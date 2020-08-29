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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı

    Tesla, SpaceX ve Boring company'nin sahibi Elon Musk, 2017 yılında kurduğu Neuralink isimli şirketin geliştirdiği beyin bilgisayar arayüzü Neuralink'i tanıttı.
    8 sa.
    4,5b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı

    Elon Musk’ın geçtiğimiz yıl yol haritasını duyurduğu ve insan beyni ile bilgisayarları birleştirme planlarının bir parçası olan Neuralink beyin-bilgisayar arayüzünü nihayet tanıttı. Musk’ın “küçük kablolara sahip kafatasınızdaki bir Fitbit” şeklinde tanımladığı ve bir bozuk para büyüklüğündeki cihazın nihai hedefi ise yapay zekâ ile insan aklını birleştirmek olacak. Musk’a göre böylece dünyanın geleceği gezegende yaşayan inanların ortak aklıyla şekillenecek.

    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı
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    Aslında yeni olmayan beyin-bilgisayar arayüzleri 2006 yılından beri gündemde olsa da Musk’ın arayüzle aynı adı taşıyan şirketi Neuralink’in söz konusu teknolojiye getirdiği yenilik, cihazın beyin sinyallerini yakalamaya yarayan elektotlarla kaplı ince kablolarda yatıyor. Burada kullanılan kablolarda hem çok daha fazla elektrot bulunuyor hem de diğer yöntemlerde kullanılan iğne çözümleri kadar can yakıcı olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca kablolardaki elektrot sayısı (1024 adet) daha yüksek hız ve veri akışı anlamına gelmekte. Günün sonunda, düşünce vasıtasıyla ortaya çıkan beyin sinyalleri Neuralink aracılığıyla yakalanıyor ve ilgili elektronik cihazların anlayabileceği elektronik sinyallere dönüştürülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, “Neuralink” sayesinde insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeyi hedefliyor"

    Cerrahi robot vasıtasıyla yerleştirilecek 

    Neuralink, arayüzün beyne takılmasını bir cerrahi robot vasıtasıyla gerçekleştirecek. Söz konusu operasyonu başından sonuna kadar yönetecek robot, operasyon sırasında; kafa derisinin kaldırılması, kafatasında arayüzün dış ünitesinin takılabileceği kadar bir delik açılması, cihazın beynin içinde yer alacak bölümü ve kabloların yerleştirilmesi ve son olarak ameliyat yerinin kapatılması aşamalarını kontrol edecek. Musk’a göre bahse konu işlem bir “lasik” göz ameliyatı kadar basit ve uygulanabilir olacak. Neuralink’in 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip olacağı, dahili bataryası 24 saatlik kullanım süresi sunacağı ve Bluetooth ile çalışacağı belirtildi.

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    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı
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    Bu aşamada vurgulanması gereken ve Neuralink’in aşması gereken önemli bir engel bulunuyor. Sunuma katılan ekip üyelerinden birinin de dile getirdiği üzere beyin, korozyon oluşmasına son derece uygun bir ortam. Neuralink gibi küçük cihazların bu ortamda çok hızlı biçimde aşınıp bozulabileceği gerçeği ise şirketin çözmesi gereken potansiyel bir sorun. Zira bu tür cihazların onlarca yıl faal olması beklendiği için Musk ve ekibi, bu duruma özel bir çözüm üretmek zorunda kalacak.

    Nörolojik problemleri olan insanlar için

    Musk, uzun vade planlar haricinde Neuralink’in nörolojik problemleri olan insanların hayatını kolaylaştırabileceğini ifade etti. Hafıza kaybından mustarip, kalp krizi riski olan, uykusuzlukla boğuşan veya bağımlılıkla mücadele eden insanlarda Neuralink beyin-bilgisayar arayüzü kullanılabilecek. Örneğin Neuralink, kullanıcının sağlık verilerini inceleyerek kalp krizi geçirmek üzere olup olmadığını anlayabilecek.

    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı
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    Canlı yayına çıkan Musk, Neuralink’i Gertrude adlı bir domuza bağlamış halde tanıttı. Hayvanın beyni ile burnu arasında sinyal alıp veren bölgeye yerleştirilen arayüz, beyin sinyallerini ekrana aktardı ve böylece bu sinyalleri takip etmenin mümkün olduğu gösterildi.

    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı

    Etkileyici bir tanıtım gerçekleştirilmiş olsa da şirketin geleceği ile ilgili endişeler de yok değil. Zira 2017 yılında faaliyete geçen Neuralik’in kurucu ekibinden sadece iki kişi kalmış. Bu yüzden Musk, şirketin robotik, elektrik ve yazılım mühendislerine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

    Şirket ortamı, tıbbi cihaz geliştirmeye uygun değil

    Eski çalışanlara göre ise şirkette “kaotik” bir ortam söz konusu. Özellikle proje miatlarıyla ilgili inanılmaz baskı gördüğünü belirten eski çalışanlar, aylar sürmesi gereken projeler için sadece birkaç hafta süre verildiğini dile getirmiş. Bu konuda şirketin bakış açısını açıklayan eski bir çalışanın sözleri ise şöyle; “Tbbi bir cihaz ve o cihazı yerleştirmek için cerrahi bir bakış açısı geliştiriyorlar. Ancak bunu bir teknoloji şirketi cevvalliğiyle yapıyorlar. Acele edin ve kırıp dökün, sıkıntı yok!”

    Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı
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    Musk, Neuralik’in piyasaya ilk çıktığında çok pahalı olacağını belirtmesine rağmen zamanla bunun lasik göz ameliyatı fiyatlarına inmesini beklediğini söyledi. Bakalım, ünlü girişimci Neuralik hayallerinin ne kadarını gerçekleştirebilecek?



