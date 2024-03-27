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    Gelecek iPhone'lar aynı boyutta daha büyük bataryaya sahip olabilir: İşte Apple'ın yeni patenti

    Apple, bataryanın boyutunu büyütmeden kapasitesini artırabilen yeni bir patent ortaya koydu. Bataryaların konektörleriyle ilgili olan patent sayesinde daha yüksek kapasiteli bataryalar görebiliriz.
    Gelecek iPhone'lar aynı boyutta daha büyük pile sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, bataryanın boyutunu büyütmeden kapasitesini artırabilen yeni bir patent ortaya koydu.

    Son dönemde yeni hızlı şarj teknolojileri ve yüksek pil kapasiteleri Android cihazlarını sıkça görüyoruz. Apple da artık telefonlarında daha büyük kapasiteli piller sunmaya çalışıyor. Apple'ın "Dik açıda tırnaklara sahip pil hücreleri" adını verdiği yeni patenti, pillerinin kapasitesinin, pil boyutu büyütülmeden artırılabileceğini gösteriyor. Bu patent ilk olarak Eylül 2021'de dosyalandı ve 26 Mart 2024'te yayınlandı. Apple ayrıca, pil ömrünü artırmak için membranlar ve katlanabilir pil bileşenleri gibi yöntemler araştırıyor.

    Gelecek iPhone'lar aynı boyutta daha büyük pile sahip olabilir Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yeni patenti, gelecekteki iPhone'ların batarya konektörünün alışık olduğumuz geleneksel bataryalardan farklı olacağını gösteriyor. Apple, yüksek kapasiteli bir bataryaya ulaşmanın bataryadaki tırnak konumlarıyla ilgili olduğunu belirtiyor ve şöyle açıklıyor:

    "Bir konektör seti, birinci yönde bir yüzeyden uzanan tırnaklar içerebilirken, diğer konektör seti, birinci yöne büyük ölçüde dik bir yüzeyden uzanan tırnaklar içerebilir. Bu sadece alan kısıtlamalarıyla ilgili sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda hücre genelinde dirençte iyileşmeler sağlayarak pilin verimliliğini artırabilecek."

    Apple bu patenti yeni yayınladığı için iPhone 16 serisinde kullanılması pek olası değil. Ancak işler Apple'ın planladığı gibi giderse büyük pillere sahip iPhone'lar çok uzakta olmayabilir. .

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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