Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileri ve X58 anakartlar için testler başlıyor

Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler için testler başlıyor. Her ne kadar işlemci ve anakartların lansman ve pazara sunulacağı tarihi olarak 17 Kasım telaffuz edilse de inceleme ve testler için NDA uygulamasının yarın itibariyle (3 Kasım Pazartesi) sona ereceği ve detaylı incelemelerin yayına gireceği bildiriliyor.
Kısacası yeni hafta başlangıcı ile birlikte Core i7 serisi işlemciler, X58 yonga setli anakartlar ve Core i7'li SLI ve Crossfire X testleri donanım dünyasının öncelikli gündem maddellerinden biri haline gelecek. Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modellerine ait test sonuçları, X58 yonga setli anakartların detayları ve 3 kanal bellek kitleriyle ilgili detayları paylaşmaya devam edeceğiz.
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i920 yi 4 GHz üstüne o/c etmişler hava soğutmayla ve stabil olduğunu söylüyorlar. o/c prosedürü biraz farklı bu işlemcilerin yakında anandtech bir rehber hazırlamayı düşünüyor bu konuda.
benchmarkreviews.com/...
legionhardware.com/...
Test ve incelemeler yayınlanmaya başlandı. Biz de konu bütünlüğü açısından üstü konusu uygulamasına geçiyoruz.
Görünüşe göre çok iyi cep yakacağa benziyor
bence q9550 olucak.kimse anakart ram vs vs için o kadar para vermeye göze almaz.