Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileri ve X58 anakartlar için testler başlıyor

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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler için testler başlıyor. Her ne kadar işlemci ve anakartların lansman ve pazara sunulacağı tarihi olarak 17 Kasım telaffuz edilse de inceleme ve testler için NDA uygulamasının yarın itibariyle (3 Kasım Pazartesi) sona ereceği ve detaylı incelemelerin yayına gireceği bildiriliyor.

Kısacası yeni hafta başlangıcı ile birlikte Core i7 serisi işlemciler, X58 yonga setli anakartlar ve Core i7'li SLI ve Crossfire X testleri donanım dünyasının öncelikli gündem maddellerinden biri haline gelecek. Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modellerine ait test sonuçları, X58 yonga setli anakartların detayları ve 3 kanal bellek kitleriyle ilgili detayları paylaşmaya devam edeceğiz.