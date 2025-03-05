James Webb, yıldızlar arasında gizemli bir cisim keşfetti!

Samanyolu’nda yalnız bir dev
James Webb’in gelişmiş kızılötesi gözlemleri, bu gök cisminin atmosferinde karmaşık bulut katmanları ve sıcaklık değişimleri olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmalar, SIMP 0136’nın Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleriyle benzerlikler taşıdığını ancak bir yıldıza bağlı olmadan uzay boşluğunda sürüklendiğini gösteriyor.
Bilim insanları, bu gizemli nesnenin kahverengi cüce olabileceğini düşünüyor. Kahverengi cüceler, ne tam anlamıyla bir yıldız ne de bir gezegen olan, ara formdaki gök cisimleri olarak biliniyor. Ancak SIMP 0136, bildiğimiz kahverengi cücelerden daha düşük kütleye ve farklı atmosferik özelliklere sahip.
Bilim insanları, SIMP 0136’nın atmosferini detaylı incelemek için yüzlerce ışık eğrisi modeli geliştirdi. Çalışmalar, bu nesnenin atmosferinde düzensiz bulut yapıları ve "sıcak noktalar" olabileceğini gösteriyor. Parlak "sıcak noktalar" daha önce radyo dalga boylarında tespit edilen auroralarla veya atmosferin derinliklerinden gelen sıcak gazın yükselmesiyle ilişkili olabilir. Araştırmacılar, bu gözlemler sayesinde gezegen atmosferlerinin zaman içindeki değişimlerini daha iyi anlayabileceklerini belirtiyor.
"Eğer uzak bir gezegeni inceliyorsak ve tek bir ölçüm yapabiliyorsak, o ölçümün gezegenin tamamını temsil etmeyebileceğini unutmamalıyız" diyen Vos, bu cisim özelinde kimya kısmının tam olarak çözülemediğini belirterek “Ancak bu sonuçlar gerçekten heyecan verici çünkü bize metan ve karbondioksit gibi moleküllerin yoğunluklarının yerden yere ve zamanla değişebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım