NASA, uzay iklimini daha iyi anlamak için bir grup projeye liderlik etmeye karar verdi

Uzay iklimi ya da uzay meteorolojisi diye adlandırılan disiplin, zamana bağlı olarak, uzay ortamındaki değişimin, yer tabanlı teknolojik sistemlere, insan yaşamına ve sağlığına olan etkilerini inceler. Uzay görevleri ve iletişim sinyalleri gibi alanlara ciddi tesirleri olan Yıldızımız Güneş kaynaklı uzay iklimi, GPS sinyallerinin doğruluğunun azalmasına ve astronotların sağlık sorunu yaşamasına neden olabiliyor.

Güneş’in gezegenimizi çevreleyen uzay ortamına olan etkilerini daha iyi anlamak isteyen NASA, bu konuda ciddi adımlar atmaya karar verdi. Uzay iklimi konusunda gelecek vadeden beş projeye yatırım yapan kurum, toplamda dokuz aylık bir program oluşturacak adaylardan ikisi ile ileriye dönek sözleşme imzalayacak. Her bir proje için ilk etapta 1.25 milyon dolarlık teşvik sunan NASA, katılımcılardan evreni daha iyi anlamamızı ve astronotları, uyduları ve iletişim sinyallerini korumamızı sağlayacak anahtar bilgiler sunmasını isteyecek.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı"

NASA adına program geliştirmekle görevli adaylar ise şöyle;

İlginizi Çekebilir

SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor

Manyetosfer üzerindeki etkiyi inceleyen Güneş-Karasal Gözlemcisi (STORM)

Kısa adı STORM (Solar-Terrestrial Observer for the Response of the Magnetosphere) olan görev, uzay iklim sisteminin ana hatlarını belirlemeye çalışacak. Güneş parçacıklarının Dünya Manyetosferi üzerindeki etkilerini inceleyecek STORM, Manyetosferin bir bölgesinde meydana gelen bir olayın diğer yerlere olan etkisini açıklamaya çalışacak.

HelyoSürüsü (HelioSwarm): Uzay Plazmalarındaki Türbülansın Doğası

Dokuz adet küp uydu kullanacak HelyoSürüsü, güneş rüzgârlarını anlamamızı sağlayacak ölçümler yapacak.

Çok kesitli Güneş Kâşifi (MUSE)

MUSE (Multi-slit Solar Explorer), spektroskopi yöntemleri kullanarak Güneş’in atmosferinde meydana gelen güneş patlamaları ve güneş parlamaları gibi gizemleri çözmeye çalışacak.

İyonesferik Yeniden Yapılanma KüpSürüsü (ARCS)

Arcs, 32 adet küpuydu ve 32 tane yer istasyonu ile Kuzey Işıkları (Kuzey Yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar) olarak bildiğimiz aurora’lara etki eden faktörleri inceleyecek.

Solaris: Güneş’in kutup bölgelerinin sırlarını açığa çıkarmak

Solaris’in amacı ise Geneş’in kutuplarını inceleyerek ışık, manyetik alan ve Güneş yüzeyindeki hareketlerle ilgili veri toplayacak. Solaris sayesinde elde edilen verilerin Güneş’te yaklaşık her 11 yılda bir ortaya çıkan hareketliliğe ışık tutması bekleniyor.

Kurum, seçilen projelerden ikisine toplamda 250 milyon dolarlık bir fon ayıracak.

https://www.engadget.com/nasa-concept-missions-space-weather-165707922.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.