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/8/28/21406143/elon-musk-neuralink-ai-pigs-demo-brain-computer-interface https://www.cnet.com/news/elon-musks-neuralink-its-like-a-fitbit-in-your-skull/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MrHamilton 8 sa. en beğenilen formgonder2055
    Elon musk'ın gerçekten show yapmaya ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsun? :D
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    torabi 7 sa.
    Bu şeytan bir dümen çeviriyor zamanla ortaya çıkacak
    Yanıtla +9
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    formgonder2055 (regaip duman) 8 sa. (düzenlendi)
    önce kendisi taktırsaymış madem, tamamen show amaçlı. eski çalışan açıklamış yalan dolan olduğunu. kimisi showa ihtiyacı yok demiş, hayır arkadaşlar herkesten çok onun showa ihtiyacı var, 3 ayda bir saçmada olsa birşey çıkarmak zorunda yoksa hisseler çakılır, yatırımcı kaçar ve tarihe gömülür çünkü adam ürün satmıyor hayel satıyor. ispatı: 3 ay önceye bakın? saçma bir araba çıktı. 3 sonra bu saçma şey, 3 ay sonra daha da saçma birşey , hayata geçme ihtimali olmayan ama yatırım alabilecek şeylerle gelecek, bekleyin görün.
    önce kendisi taktırsaymış madem, tamamen show amaçlı. eski çalışan açıklamış yalan dolan olduğunu. kimisi showa ihtiyacı yok demiş, hayır arkadaşlar herke...
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    4 Yanıt Yanıtla +7
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    general4242 (Salim Baş) 3 dk.
    Batarya beynimizde patlamasin
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 23 dk.
    Bunun hakkinda komplo teorileri uretenlere de hak vermek lazim. Sadece adina komplo teorisi demeye gerek yok, bizi korkutan ve dusunduren senaryolar tabiki olacak ama onemli olan su, zamaninda atomu parcalamanin ilk etapta insanligin iyiligi icin bulundugunu biliyoruz, sonradan tabiki klasik insanoglu kendini gosterdi. Bu herseyde bu sekilde oluyor. Ama einstein i bunun icin suclamak ne kadar sacmaysa komplo teorisyenlerine hak vermemek de sacmadir. Biseyler hep bulunacak ve birileri hep icine edecek. Umarim insanoglunun maneviyati gelecekte daha da yukselir ve bunlari dusunmek zorunda kalmayiz.
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    devases (devases devases) 42 dk.
    Adamın tek derdinin show olduğunu söyleyenler var. Adam bir çok şeyi başardı risk almayı iyi biliyor. Ekonomik olarak hiç bir şeye ihtiyacı yok. Bu tür teknolojiler zaten hayal ederek olmaz mı. Gösterdiği teknoloji çalışıyor.
    Eğer spaceX eski gönderilerine bakarsanız. Orada da show diyen yorumlar göreceksiniz.

    Hiç bir bilgi birikimi olmadan konunun derinliklerini saçma komplo teorileri geliştiren youtube kalanlarından öğrendikleriyle. Balon veya show diyor.
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    sounderland 55 dk.
    Tek kelime ile korkunç..
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 sa.
    Hayatında bir tane kitap okumamış adamlar gelip burda Elon musk a balon diyor şaka gibi ahahaha adam tek bir insanın dünyayı nasıl değiştirdiğinin en somut örneği, elektrikli araba işine girdi araba piyasası tamamen değişti, uzay roketi işine girdi sektör tamamen değişti sırada bu var.
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    mezun2021itü 2 sa.
    bu adama hakkında iki görüş var 1 - balon2 - hayal satıyoriki düşüncede birbirinden saçma bırakın arkadaşlar ne takıyorsunuz kafaya istediğini satsın isterse hayal satsın dediği internet projesi yapılırsa bize yarıcak tabi ki kendine yarıcak bu adam devlet değilki özel bir şirketin sahibi tabiki de şirketi ve karını düşenecek ayrılan çalışanlar boş boş sallamış genelde böyle sallayanlar sonradan şirket açıyor görürsünüz o ayrılanlar bu tarzda bir şirket açar yayının tamamını izledim henüz çok başında teknoloji ve yayın amacı mühendis doktor çekmek yayının %50 si alanınızda iyiyseniz başvurun şeklinde geçti ne çok övmeye ne de yermeye gerek var bakın keyfinize
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 sa.
    İnsanları zamanla bu çip sayesin de köleleştirilicek ve kontrol ede bilicekler filmler de vardı yavaş yavaş gerçek oluyor sanırım
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    DH Specialist (Emre ) 3 sa.
    Küresel Jet Fadıl

    Yeni nesil siyasetçileri takmıyor, onları da böyle şovmenlerle konsolide ediyorlar.
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    rempuh (Burak Gökdemir) 4 sa.
    Hükümetler bunu zorunlu kıldığı zaman olursa artık tweet atmadan beyinden tutuklama olur müthişşş
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    ltrg (Emin Çimen) 4 sa.
    Bu adam tam bir balon.İlgi budalasi pic
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 sa. ltrg
    Kıskanacak başka adam mı bulamadın?
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    devases (devases devases) 49 dk. ltrg
    Hadi ya tam olarak bu araştırmayı mahallenin dışına çıkarak mı yaptın.
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    4491 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    neuralink, elon musk ve
    3 etiket daha beyin makine arayüzü beyin bilgisayar arayüzü Bilim ve Teknoloji
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