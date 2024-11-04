NASA, insanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1'den mesaj aldı

NASA, Voyager 1'den mesaj aldı
Dünya'dan 15 milyar mil veya 24,3 milyar km uzaklıkta bulunan Voyager 1, 16 Ekim'de enerji tasarrufu moduna geçerek kısa süreli bir veri kesintisi yaşadı. NASA'nın tahminleri ise, bunun 16 Ekim'de Voyager 1'e ısıtıcılarından birini kapatmasını söyleyen talimatlardan kaynaklandığı yönündeydi ve bu da keşif aracının hata koruma sisteminin tetiklenmesi ve X-bant vericisinin kapanması ile sonuçlandı.
Şimdi NASA'nın açıklamasına göre Voyager 1, 1981'den beri kullanılmayan S-band radyo vericisi aracılığıyla tekrar iletişim kurmayı başardı. 22 Ekim’de S-band vericisine bir komut gönderildi ve Voyager 1 ile yeniden bağlantı sağlandı. Voyager 1’in hata koruma sistemini neyin tetiklediği ise tam olarak bilinmiyor, ancak aracın ısıtıcıyı çalıştırması için yeterli güce sahip olması gerekiyordu. NASA, sorunun kaynağını bulmanın haftalar alabileceğini belirtiyor.
Sorunun kaynağı bilinmiyor
Voyager 1’in Dünya’dan bu denli uzak olması, bakım çalışmalarını zorlu hale getiriyor. Ancak tüm zorluklara rağmen uzay aracı, Güneş Sistemi dışındaki derin uzaydan hayati önem taşıyan verileri Dünya’ya iletmeye devam ediyor.
Voyager 1, 2012 yılında Güneş'in manyetik alanının ötesine geçerek yıldızlararası uzaya ulaşan ilk insan yapımı araç olmuştu. 47 yıllık görev süresi boyunca uzayın derinliklerinde birçok veri toplayan bu araç, halen Dünya ile bağlantı kurabilme kapasitesine sahip. NASA, bu olayın ardından Voyager'ın koruma moduna geçerek gücünü koruduğunu ve sağlığını korumak için tasarlanan bu özelliğin başarıyla işlediğini doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über