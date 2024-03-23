Elektrikli otomobiller yeni icatla beraber 5 dakikada şarj olabilir

Lityum-sülfür bataryalardaki yeni teknolojiyi geliştiren mühendisler, halihazırda gereken saatler yerine 5 dakikadan daha kısa sürede şarj olmalarını sağlayabileceğini belirtti.
Lityum-sülfür bataryalar, elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların yerine geçebilecek birkaç teknolojiden biri olarak gösteriliyor. Bu bataryalar daha fazla enerji verebiliyor ve sülfür kullanımı, bunları yapmak için gereken maddelerin daha kolay ve daha ucuz bir şekilde bulunabileceği anlamına geliyor.
Ancak bu bataryalar, şarj tutamama ve bazen tekrar doldurulmaları için yaklaşık 10 saatlik zaman gerektiren uzun şarj süreleri gibi bir dizi sorunla karşı karşıya. Sonuç olarak, henüz yaygın olarak pazara henüz sunulamadılar.
Ancak yeni çalışmayla beraber, bu ikinci sorunu ele alarak çok daha hızlı şarj olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Araştırmacılar, karbon malzeme ve kobalt-çinko kümelerinden oluşan yeni bir tür katalizör yardımıyla 5 dakikadan daha kısa sürede şarj olabilen ve büyük miktarda güce sahip bir batarya yapmayı başardı.
Çalışmayı yöneten Adelaide Üniversitesi'nden Shizhang Qiao, "Buluşumuz, enerji depolama teknolojilerinde devrim yaratma ve çeşitli uygulama alanları için yüksek performanslı batarya sistemlerinin gelişimini ilerletme potansiyeline sahip" dedi.
Çalışmayı yapan bu ekip, bu çalışmanın lityum-sülfür bataryaların yavaş şarj ve deşarj oranlarını düzeltmeye yönelik ilk kapsamlı girişim olduğunu söylüyor. Araştırmacılar bunun hem tüketici elektroniği hem de şebeke için enerji depolama dahil bir dizi yeni uygulama alanı yelpazesinin başlangıcı olabileceğini umuyor.
Duyuru, ayrı bir Anglo-Avustralyalı batarya şirketi olan Gelion'un kendi lityum-sülfür batarya planlarının işe yaradığını gösteren ilk sonuçları paylaşmasının ardından geldi. Şirket bu bataryaları, dikey olarak iniş kalkış yapabilen elektrikli hava araçlarının yanı sıra drone'lar ve daha geleneksel elektrikli araçlar gibi ürünlerde kullanmayı planlıyor.
"Li-S teknolojisi, enerji geçişinde öngörülen önemi ve pazarda beklenen ticari ölçeğiyle güçlü bir farkındalık doğuruyor" diyen Gelion'un CEO'su, bu teknolojinin beklendiği uygulamaların büyük bir kısmının ağırlık ve güvenliğin önemli olduğu yerlerde ortaya çıkacağını belirtti.
CEO, "Li-S'nin potansiyeli uzun zamandır biliniyor ancak bu bataryaların performans avantajlarını elde etmek basit değil" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.