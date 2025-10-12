Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA astronotundan etkileyici video: Starlink uyduları ve yeşil auroralar

    NASA astronotu Don Pettit, ISS’den çektiği videoda Starlink uydu trenini yeşil auroralar eşliğinde görüntüledi. Uydular, Jüpiter kadar parlak görünüyor ve astronomları endişelendiriyor.

    Yörüngeden etkileyici video: Starlink uyduları ve yeşil auroralar Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan NASA astronotu Don Pettit, SpaceX’in Starlink uydularını, atmosferin üst katmanlarında parlayan yeşil auroralar eşliğinde görüntüledi. Pettit, kaydettiği videoda, Güneş ışığının Starlink uydularından yansımasını ve auroraların oluşturduğu görsel şöleni gözler önüne serdi. Auroralar, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla oluşuyor.

    Muazzam bir sahne

    Pettit, X hesabında paylaştığı videoya dair yaptığı açıklamada, uydu treninin çok belirgin olduğunu ve bazı uyduların Jüpiter kadar parlak göründüğünü, ışıklarının 1 ila 10 saniye arasında değişen sürelerde parladığını ifade etti. Astronomik parlaklık skalasında, Jüpiter’in tepe parlaklığı yaklaşık -2 büyüklük olarak ölçülürken, en parlak yıldızlar -2 ile +2 aralığında, Venüs -4’e kadar, Güneş ise -26 büyüklüğünde görünüyor.

    Bu ölçütlere göre Starlink uydularının görünürlüğü oldukça dikkat çekici bir seviyede. Bilmeyenler için, astronomların parlaklık ölçeğinde küçük sayılar daha parlak nesneleri gösterir. Yörüngedeki parlak uydular, astronomların çalışmalarını etkileyebiliyor.

    Pettit’in son görev süresi 220 gün sürdü ve 70. yaş gününde, 20 Nisan’da, Rus Soyuz uzay aracıyla Kazakistan steplerine iniş yaptı. Görev sırasında ve sonrasında yoğun yaşam temposuna rağmen Pettit, ISS’ten çektiği görüntü ve videoları düzenli olarak paylaşıyor.

    Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden ünlü astrofizikçi Jonathan McDowell’ın takip verilerine göre, Starlink’in halihazırda yaklaşık 8.600 aktif uydusu bulunuyor. Bu, uzak bölgelerde güvenilir internet hizmeti sunma hedefi açısından önemli bir ilerleme olsa da astronomlar için bazı endişeler doğuruyor. Pettit’in gözlemlediği yüksek parlaklık astronomik gözlemleri zorlaştırabiliyor.

    Uydu sayıları hızla artıyor

    Buna ek olarak, Starlink uydularının artması uzay enkazı riskini de yükseltiyor. Uyduların yörüngeden çıkıp atmosfere yeniden girişleri, metalik parçacıkların Dünya atmosferine karışmasına yol açabilir. Bunun da potansiyel olarak kirlilik ve iklim etkilerine neden olabileceği söyleniyor. Bu endişeler üzerine SpaceX, bazı Starlink uydularının yansıtıcılığını değiştirdiğini ve gerektiğinde uyduların manevra yapabileceğini belirtiyor. Son raporlar, Starlink uydularının daha sık şekilde atmosfere yeniden giriş yaptığına işaret ediyor.

    McDowell’a göre tüm uydu takımı projeleri yörüngeye çıktığında düşük Dünya yörüngesinde yaklaşık 30.000 uydu (Starlink, Amazon Kuiper ve diğerleri) ve Çin sistemlerinden kaynaklı olarak 1.000 km uzaklıkta ek 20.000 uydu olacak. Ancak bu sayılar çok daha yüksek olabilir. Zira SpaceX’in 42 bin Starlink uydusu için planları var. SpaceX, sadece bu yıl 2 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş iğnesi acıtır mı ford ecosport yorum pilotlar ayda kaç gün çalışır seat leon 1.6 tdi en dolu paket hoşt demek hakaret mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum