NEC, kurumlara özel 40 ve 46 inç boyutlarda yeni LCD monitörlerini duyurdu

Kurumlara ve halka açık alanlarda kullanılmak üzere tasarladıkları LCD monitörler üretmeye başlayan NEC, 70 inç ve 52 inç'lik modellerin ardından S serisi altında 40 ve 46 inç'lik modellerini duyurdu. NEC'in yeni monitörlerini S401 ve S461 kod adlarıyla üreteceği belirlendi. P serisi 70 ve 52 inç'lik modellerdeki gibi fiziksel hasar ve darbelere karşı korumalı olarak tasarlanan LCD monitörler 4.000:1 kontrast oranına ve 450 cd/m2 parlaklı oranına sahip olduğu açıklandı. Full HD çözünürlük sunan iki modelde de Ehternet, DisplayPort, VGA, DVI-D, composite, component, S-Video ve HDMI girişleri bulunuyor. TV alıcılı modellerinde üretileceği bildirilirken bu modellerin fiyatının farklı olacağı söyleniyor.

NEC'in duyurduğu S401 ve S461'in 1.399$ ve 1.799$ fiyat etiketiyle satılacağı ve bu modellerde TV alıcısı isteyenlerin ise 1.549$ ve 1.949$'a satın alabilecekleri açıklandı.