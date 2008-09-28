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Netbook dünyasında yeni oyuncu; LG X110

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
334,1b
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258
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook dünyasında yeni oyuncu; LG X110
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Netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Ağırlıklı olarak Intel'in Atom platfomunun kullanıldığı pazar büyüme hızı ve gelecek potansiyeliyle firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor. Acer, Asus, Dell, HP, MSI ve Samsung gibi oyunculardan sonra LG de X110 modeliyle pazarda etkili olmayı hedefliyor.

Kompakt yapısı ile dikkat çeken X110 sadece 1.18 Kg ağırlığında. Intel'in 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli işlemcisinin güç verdiği 10" ekranlı netbook üzerinde 1GB'lık sistem belleği bulunuyor. SSD yerine sabit diskin tercih edildiği X110, 160GB kapasiteli HDD ile geliyor. WiFi'a ek olarak LG X110 aynı segmentteki pek çok modelden farklı olarak 3G desteğine de sahip.

Genişleme olanakları baktığımızda netbook üzerinde 3x USB 2.0 portunun olduğunu görüyoruz. VGA ve ethernet konnektörlerine sahip olan sistemde ayrıca 1.3MP'lik entegre internet kamerası da yer alıyor. 3 hücreli pil ve Windows XP işletim sistemiyle gelen X110 Beyaz, Siyah ve Pembe gibi renk alternatifleriyle 600$'a yakın etiket fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

Netbook dünyasında yeni oyuncu; LG X110
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hareketliperde 2 yıl
bu cihazlar bir döneme damga vurmuştu. bir adet lg netbook bulsam alırım aslında
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar
ben tam 2GB RAM TAKTIM HIP HIZLI OYUNLAR MÜTHİŞ+WİNDOWS 8 BİLE DESTEKLİYOR
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DH Misafiri 8 yıl
ben lg netbook almayı düşünüyorum itü matematik müh de okuyorum benim işimi görür bir şey olur mu taşınması kolay olduğu için küçük almayı düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar :)
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar ben bu bılgısyarda nfs undergraund 2 yı hıc kasmadan oynuyorum ve cok zevk verıor tavsıye ederım zaten bu ur kucuk bılgısayarlarda genelde atom ıslemcı oluyor
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eda_y 9 yıl
lg X110 aldım. çok memnunum ancak batarya bulmak çok sorun. 7-10 saatlik batarya demişler ama batarya o kadar kaba ki... kabalığını geçtim laptopa uymadı bile. iki farklı siteden aldım orjinal diye. ma orjinalliğine dair bir şey yok. sadece bu medelle uyumlu. ancak uymadı işte. ve de alanlar altındaki çıkınıtyla nasıl kullanıyorlar o laptopu anlamış değilim.
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fusem 8 yıl

eda_y

lg X110 aldım. çok memnunum ancak batarya bulmak çok sorun. 7-10 saatlik batarya demişler ama batarya o kadar kaba ki... kabalığını geçtim laptopa uymadı bile. iki farklı siteden aldım orjinal diye. ma orjinalliğine dair bir şey yok. sadece bu medelle uyumlu. ancak uymadı işte. ve de alanlar altındaki çıkınıtyla nasıl kullanıyorlar o laptopu anlamış değilim.


kullanan arkadaşım var. cihazın bataryası ile 100 dk. kullanabildiğinden, çıkıntıyı dert etmiyor
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar su anda bu yazıyıda x110 dan yazıyorum iş seyahatlerinde kullanmak için son derece ideal bi alet. ama öyle grafiksel performanslar filan beklemeyin. şöyle söyliyim 10mp bir fotografa windows fotograf görüntüleyicisi ile 3 kereden fazla zoom yaparsanız alet direk kasıyor. ama onun dışında seyahatlerinizde mail almak göndermek internete girmek v.s işler için kullanışlı taşıması çok kolay. bu arada ram lar onboard yani çakılı o yuzden de 2gb ye filan yukseltemezsiniz.
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sekobaba 10 yıl
x130 almayı düşünuyom ama 3g ve uzun pil ömurlu olanı arıyorumm degışıyor çünku
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sasa_iliç 10 yıl
hangi oyunları kesin olarak açıyor ?
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xsemihx 10 yıl
arkadaşlar bi iki sorum olucak öncelikle bu atom işlemcilerde 64 bit işletim sistemi desteği varmı ikinci olaraksa bu lgx110 un ram yükseltme olayı bazı firmalar sitelerinde max. bellek olarak 2gb yazmış yani yükseltilebiliyor demiş fakat burdaki arkadaşlar ramler çakılı diyor emin olamadım yardım ederseniz sevinirim herkese iyi günşler..
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hukukcum 10 yıl
merhaba arkadaşlar Telekomun kampanyasından LG x110 nu 415 TL ye bir arkadaşım bana satmak istiyor.Test ettim sorun yok.Bana önerecekleriniz nelerdir?Alayım mı?
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Brain Free 10 yıl
tavsiye ederim arkadaşım al bende telekomdan aldım ama oyun oynamak için alıyorsan çoğu oyunu oynatmıyor bi kısmını oynatıyor düşük çözünürlükte pili beklediğimden uzun süreli hafif kolayca taşınabilir hoş bir bilgisayar...
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swe3t 10 yıl
windows 7 de stabil ve sıkıntı vermeksizin calısıyor..
xp'yle aynı diyebiliriz.
fakat w7 de biraz daha cok fan calısıyor.
sistem yorulmuyor ama nede olsa win7 olacka o kadar..
pil sorunu gercekten sıkıntılı.. yapacakta birsey yok..
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rooddraak 10 yıl
Arkadaslar Ben lenovo S10 almayı dusunuyordm ekranının genıs, 10.2 ınc olması ve 6 saate kdr pili olması sebebyle..ama Lg x110 serısını gordum cogu yorumlarda memlun kalınmıs.Lenovo LG kadar duyulmus bır marka degıl..Özellikleride pek farklı degıl eger bıldıgınız avantajlı bı farklılıkları varsa yada lenovo S10 hakkında dusuncelerınız varsa..Lütfen yourumlarmısınız..sımdıden tskler birde LG X110 da oyun oynamak 1024x 576 oldugu ıcın zor oluyormus bu nekdar bı dezavantajdır saolun..
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