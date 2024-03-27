Gelecek iPhone'lar aynı boyutta daha büyük bataryaya sahip olabilir: İşte Apple'ın yeni patenti

Son dönemde yeni hızlı şarj teknolojileri ve yüksek pil kapasiteleri Android cihazlarını sıkça görüyoruz. Apple da artık telefonlarında daha büyük kapasiteli piller sunmaya çalışıyor. Apple'ın "Dik açıda tırnaklara sahip pil hücreleri" adını verdiği yeni patenti, pillerinin kapasitesinin, pil boyutu büyütülmeden artırılabileceğini gösteriyor. Bu patent ilk olarak Eylül 2021'de dosyalandı ve 26 Mart 2024'te yayınlandı. Apple ayrıca, pil ömrünü artırmak için membranlar ve katlanabilir pil bileşenleri gibi yöntemler araştırıyor.

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Apple'ın yeni patenti, gelecekteki iPhone'ların batarya konektörünün alışık olduğumuz geleneksel bataryalardan farklı olacağını gösteriyor. Apple, yüksek kapasiteli bir bataryaya ulaşmanın bataryadaki tırnak konumlarıyla ilgili olduğunu belirtiyor ve şöyle açıklıyor:

"Bir konektör seti, birinci yönde bir yüzeyden uzanan tırnaklar içerebilirken, diğer konektör seti, birinci yöne büyük ölçüde dik bir yüzeyden uzanan tırnaklar içerebilir. Bu sadece alan kısıtlamalarıyla ilgili sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda hücre genelinde dirençte iyileşmeler sağlayarak pilin verimliliğini artırabilecek."

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Apple bu patenti yeni yayınladığı için iPhone 16 serisinde kullanılması pek olası değil. Ancak işler Apple'ın planladığı gibi giderse büyük pillere sahip iPhone'lar çok uzakta olmayabilir. .

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Gelecek iPhone'lar aynı boyutta daha büyük pile sahip olabilir