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NEC, kurumlara özel 40 ve 46 inç boyutlarda yeni LCD monitörlerini duyurdu

NEC, kurumlara özel LCD monitörlerini duyurmaya devam ediyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kurumlara ve halka açık alanlarda kullanılmak üzere tasarladıkları LCD monitörler üretmeye başlayan NEC, 70 inç ve 52 inç'lik modellerin ardından S serisi altında 40 ve 46 inç'lik modellerini duyurdu. NEC'in yeni monitörlerini S401 ve S461 kod adlarıyla üreteceği belirlendi. P serisi 70 ve 52 inç'lik modellerdeki gibi fiziksel hasar ve darbelere karşı korumalı olarak tasarlanan LCD monitörler 4.000:1 kontrast oranına ve 450 cd/m2 parlaklı oranına sahip olduğu açıklandı. Full HD çözünürlük sunan iki modelde de Ehternet, DisplayPort, VGA, DVI-D, composite, component, S-Video ve HDMI girişleri bulunuyor. TV alıcılı modellerinde üretileceği bildirilirken bu modellerin fiyatının farklı olacağı söyleniyor.

NEC'in duyurduğu S401 ve S461'in 1.399$ ve 1.799$ fiyat etiketiyle satılacağı ve bu modellerde TV alıcısı isteyenlerin ise 1.549$ ve 1.949$'a satın alabilecekleri açıklandı.


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AlkanExclusive 9 yıl
nec bu sektörun en iyilerinden birisi.. Oyleki 2006 yilindan 2008 ortasina kadar nec multisync 1772mx diye 17" monitorunu kullanmistim.. Kalibrasyon yapip, default ayariyla arasinda fark goremedigim tek monitordu.. Necin keza optik okuyucu pazarinda da lider oldugunu belirteyim.. Urunleri cok kaliteli ve sorunsuzdur.. Ancak ne yazik ki turkiyede nec e olan ragbet ve urun cesitliligi cok az...
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Yazım yanlışı düzeltildi uyarı için teşekkürler :)
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djxray 9 yıl
NEC'ten kurumlara özel 40 ve 46 inç boyutlarda yeni LCD monitörlerini duyurdu
Başlık felaket. Bunu yerine
NEC kurumlara özel 40 ve 46 inç boyutlarında yeni LCD monitörlerini duyurdu
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