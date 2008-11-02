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Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileri ve X58 anakartlar için testler başlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
23b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileri ve X58 anakartlar için testler başlıyor
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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler için testler başlıyor. Her ne kadar işlemci ve anakartların lansman ve pazara sunulacağı tarihi olarak 17 Kasım telaffuz edilse de inceleme ve testler için NDA uygulamasının yarın itibariyle (3 Kasım Pazartesi) sona ereceği ve detaylı incelemelerin yayına gireceği bildiriliyor.

Kısacası yeni hafta başlangıcı ile birlikte Core i7 serisi işlemciler, X58 yonga setli anakartlar ve Core i7'li SLI ve Crossfire X testleri donanım dünyasının öncelikli gündem maddellerinden biri haline gelecek. Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modellerine ait test sonuçları, X58 yonga setli anakartların detayları ve 3 kanal bellek kitleriyle ilgili detayları paylaşmaya devam edeceğiz.


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kuruwa 11 yıl
şu anda aşırı gereksız bizler için ama cebi şişkinlere yeni oyuncak derim bakıyorum işlemcıde cekırdek gelişmesı ve nm harıcınde çok buyuk farklılıklar yok ben iş yerimde ve ewde tek cekırdeklıyı kullanıyorum eskı anakartım sempronu gorse (462pin) onuda ewe kuracaktım calısan 4 5 işlemcım var bu arada 1 2 3 cekırdek işlemcıli bilisayarlarda kullandım rutın işlere tek cekırdek bile yeter performans tamam ama bunun içinde o kadar para verilmez intele şimdi
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CoolnQuiet 11 yıl
cpu3d.com/...

i920 yi 4 GHz üstüne o/c etmişler hava soğutmayla ve stabil olduğunu söylüyorlar. o/c prosedürü biraz farklı bu işlemcilerin yakında anandtech bir rehber hazırlamayı düşünüyor bu konuda.
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ET 7 11 yıl
testlerden formula 1 hesabi sonuclar gelsede hic isim olmaz cunki fiyatlar marsta geziniyor. Yasasin amd phenom !
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CoolnQuiet 11 yıl
Şimdiye kadar gördüğüm testler içinde en kalitelisi anandtech'inki, oraya mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. anandtech.com/... buda o/c perf. hakkında fikir vermesi için.
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ET 7 11 yıl
testlerden formula 1 hesabi sonuclar gelsede hic isim olmaz cunki fiyatlar marsta geziniyor. Yasasin amd phenom !
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fx57 11 yıl
tweaktown.com/...
benchmarkreviews.com/...
legionhardware.com/...

Test ve incelemeler yayınlanmaya başlandı. Biz de konu bütünlüğü açısından üstü konusu uygulamasına geçiyoruz.
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WinteR 11 yıl
Sanırım çekirdek başına elde edilebilecek en yüksek mhz/performans puanına erişilmek üzere. 32nm/22nm ile de durumun pek değişeceğini zannetmiyorum, gelişim daha çok yazılımsal ve güç tüketimi konusunda olacak.
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ecarpar 11 yıl
Umarım gene İntel kazıklaması olmaz :( 10 mhz için yüzlerce dolar istemezler.
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01Mrt 11 yıl
doların gerilemesi lazım, anakartların biraz daha gelişmesi lazım (en azından ne gibi problemler verecek kartlar bunları bilmek lazım), piyasaya oturması için 1 sene belki daha fazla zaman lazım...
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MrPerFormance 11 yıl
Görelim bakalım neler yapabiliyor.
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X2 11 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

Görelim bakalım neler yapabiliyor.


Görünüşe göre çok iyi cep yakacağa benziyor
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Promity 11 yıl
O işlecilerin anca i7 920 si satılır burda onuda q9550 değilde Q9650 yi alacak adamlar gider alır yai para bo. olması lazım yeni aldım demek için alması lazım adamın. F/P aolarak bi +sı yok şu fiyatlarda 1sene sonra belki.
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max975 11 yıl
hiç belli olmaz cıksın bakalım nasıl olacaklar
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Knisath 11 yıl
Kısa süre sonra hangi işlemciyi alsam i7 920 mi yoksa Q9550 mi gibi sorularla karşılacağız forumda.Ayrıca denebleri de unutmamak gerek.
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blacksnake03 11 yıl

Orjinalden alıntı: Knisath

Kısa süre sonra hangi işlemciyi alsam i7 920 mi yoksa Q9550 mi gibi sorularla karşılacağız forumda.Ayrıca denebleri de unutmamak gerek.

bence q9550 olucak.kimse anakart ram vs vs için o kadar para vermeye göze almaz.
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