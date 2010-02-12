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NEC dört çekirdekli ARM işlemci hazırladı

9 yıl
9,9b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirdiği USB 3.0 kontrolcüsüyle yeni nesil anakartlarda sık sık karşımıza çıkan NEC, düşük güç tüketimli sistemler için hazırladığı dört çekirdekli yeni işlemcisini 15-18 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. ARM Cortex A9 tasarımını temel alan yeni işlemcisinin, Mobil Dünya Kongresi'ndeki ARM standından katılımcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor. Çok çekirdekli yapısı itibariyle akıllı telefonlardan çok gömülü sistemler gibi spesifik uygulama alanlarında kullanılması beklenen yeni işlemcinin en büyük rakibi, Marvell tarafından geliştirilen ve resmi anonsu CES 2010 fuarında yapılan dört çekirdekli işlemci olacak gibi görünüyor.

Cortex A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli yeni işlemci NEC için bir ilk değil zira firma ilk defa 2005 yılında ARM11 tasarımını temel alan ve 130nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemcisini duyurmuştu. Dört çekirdekli işlemcilere ek olarak özellikle bu yıl ile birlikte ARM cephesinde çift çekirdekli tasarımların yaygınlaşması bekleniyor. İlk olarak netbook'larda kullanılması beklenen çift çekirdekli ARM çözümlerinin devam eden süreçte akıllı telefonlara uygulanması da planlanıyor.


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sotoxs 9 yıl
netbooklar geçmeden teller geçecek herhelde çift çekirdekliye
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.: mds :. 9 yıl
hayırlı olsun ne diyek...
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koxp94 9 yıl
10 kuruşluk işlemciyle mi hapı yutacaklar?
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hikmetg 9 yıl
Microsoft ARM işlemcileri bir desteklese AMD 'de intel de hapı yutar.
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Public_Enemy 9 yıl
burada bir çıkmaza doğru gidiliyor, elde taşınan cihazların küçük ve hafif olması makbul, diğer taraftan yüksek çözünürlük film/görüntü için büyük ekranlar gerekiyor, yani bir cep telefonu ekranında 1080p izlemenin bir anlamı yok. Artı bu kadar çok işlevi sınırlı input olanağı ile kullanabilmek de ayrı beceri istiyor, herkesin yapabileceği birşey değil. Birde taşınabilir cihazlarda bir çok devrim niteliğinde yenilik olurken, batarya ömrü konusunda ilerlemeler yavaş kalıyor daha devrim niteliğinde bir hamle o cephede göremedik.
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sadtneverdie 9 yıl

Public_Enemy

burada bir çıkmaza doğru gidiliyor, elde taşınan cihazların küçük ve hafif olması makbul, diğer taraftan yüksek çözünürlük film/görüntü için büyük ekranlar gerekiyor, yani bir cep telefonu ekranında 1080p izlemenin bir anlamı yok. Artı bu kadar çok işlevi sınırlı input olanağı ile kullanabilmek de ayrı beceri istiyor, herkesin yapabileceği birşey değil. Birde taşınabilir cihazlarda bir çok devrim niteliğinde yenilik olurken, batarya ömrü konusunda ilerlemeler yavaş kalıyor daha devrim niteliğinde bir hamle o cephede göremedik.


projeksiyon ve hdmi la kullanılırsa ortada bir sorun olmuyor. mini hdmi eklerlerse çıkmaz felan kalmıyor.
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mobylette 9 yıl
elde taşınan cihazlara daha nasıl bir özellik eklenebilir? convert etmeden hd film oynatma, hd video çekimi, 2 haneli mpix foto çekimi, 3d oyun, gps, pusula, wifi, yüksek hızlı internet, dvb-t, ivmeölçer, dokunmatik & büyük ekran..farklı bişeyler lazım ama tıkandı gibi cihazlar.bunların hepsini koydukları bir cihazda kaydedilen tek ilerleme daha hızlı işlemciler olacak sanki önümüzdeki 1 2 yıl..donanımsal olarak farklı bişiler yapmaları lazım..ama ne :)
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sadtneverdie 9 yıl
tegra 3 ün geleceği belli oldu :)
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demircibu 9 yıl
nec sony samsung nvıdıa şu mahşerin 4atlısı birleşse intel, amdye çok güçlü bir rakip gelebilir özellikle intelin yüksek teknolojiyi pahalıya almamızı önlese yeter


sony ıbm toshıba 3lüsün yaptığı sony ps3 işlemcisi cell'in ne kadar güçlüğü olduğunu biliyoruz 3çekirdek 3200mhz bir cpu yapmışlardı 65nm en hızlı core2den 8kat daha iyiydi.
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deniz_sea 9 yıl
hadi daha hızlı buyuyun artık bu ne yavaşlık :)
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