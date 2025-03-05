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    James Webb, yıldızlar arasında gizemli bir cisim keşfetti!

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yıldızlar arasındaki uzayı geçen gizemli bir nesne tespit etti. NASA’ya göre SIMP 0136 olarak adlandırılan bu cisim gezegensel kütleye sahip.
    James Webb, yıldızlar arasında gizemli bir cisim keşfetti! Tam Boyutta Gör
    NASA'nın devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu (JWST), yıldızlar arasında özgürce dolaşan esrarengiz bir nesne tespit etti. Bilim insanları, "gezegen kütleli" bu cismi SIMP 0136 olarak adlandırıyor. Yaklaşık Jüpiter’in 13 katı kütleye sahip olan bu nesne, Dünya'dan yalnızca 20 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve saatte binlerce kilometre hızla dönerek 2,4 saatte bir tam turunu tamamlıyor.

    Samanyolu’nda yalnız bir dev

    James Webb’in gelişmiş kızılötesi gözlemleri, bu gök cisminin atmosferinde karmaşık bulut katmanları ve sıcaklık değişimleri olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmalar, SIMP 0136’nın Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleriyle benzerlikler taşıdığını ancak bir yıldıza bağlı olmadan uzay boşluğunda sürüklendiğini gösteriyor.

    Bilim insanları, bu gizemli nesnenin kahverengi cüce olabileceğini düşünüyor. Kahverengi cüceler, ne tam anlamıyla bir yıldız ne de bir gezegen olan, ara formdaki gök cisimleri olarak biliniyor. Ancak SIMP 0136, bildiğimiz kahverengi cücelerden daha düşük kütleye ve farklı atmosferik özelliklere sahip.

    James Webb, yıldızlar arasında gizemli bir cisim keşfetti! Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Hubble ve Spitzer teleskopları daha önce SIMP 0136’nın parlaklık değişimlerini gözlemlemişti. Ancak James Webb’in hassas spektrografi cihazları, bu cismin atmosferinde karbon monoksit, karbon dioksit ve metan gibi moleküllerin farklı yoğunluklarda bulunduğunu keşfetti. Baş araştırmacı ve Trinity College Dublin yardımcı doçenti Johanna Vos, “Şimdiye kadar Hubble'dan sadece yakın kızılötesi spektrumun küçük bir dilimine ve Spitzer'den birkaç parlaklık ölçümüne sahiptik” dedi.

    Bilim insanları, SIMP 0136’nın atmosferini detaylı incelemek için yüzlerce ışık eğrisi modeli geliştirdi. Çalışmalar, bu nesnenin atmosferinde düzensiz bulut yapıları ve "sıcak noktalar" olabileceğini gösteriyor. Parlak "sıcak noktalar" daha önce radyo dalga boylarında tespit edilen auroralarla veya atmosferin derinliklerinden gelen sıcak gazın yükselmesiyle ilişkili olabilir. Araştırmacılar, bu gözlemler sayesinde gezegen atmosferlerinin zaman içindeki değişimlerini daha iyi anlayabileceklerini belirtiyor.

    "Eğer uzak bir gezegeni inceliyorsak ve tek bir ölçüm yapabiliyorsak, o ölçümün gezegenin tamamını temsil etmeyebileceğini unutmamalıyız" diyen Vos, bu cisim özelinde kimya kısmının tam olarak çözülemediğini belirterek “Ancak bu sonuçlar gerçekten heyecan verici çünkü bize metan ve karbondioksit gibi moleküllerin yoğunluklarının yerden yere ve zamanla değişebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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    turkelvis 2 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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    XingO 4 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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