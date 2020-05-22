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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, uzun süre hareketsiz olan hesapların aboneliğini iptal edecek

    Netflix, yaptığı yeni bir duyuru ile birlikte, uzun süre boyunca herhangi bir hareket olmayan hesapların aboneliğini sonlandıracağını açıkladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, uzun süre hareketsiz olan hesapların aboneliğini iptal edecek
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    Bazı ücretsiz servislere abone olduktan sonra bir süre kullanır, daha sonra  ise ilgimizin dışında kalması veya yoğunluk nedeniyle bu servislere kaydolduğumuzu dahi unutabiliriz. Ancak bu durumu Netflix gibi para ödenen bir servis için yaşayan binlerce kişi mevcut ve şirket konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini duyurdu.

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    Pasif hesaplara e-posta gönderilecek

    Netflix bundan böyle, bir iyi niyet hareketi olarak değerlendirebileceğimiz bu gibi durumlarda, ödeme yapan ve hizmeti bir süredir kullanmayan hesapların aboneliğini devre dışı bırakacağını açıkladı. Son bir yıl içinde hiçbir şey izlemeyen yeni aboneler veya hesap etkinliği iki yıldır sıfır olan eski müşteriler, hareketsiz hesaplar olarak nitelendirilecek.

    Netflix, uzun süre hareketsiz olan hesapların aboneliğini iptal edecek
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    Bu gibi durumlarda Netflix, hesap sahiplerine hizmet için ödeme yapmaya devam etmek isteyip istemediklerini soran bir e-posta gönderecek. Yanıt vermezlerse Netflix abonelikleri iptal edilecek. Ayrıca, aboneliklerini 10 ay içinde iptal edip yeniden katılanlar, favorilerini, profillerini ve görüntüleme tercihlerini olduğu gibi bulacaklar. Şirket bu kararla birlikte insanlara, zor kazanılmış nakit tasarrufu sağlamak istediğini belirtiyor.



    https://media.netflix.com/en/company-blog/helping-members-who-havent-been-watching-cancel Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 1 sa.
    Çok doğru bir karar bence. Netflix zaten tam kullanıcı dostu bir platform. Ama bazı politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. Mesela seri üretim kalitesiz filmler yapmak yerine daha fazla uğraşıp az ama öz içerikler üretebilirler. Bundan kaynaklı oluşan boşluğuda başka yapımcıların filmlerini daha fazla satın alarak platforma ekleyebilirler. Bu belirttiğimi dizilerde de aynı şekilde yapabilirler. HBO böyle yapıyor ve insanların kafasındaki kalite anlayışı direkt HBO'ya kayıyor. Netflix'te bu yolu izleyebilecek kadar büyüdü bence. Geç değil ama iş işten geçiyor.
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