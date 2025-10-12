NASA astronotundan etkileyici video: Starlink uyduları ve yeşil auroralar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan NASA astronotu Don Pettit, SpaceX’in Starlink uydularını, atmosferin üst katmanlarında parlayan yeşil auroralar eşliğinde görüntüledi. Pettit, kaydettiği videoda, Güneş ışığının Starlink uydularından yansımasını ve auroraların oluşturduğu görsel şöleni gözler önüne serdi. Auroralar, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla oluşuyor.

Muazzam bir sahne

Pettit, X hesabında paylaştığı videoya dair yaptığı açıklamada, uydu treninin çok belirgin olduğunu ve bazı uyduların Jüpiter kadar parlak göründüğünü, ışıklarının 1 ila 10 saniye arasında değişen sürelerde parladığını ifade etti. Astronomik parlaklık skalasında, Jüpiter’in tepe parlaklığı yaklaşık -2 büyüklük olarak ölçülürken, en parlak yıldızlar -2 ile +2 aralığında, Venüs -4’e kadar, Güneş ise -26 büyüklüğünde görünüyor.

Bu ölçütlere göre Starlink uydularının görünürlüğü oldukça dikkat çekici bir seviyede. Bilmeyenler için, astronomların parlaklık ölçeğinde küçük sayılar daha parlak nesneleri gösterir. Yörüngedeki parlak uydular, astronomların çalışmalarını etkileyebiliyor.

Kara deliklerin 100 yıllık enerji bilmecesi çözüldü 1 gün önce eklendi

Pettit’in son görev süresi 220 gün sürdü ve 70. yaş gününde, 20 Nisan’da, Rus Soyuz uzay aracıyla Kazakistan steplerine iniş yaptı. Görev sırasında ve sonrasında yoğun yaşam temposuna rağmen Pettit, ISS’ten çektiği görüntü ve videoları düzenli olarak paylaşıyor.

Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden ünlü astrofizikçi Jonathan McDowell’ın takip verilerine göre, Starlink’in halihazırda yaklaşık 8.600 aktif uydusu bulunuyor. Bu, uzak bölgelerde güvenilir internet hizmeti sunma hedefi açısından önemli bir ilerleme olsa da astronomlar için bazı endişeler doğuruyor. Pettit’in gözlemlediği yüksek parlaklık astronomik gözlemleri zorlaştırabiliyor.

Uydu sayıları hızla artıyor

Buna ek olarak, Starlink uydularının artması uzay enkazı riskini de yükseltiyor. Uyduların yörüngeden çıkıp atmosfere yeniden girişleri, metalik parçacıkların Dünya atmosferine karışmasına yol açabilir. Bunun da potansiyel olarak kirlilik ve iklim etkilerine neden olabileceği söyleniyor. Bu endişeler üzerine SpaceX, bazı Starlink uydularının yansıtıcılığını değiştirdiğini ve gerektiğinde uyduların manevra yapabileceğini belirtiyor. Son raporlar, Starlink uydularının daha sık şekilde atmosfere yeniden giriş yaptığına işaret ediyor.

McDowell’a göre tüm uydu takımı projeleri yörüngeye çıktığında düşük Dünya yörüngesinde yaklaşık 30.000 uydu (Starlink, Amazon Kuiper ve diğerleri) ve Çin sistemlerinden kaynaklı olarak 1.000 km uzaklıkta ek 20.000 uydu olacak. Ancak bu sayılar çok daha yüksek olabilir. Zira SpaceX’in 42 bin Starlink uydusu için planları var. SpaceX, sadece bu yıl 2 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Yörüngeden etkileyici video: Starlink uyduları ve yeşil auroralar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: