileyebilecek.

    Bu keşifte Antarktika’daki ASTEP teleskobunun rolü de dikkat çekiyor. Concordia İstasyonu’nda, 3,2 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının üzerinde konumlanan teleskop, uzun kutup geceleri sayesinde kesintisiz gözlem imkanı sunuyor. Bu sayede uzun yörünge periyotlarına sahip gezegenlerin izlenmesi mümkün hale geliyor. Zorlu lojistik koşullara rağmen bu tür gözlem noktaları, modern astronomide kritik bir avantaj sağlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duşakabin silikon tavsiye motor soğukken gelen kayış sesi tik tok takipçi hilesi turkcell e sim idm for mac

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum