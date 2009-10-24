Nasa’nın iPhone Uygulaması AppStore'da

Amerikan Uzay ve Havacılık Derneği Nasa, iPhone OS'e hazırladığı özel yazılımı AppStore'dan ücretsiz olarak kullanıma sundu. iPhone'daki ilginç yazılımlardan biri diyebileciğimiz Nasa App for iPhone, meraklılarına Nasa'nın mevcut görevleri ile ilgili bilgilere (resimler, videolar, konumları), uzay araçlarının NASA üslerine gönderdiği resimlere, videolara ve anlık güncellenen haberlere iPhone ve iPod Touch üzerinden ulaşma imkanı veriyor. Bunların yanı sıra Nasa'nın uzay araçlarını harita üzerinden konumlarını takip edilmesini sağlayan Nasa App for iPhone sürekli bağlantıya ihtiyaç duyduğundan en iyi 3.Nesil İletişim ağı yada Wi-Fi üzerinden çalışıyor.

iPhone OS 3.0'ın bulunduğu bütün iPhone/ iPod modelleriyle uyumlu olan Nasa App for iPhone'u yüklemek ve daha detaylı bilgi almakiçin buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.

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