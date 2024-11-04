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    Anlık Bildirim

    NASA, insanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1'den mesaj aldı

    Dünya'dan 24,3 milyar kilometre uzaklıkta olan Voyager 1, iletişim sorunlarının ardından 1981'den beri kullanılmayan yedek radyo vericisiyle sinyal gönderdi.   
    NASA, 24,3 milyar km uzaklıktaki uzay aracından mesaj aldı! Tam Boyutta Gör
    Dünya’dan 24,3 milyar kilometre uzaklıkta yoluna devam eden ve insanlığın en uzak cismi olan Voyager 1, Kasım ayında sorun yaşayarak Dünya'ya veri göndermeyi durdurmuş ve Haziran ayında yeniden faaliyete geçmişti. Ancak hemen ardından Ekim ayında NASA, keşif aracının enerji tasarrufu moduna geçerek kısa süreli bir veri kesintisi yaşadığını duyurdu. Şimdi görev ekibi, yedek bir radyo vericisi aracılığıyla Voyager 1 iletişim kurmayı başardı. 

    NASA, Voyager 1'den mesaj aldı

    Dünya'dan 15 milyar mil veya 24,3 milyar km uzaklıkta bulunan Voyager 1, 16 Ekim'de enerji tasarrufu moduna geçerek kısa süreli bir veri kesintisi yaşadı. NASA'nın tahminleri ise, bunun 16 Ekim'de Voyager 1'e ısıtıcılarından birini kapatmasını söyleyen talimatlardan kaynaklandığı yönündeydi ve bu da keşif aracının hata koruma sisteminin tetiklenmesi ve X-bant vericisinin kapanması ile sonuçlandı. 

    NASA, 24,3 milyar km uzaklıktaki uzay aracından mesaj aldı! Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla NASA, X-band vericisine başka bir sinyal gönderip arıza koruma sistemini tekrar tetikleme riskini almak istemedi. 19 Ekim tarihinde ise iletişim tamamen durdu. 

    Şimdi NASA'nın açıklamasına göre Voyager 1, 1981'den beri kullanılmayan S-band radyo vericisi aracılığıyla tekrar iletişim kurmayı başardı. 22 Ekim’de S-band vericisine bir komut gönderildi ve Voyager 1 ile yeniden bağlantı sağlandı. Voyager 1’in hata koruma sistemini neyin tetiklediği ise tam olarak bilinmiyor, ancak aracın ısıtıcıyı çalıştırması için yeterli güce sahip olması gerekiyordu. NASA, sorunun kaynağını bulmanın haftalar alabileceğini belirtiyor.

    Sorunun kaynağı bilinmiyor

    Voyager 1’in Dünya’dan bu denli uzak olması, bakım çalışmalarını zorlu hale getiriyor. Ancak tüm zorluklara rağmen uzay aracı, Güneş Sistemi dışındaki derin uzaydan hayati önem taşıyan verileri Dünya’ya iletmeye devam ediyor.

    Voyager 1, 2012 yılında Güneş'in manyetik alanının ötesine geçerek yıldızlararası uzaya ulaşan ilk insan yapımı araç olmuştu. 47 yıllık görev süresi boyunca uzayın derinliklerinde birçok veri toplayan bu araç, halen Dünya ile bağlantı kurabilme kapasitesine sahip. NASA, bu olayın ardından Voyager'ın koruma moduna geçerek gücünü koruduğunu ve sağlığını korumak için tasarlanan bu özelliğin başarıyla işlediğini doğruladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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