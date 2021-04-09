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    Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi

    AMD’nin RDNA 2 mimarisini temel alan Radeon Pro modelleri görünüşe göre yakın olabilir. Yeni GPU’yu taşıyan ilk iş istasyonu odaklı kart yakından görüntülendi.
    09 Nisan 2021, 11:00 (5 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi
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    Kırmızı ekip oyuncu kartlarının ardından RDNA 2 mimarisini profesyonel alana taşımaya hazırlanıyor olabilir.

    Son paylaşılan fotoğraflar RDNA 2 mimarisi üzerinde yükselen Radeon Pro kartına ait. Full Secure TT GLXL olarak etiketlenen modelin daha önce de ortaya çıkan Navi 21 GLXL GPU’sunu temel aldığı düşünülüyor. 16 GB VRAM’le kombine edilen Radeon Pro modeli aynı zamanda RDNA 2 mimarili ve blower fanlı ilk kart olma niteliği taşıyor.

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    Blower fanlı ilk RDNA 2 mimarili kart

    Mevcut Navi 21 GPUlu oyuncu kartlarına bakacak olursak blower tipi soğutma yetersiz kalacağı düşünülebilir. Buna karşın GPU’da gidilebilecek olası kırpmalar ve saat hızı kanadındaki optimizasyonlar neticesinde kart 2 slot kaplayan blower soğutucunun üstesinden gelebileceği bir seviyeye çekilebilir.

    Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi
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    PCB’si de görüntülenen modelde RX 6800 XT’ye nazaran bazı değişiklier olsa da GPU’nun yer aldığı bölümdeki benzerlik kartın Navi 21’i temel alması tahminini güçlendiriyor.

    Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi"

    RDNA 2 mimarili Radeon Pro ailesinin Nvidia tarafındaki karşılığı ise 48 GB VRAM’e kadar ölçeklenen RTX Ampere serisi. Bununla birlikte Nvidia’nın 12-24 GB seçenekleri üzerinde çalıştığı iddiası AMD’nin son mühendislik örneği modelini açıklar nitelikte.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-pro-workstation-card-with-navi-21-gpu-and-16gb-memory-pictured
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ceann Capall 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye amd nin hangi pro ekran kartı geldi de bu gelecek son 5 senedir amd pro ekran kartlarını bulmak imkansız.
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ekran kartım bozuldu yandı mı ne oldu bilmiyorum, çalışmıyor. arkadaşımdan ödünç ekran kartı aldım yemin ediyorum.
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Belirtilerini araştırarak sorunun kaynağını bulabilirsiniz.

    https://www.youtube.com/watch?v=J2VkkEHDG5E

    Güzel bir video faydası olabilir. Ya da forumda konu açarsanız yardımcı olan çıkar. Bazı önemli sorunlar geçici de olsa çözülebiliyor. En azından şu dönemi atlatırsınız belki de.
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    manohazim 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu ülkede perakende oem satan mağazalar stok yok diye avrupanın ağzını açık bırakacak fiyatlar çeksin bir kartı kasanın içine gitmeyecek elde kalmış parçalarla 15-20 bin tarzı fiyatlara satsın bu mağazaların çoğunda ünlülere sistem toplama vlogu çekilsin arkada raflarda zibil gibi kart olsun bu görüntülerde hiç bir eleştiri kanalı da bu adamları eleştirmesin güzel düzen güzell @forvet09 biz daha çok bekleriz hocam
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    forvet09 5 gün ( Mesaj Silindi )
    rx580, rx5500,gtx1660 süper türevi giriş seviyesi kartlara hunharca ihtiyaç var.
    bilgisayar e.kartsız bekliyor durumda.
    pro kart muro kart umrumda değil.
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