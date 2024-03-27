Gelecek iPhone'lar aynı boyutta daha büyük bataryaya sahip olabilir: İşte Apple'ın yeni patenti

Son dönemde yeni hızlı şarj teknolojileri ve yüksek pil kapasiteleri Android cihazlarını sıkça görüyoruz. Apple da artık telefonlarında daha büyük kapasiteli piller sunmaya çalışıyor. Apple'ın "Dik açıda tırnaklara sahip pil hücreleri" adını verdiği yeni patenti, pillerinin kapasitesinin, pil boyutu büyütülmeden artırılabileceğini gösteriyor. Bu patent ilk olarak Eylül 2021'de dosyalandı ve 26 Mart 2024'te yayınlandı. Apple ayrıca, pil ömrünü artırmak için membranlar ve katlanabilir pil bileşenleri gibi yöntemler araştırıyor.
Apple'ın yeni patenti, gelecekteki iPhone'ların batarya konektörünün alışık olduğumuz geleneksel bataryalardan farklı olacağını gösteriyor. Apple, yüksek kapasiteli bir bataryaya ulaşmanın bataryadaki tırnak konumlarıyla ilgili olduğunu belirtiyor ve şöyle açıklıyor:
"Bir konektör seti, birinci yönde bir yüzeyden uzanan tırnaklar içerebilirken, diğer konektör seti, birinci yöne büyük ölçüde dik bir yüzeyden uzanan tırnaklar içerebilir. Bu sadece alan kısıtlamalarıyla ilgili sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda hücre genelinde dirençte iyileşmeler sağlayarak pilin verimliliğini artırabilecek."
Apple bu patenti yeni yayınladığı için iPhone 16 serisinde kullanılması pek olası değil. Ancak işler Apple'ın planladığı gibi giderse büyük pillere sahip iPhone'lar çok uzakta olmayabilir. .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...