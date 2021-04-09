Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi

Kırmızı ekip oyuncu kartlarının ardından RDNA 2 mimarisini profesyonel alana taşımaya hazırlanıyor olabilir.
Son paylaşılan fotoğraflar RDNA 2 mimarisi üzerinde yükselen Radeon Pro kartına ait. Full Secure TT GLXL olarak etiketlenen modelin daha önce de ortaya çıkan Navi 21 GLXL GPU’sunu temel aldığı düşünülüyor. 16 GB VRAM’le kombine edilen Radeon Pro modeli aynı zamanda RDNA 2 mimarili ve blower fanlı ilk kart olma niteliği taşıyor.İlginizi Çekebilir Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu
Blower fanlı ilk RDNA 2 mimarili kart
Mevcut Navi 21 GPUlu oyuncu kartlarına bakacak olursak blower tipi soğutma yetersiz kalacağı düşünülebilir. Buna karşın GPU’da gidilebilecek olası kırpmalar ve saat hızı kanadındaki optimizasyonlar neticesinde kart 2 slot kaplayan blower soğutucunun üstesinden gelebileceği bir seviyeye çekilebilir.
PCB’si de görüntülenen modelde RX 6800 XT’ye nazaran bazı değişiklier olsa da GPU’nun yer aldığı bölümdeki benzerlik kartın Navi 21’i temel alması tahminini güçlendiriyor.
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RDNA 2 mimarili Radeon Pro ailesinin Nvidia tarafındaki karşılığı ise 48 GB VRAM’e kadar ölçeklenen RTX Ampere serisi. Bununla birlikte Nvidia’nın 12-24 GB seçenekleri üzerinde çalıştığı iddiası AMD’nin son mühendislik örneği modelini açıklar nitelikte.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-pro-workstation-card-with-navi-21-gpu-and-16gb-memory-pictured Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Güzel bir video faydası olabilir. Ya da forumda konu açarsanız yardımcı olan çıkar. Bazı önemli sorunlar geçici de olsa çözülebiliyor. En azından şu dönemi atlatırsınız belki de.
bilgisayar e.kartsız bekliyor durumda.
pro kart muro kart umrumda değil.