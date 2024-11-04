NASA, insanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1'den mesaj aldı

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Tam Boyutta Gör Dünya’dan 24,3 milyar kilometre uzaklıkta yoluna devam eden ve insanlığın en uzak cismi olan Voyager 1, Kasım ayında sorun yaşayarak Dünya'ya veri göndermeyi durdurmuş ve Haziran ayında yeniden faaliyete geçmişti. Ancak hemen ardından Ekim ayında NASA, keşif aracının enerji tasarrufu moduna geçerek kısa süreli bir veri kesintisi yaşadığını duyurdu. Şimdi görev ekibi, yedek bir radyo vericisi aracılığıyla Voyager 1 iletişim kurmayı başardı.

NASA, Voyager 1'den mesaj aldı

Dünya'dan 15 milyar mil veya 24,3 milyar km uzaklıkta bulunan Voyager 1, 16 Ekim'de enerji tasarrufu moduna geçerek kısa süreli bir veri kesintisi yaşadı. NASA'nın tahminleri ise, bunun 16 Ekim'de Voyager 1'e ısıtıcılarından birini kapatmasını söyleyen talimatlardan kaynaklandığı yönündeydi ve bu da keşif aracının hata koruma sisteminin tetiklenmesi ve X-bant vericisinin kapanması ile sonuçlandı.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla NASA, X-band vericisine başka bir sinyal gönderip arıza koruma sistemini tekrar tetikleme riskini almak istemedi. 19 Ekim tarihinde ise iletişim tamamen durdu.

Şimdi NASA'nın açıklamasına göre Voyager 1, 1981'den beri kullanılmayan S-band radyo vericisi aracılığıyla tekrar iletişim kurmayı başardı. 22 Ekim’de S-band vericisine bir komut gönderildi ve Voyager 1 ile yeniden bağlantı sağlandı. Voyager 1’in hata koruma sistemini neyin tetiklediği ise tam olarak bilinmiyor, ancak aracın ısıtıcıyı çalıştırması için yeterli güce sahip olması gerekiyordu. NASA, sorunun kaynağını bulmanın haftalar alabileceğini belirtiyor.

Sorunun kaynağı bilinmiyor

Voyager 1’in Dünya’dan bu denli uzak olması, bakım çalışmalarını zorlu hale getiriyor. Ancak tüm zorluklara rağmen uzay aracı, Güneş Sistemi dışındaki derin uzaydan hayati önem taşıyan verileri Dünya’ya iletmeye devam ediyor.

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Voyager 1, 2012 yılında Güneş'in manyetik alanının ötesine geçerek yıldızlararası uzaya ulaşan ilk insan yapımı araç olmuştu. 47 yıllık görev süresi boyunca uzayın derinliklerinde birçok veri toplayan bu araç, halen Dünya ile bağlantı kurabilme kapasitesine sahip. NASA, bu olayın ardından Voyager'ın koruma moduna geçerek gücünü koruduğunu ve sağlığını korumak için tasarlanan bu özelliğin başarıyla işlediğini doğruladı.

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