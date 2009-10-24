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Nasa’nın iPhone Uygulaması AppStore'da

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Amerikan Uzay ve Havacılık Derneği Nasa, iPhone OS'e hazırladığı özel yazılımı AppStore'dan ücretsiz olarak kullanıma sundu. iPhone'daki ilginç yazılımlardan biri diyebileciğimiz Nasa App for iPhone, meraklılarına Nasa'nın mevcut görevleri ile ilgili bilgilere (resimler, videolar, konumları), uzay araçlarının NASA üslerine gönderdiği resimlere, videolara ve anlık güncellenen haberlere iPhone ve iPod Touch üzerinden ulaşma imkanı veriyor. Bunların yanı sıra Nasa'nın uzay araçlarını harita üzerinden konumlarını takip edilmesini sağlayan Nasa App for iPhone sürekli bağlantıya ihtiyaç duyduğundan en iyi 3.Nesil İletişim ağı yada Wi-Fi üzerinden çalışıyor.

iPhone OS 3.0'ın bulunduğu bütün iPhone/ iPod modelleriyle uyumlu olan Nasa App for iPhone'u yüklemek ve daha detaylı bilgi almakiçin buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.

Nasa’nın iPhone Uygulaması AppStore'da
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Nasa’nın iPhone Uygulaması AppStore'da
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Nasa’nın iPhone Uygulaması AppStore'da
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Nasa’nın iPhone Uygulaması AppStore'da
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LexisOrAlv 10 yıl
10 bin üzeri oyun yok milyonlara ulaşan oyun var bu 1 ve opengl 2.0 destekleyen oyunlar zaten çıktı ama yavaş yavaş dahada fazla çıkıyor
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realbrutal 10 yıl
indirelim bakalım nasıl bir şeymiş.paylaşım için teşekkürler
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erolsipar 10 yıl
Iphonun pek program yoktur ama git gide gelişşiyor. Şuan 10.000 üzerinde program varken s60 ise 100.000 üzerindedir. Apple Iphone 3GS 16GB kullaniyorum ve çok memnunum. 3GS'deki GPU Open GL 2.0 destekliyor ve yakında bunun API'sini kullanan oyunlar ortaya çıkacak.
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haimow 10 yıl

erolsipar

Iphonun pek program yoktur ama git gide gelişşiyor. Şuan 10.000 üzerinde program varken s60 ise 100.000 üzerindedir. Apple Iphone 3GS 16GB kullaniyorum ve çok memnunum. 3GS'deki GPU Open GL 2.0 destekliyor ve yakında bunun API'sini kullanan oyunlar ortaya çıkacak.


10 bin mi 100.000 dicektin heralde ?
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jaydee 10 yıl
iphone un ne kadar hızlı ve kullanışlı bi cihaz olduğu bi kez daha ortaya çıktı bence nasa bugune kadar hicbi cihaza bole program cıkarmamıstı , tum firmalar cıkarıyor iphone a program , symbian ın ilk cıktıgı zamanlar siemens sx1 almıstım ondada yazılım bolluğu ve inanılmaz bi paylaşım vardı , sx1 den sora tek kullanmaktan keyif aldığım cihaz iphone dur.
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