Netbook dünyasında yeni oyuncu; LG X110

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Netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Ağırlıklı olarak Intel'in Atom platfomunun kullanıldığı pazar büyüme hızı ve gelecek potansiyeliyle firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor. Acer, Asus, Dell, HP, MSI ve Samsung gibi oyunculardan sonra LG de X110 modeliyle pazarda etkili olmayı hedefliyor.

Kompakt yapısı ile dikkat çeken X110 sadece 1.18 Kg ağırlığında. Intel'in 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli işlemcisinin güç verdiği 10" ekranlı netbook üzerinde 1GB'lık sistem belleği bulunuyor. SSD yerine sabit diskin tercih edildiği X110, 160GB kapasiteli HDD ile geliyor. WiFi'a ek olarak LG X110 aynı segmentteki pek çok modelden farklı olarak 3G desteğine de sahip.

Genişleme olanakları baktığımızda netbook üzerinde 3x USB 2.0 portunun olduğunu görüyoruz. VGA ve ethernet konnektörlerine sahip olan sistemde ayrıca 1.3MP'lik entegre internet kamerası da yer alıyor. 3 hücreli pil ve Windows XP işletim sistemiyle gelen X110 Beyaz, Siyah ve Pembe gibi renk alternatifleriyle 600$'a yakın etiket fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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