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NEC'den Profesyonellere Özel LCD Ekran: X461HB

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
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Diğer
Salih
Haber Editörü
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Endüstri parlaklık ve kontrast değeri yüksek ekranlara ihtiyaç duyuyor. Ekran üreticileri de şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, özellikleri piyasanın genelinden daha üstün LCD ekran çözümleri üretiyorlar. Bu çözümlerden biri de NEC'in MultiSync ürün ailesine kattığı, 46" genişliğindeki X461HB LCD ekran.

NEC'den Profesyonellere Özel LCD Ekran: X461HB
Tam Boyutta Gör

NEC'in daha önceki modellerinden tam %110 daha fazla parlak olduğu ifade edilen ekranın parlaklık miktarı rakamsal olarak 1500 cd/m2. Karşıtlık oranı ise 3500:1. 16:9 biçiminde üretilen X461HB'nin çözünürlüğü Full HD diye tabir ettiğimiz 1080p standardının altında: 1360x768. Ayrıca sahip olduğu yerel ağ denetim mekanizması sayesinde, endüstriyel ortamlarda kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

MultiSync X461HB'nin temmuz ayından itibaren 3899$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20090511005044&newsLang=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 10 yıl
hakaten yaa bunun hangi özelliği profesyonellere hitap ediyordu birde onu yazsaydınız...
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yenerbalcı 10 yıl
Hiçbir Profesyonel bu ekranda monitör kullanmaz
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TELESCOPE 10 yıl
kullanıcılara sunulan bir yenilik olarak değrlendirilebilir
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