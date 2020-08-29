Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı

Elon Musk’ın geçtiğimiz yıl yol haritasını duyurduğu ve insan beyni ile bilgisayarları birleştirme planlarının bir parçası olan Neuralink beyin-bilgisayar arayüzünü nihayet tanıttı. Musk’ın “küçük kablolara sahip kafatasınızdaki bir Fitbit” şeklinde tanımladığı ve bir bozuk para büyüklüğündeki cihazın nihai hedefi ise yapay zekâ ile insan aklını birleştirmek olacak. Musk’a göre böylece dünyanın geleceği gezegende yaşayan inanların ortak aklıyla şekillenecek.

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Aslında yeni olmayan beyin-bilgisayar arayüzleri 2006 yılından beri gündemde olsa da Musk’ın arayüzle aynı adı taşıyan şirketi Neuralink’in söz konusu teknolojiye getirdiği yenilik, cihazın beyin sinyallerini yakalamaya yarayan elektotlarla kaplı ince kablolarda yatıyor. Burada kullanılan kablolarda hem çok daha fazla elektrot bulunuyor hem de diğer yöntemlerde kullanılan iğne çözümleri kadar can yakıcı olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca kablolardaki elektrot sayısı (1024 adet) daha yüksek hız ve veri akışı anlamına gelmekte. Günün sonunda, düşünce vasıtasıyla ortaya çıkan beyin sinyalleri Neuralink aracılığıyla yakalanıyor ve ilgili elektronik cihazların anlayabileceği elektronik sinyallere dönüştürülüyor.

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Cerrahi robot vasıtasıyla yerleştirilecek

Neuralink, arayüzün beyne takılmasını bir cerrahi robot vasıtasıyla gerçekleştirecek. Söz konusu operasyonu başından sonuna kadar yönetecek robot, operasyon sırasında; kafa derisinin kaldırılması, kafatasında arayüzün dış ünitesinin takılabileceği kadar bir delik açılması, cihazın beynin içinde yer alacak bölümü ve kabloların yerleştirilmesi ve son olarak ameliyat yerinin kapatılması aşamalarını kontrol edecek. Musk’a göre bahse konu işlem bir “lasik” göz ameliyatı kadar basit ve uygulanabilir olacak. Neuralink’in 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip olacağı, dahili bataryası 24 saatlik kullanım süresi sunacağı ve Bluetooth ile çalışacağı belirtildi.

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Elon Musk, “Neuralink” sayesinde insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeyi hedefliyor

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Bu aşamada vurgulanması gereken ve Neuralink’in aşması gereken önemli bir engel bulunuyor. Sunuma katılan ekip üyelerinden birinin de dile getirdiği üzere beyin, korozyon oluşmasına son derece uygun bir ortam. Neuralink gibi küçük cihazların bu ortamda çok hızlı biçimde aşınıp bozulabileceği gerçeği ise şirketin çözmesi gereken potansiyel bir sorun. Zira bu tür cihazların onlarca yıl faal olması beklendiği için Musk ve ekibi, bu duruma özel bir çözüm üretmek zorunda kalacak.

Nörolojik problemleri olan insanlar için

Musk, uzun vade planlar haricinde Neuralink’in nörolojik problemleri olan insanların hayatını kolaylaştırabileceğini ifade etti. Hafıza kaybından mustarip, kalp krizi riski olan, uykusuzlukla boğuşan veya bağımlılıkla mücadele eden insanlarda Neuralink beyin-bilgisayar arayüzü kullanılabilecek. Örneğin Neuralink, kullanıcının sağlık verilerini inceleyerek kalp krizi geçirmek üzere olup olmadığını anlayabilecek.

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Canlı yayına çıkan Musk, Neuralink’i Gertrude adlı bir domuza bağlamış halde tanıttı. Hayvanın beyni ile burnu arasında sinyal alıp veren bölgeye yerleştirilen arayüz, beyin sinyallerini ekrana aktardı ve böylece bu sinyalleri takip etmenin mümkün olduğu gösterildi.

Etkileyici bir tanıtım gerçekleştirilmiş olsa da şirketin geleceği ile ilgili endişeler de yok değil. Zira 2017 yılında faaliyete geçen Neuralik’in kurucu ekibinden sadece iki kişi kalmış. Bu yüzden Musk, şirketin robotik, elektrik ve yazılım mühendislerine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Şirket ortamı, tıbbi cihaz geliştirmeye uygun değil

Eski çalışanlara göre ise şirkette “kaotik” bir ortam söz konusu. Özellikle proje miatlarıyla ilgili inanılmaz baskı gördüğünü belirten eski çalışanlar, aylar sürmesi gereken projeler için sadece birkaç hafta süre verildiğini dile getirmiş. Bu konuda şirketin bakış açısını açıklayan eski bir çalışanın sözleri ise şöyle; “Tbbi bir cihaz ve o cihazı yerleştirmek için cerrahi bir bakış açısı geliştiriyorlar. Ancak bunu bir teknoloji şirketi cevvalliğiyle yapıyorlar. Acele edin ve kırıp dökün, sıkıntı yok!”

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Musk, Neuralik’in piyasaya ilk çıktığında çok pahalı olacağını belirtmesine rağmen zamanla bunun lasik göz ameliyatı fiyatlarına inmesini beklediğini söyledi. Bakalım, ünlü girişimci Neuralik hayallerinin ne kadarını gerçekleştirebilecek?

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