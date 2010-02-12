NEC dört çekirdekli ARM işlemci hazırladı

Geliştirdiği USB 3.0 kontrolcüsüyle yeni nesil anakartlarda sık sık karşımıza çıkan NEC, düşük güç tüketimli sistemler için hazırladığı dört çekirdekli yeni işlemcisini 15-18 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. ARM Cortex A9 tasarımını temel alan yeni işlemcisinin, Mobil Dünya Kongresi'ndeki ARM standından katılımcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor. Çok çekirdekli yapısı itibariyle akıllı telefonlardan çok gömülü sistemler gibi spesifik uygulama alanlarında kullanılması beklenen yeni işlemcinin en büyük rakibi, Marvell tarafından geliştirilen ve resmi anonsu CES 2010 fuarında yapılan dört çekirdekli işlemci olacak gibi görünüyor.

Cortex A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli yeni işlemci NEC için bir ilk değil zira firma ilk defa 2005 yılında ARM11 tasarımını temel alan ve 130nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemcisini duyurmuştu. Dört çekirdekli işlemcilere ek olarak özellikle bu yıl ile birlikte ARM cephesinde çift çekirdekli tasarımların yaygınlaşması bekleniyor. İlk olarak netbook'larda kullanılması beklenen çift çekirdekli ARM çözümlerinin devam eden süreçte akıllı telefonlara uygulanması da planlanıyor.