Netflix, uzun süre hareketsiz olan hesapların aboneliğini iptal edecek

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Bazı ücretsiz servislere abone olduktan sonra bir süre kullanır, daha sonra ise ilgimizin dışında kalması veya yoğunluk nedeniyle bu servislere kaydolduğumuzu dahi unutabiliriz. Ancak bu durumu Netflix gibi para ödenen bir servis için yaşayan binlerce kişi mevcut ve şirket konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini duyurdu.

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Pasif hesaplara e-posta gönderilecek

Netflix bundan böyle, bir iyi niyet hareketi olarak değerlendirebileceğimiz bu gibi durumlarda, ödeme yapan ve hizmeti bir süredir kullanmayan hesapların aboneliğini devre dışı bırakacağını açıkladı. Son bir yıl içinde hiçbir şey izlemeyen yeni aboneler veya hesap etkinliği iki yıldır sıfır olan eski müşteriler, hareketsiz hesaplar olarak nitelendirilecek.

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Bu gibi durumlarda Netflix, hesap sahiplerine hizmet için ödeme yapmaya devam etmek isteyip istemediklerini soran bir e-posta gönderecek. Yanıt vermezlerse Netflix abonelikleri iptal edilecek. Ayrıca, aboneliklerini 10 ay içinde iptal edip yeniden katılanlar, favorilerini, profillerini ve görüntüleme tercihlerini olduğu gibi bulacaklar. Şirket bu kararla birlikte insanlara, zor kazanılmış nakit tasarrufu sağlamak istediğini belirtiyor.

https://media.netflix.com/en/company-blog/helping-members-who-havent-been-watching-cancel

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